Сутки на Херсонщине: враг попал в образовательные заведения, жилые заведения. Вечером ударил по Днепровскому району Херсона, погиб человек

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Камышаны, Чернобаевка, Белозерка, Станислав, Александровка, Новодмитровка, Велетенское, Кизомыс, Никольское, Широкая Балка, Берислав, Гавриловка, Нововоронцовка, Красный Маяк, Змиевка, Михайловка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в образовательные учреждения, админздание; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 8 многоэтажек и 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили", - говорится в сообщении.

В Великоалександровской громаде Херсонской области из-за детонации взрывчатки погиб мужчина, его жена находится в больнице в тяжелом состоянии.

Вечером 6 ноября россияне ударили по Днепровскому району Херсона.

Из-под завалов дома, уничтоженного "прилетом", деблокировали тело погибшего мужчины. Также взрывную травму, ранения рук и головы получила 58-летняя женщина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области уничтожили 1 Shahed-131/136.

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