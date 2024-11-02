Войска РФ атаковали медучреждение на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские военные обстреляли медицинское учреждение в Белозерской громаде Херсонской области.
Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной обстрел больницы россиянами. Повреждения получило медучреждение на территории Белозерской громады на Херсонщине. Повреждены терапевтическое и детское отделения, помещения лаборатории", - говорится в сообщении.
По информации Минздрава, пациенты и медицинские работники не пострадали, ведь во время атаки находились в укрытии.
