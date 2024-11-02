Війська РФ атакували медзаклад на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські військові обстріляли медичний заклад у Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє МОЗ в офіційному телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий обстріл лікарні росіянами. Пошкоджень зазнав медзаклад на території Білозерської громади на Херсонщині. Пошкоджені терапевтичне та дитяче відділення, приміщення лабораторії", - йдеться в повідомленні.



За інформацією МОЗ, пацієнти та медичні працівники не постраждали, адже під час атаки перебували в укритті.





Також читайте: Окупанти вдарили по селу на Херсонщині, загинула жінка, серед поранених - три дитини, у дівчинки важкі ушкодження (оновлено)





Також читайте: Дві людини постраждали внаслідок ударів РФ по Херсону й Станіславу вранці, ще 8 поранені в області за добу



