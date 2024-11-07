Доба на Херсонщині: ворог поцілив в освітні заклади, житлові заклади. Ввечері вдарив по Дніпровському району Херсону, загинула людина

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Зеленівка, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Новодмитрівка, Велетенське, Кізомис, Микільське, Широка Балка, Берислав, Гаврилівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Зміївка, Михайлівка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в освітні заклади, адмінбудівлю; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

У Великоолександрівській громаді Херсонської області через детонацію вибухівки загинув чоловік, його дружина перебуває в лікарні у важкому стані.

Ввечері 6 листопада росіяни вдарили по Дніпровському району Херсону.

З-під завалів оселі, знищеної "прильотом", деблокували тіло загиблого чоловіка. Також вибухову травму, поранення рук і голови дістала 58-річна жінка. Її доставили до лікарні у тяжкому стані.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".

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