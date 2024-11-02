РУС
Войска РФ атаковали медучреждение на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские военные обстреляли медицинское учреждение в Белозерской громаде Херсонской области.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной обстрел больницы россиянами. Повреждения получило медучреждение на территории Белозерской громады на Херсонщине. Повреждены терапевтическое и детское отделения, помещения лаборатории", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, пациенты и медицинские работники не пострадали, ведь во время атаки находились в укрытии.

Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада
Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада

Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада
Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада

Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада
Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада

