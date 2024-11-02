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Війська РФ атакували медзаклад на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські військові обстріляли медичний заклад у Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє МОЗ в офіційному телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий обстріл лікарні росіянами. Пошкоджень зазнав медзаклад на території Білозерської громади на Херсонщині. Пошкоджені терапевтичне та дитяче відділення, приміщення лабораторії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МОЗ, пацієнти та медичні працівники не постраждали, адже під час атаки перебували в укритті.

Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада
Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада

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Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада
Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада

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Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада
Атака на медзаклад на Херсонщині 2 листопада

Автор: 

обстріл (29517) Херсонська область (5937)


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