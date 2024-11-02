Війська РФ атакували медзаклад на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російські військові обстріляли медичний заклад у Білозерській громаді Херсонської області.
Про це повідомляє МОЗ в офіційному телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий обстріл лікарні росіянами. Пошкоджень зазнав медзаклад на території Білозерської громади на Херсонщині. Пошкоджені терапевтичне та дитяче відділення, приміщення лабораторії", - йдеться в повідомленні.
За інформацією МОЗ, пацієнти та медичні працівники не постраждали, адже під час атаки перебували в укритті.
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