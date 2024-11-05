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Войска РФ ударили по пригороду Херсона: были пожары в частном секторе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 ноября 2024 года, днем пригород Херсона подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате попадания вражеских снарядов произошли пожары по двум адресам: горели частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственные постройки.

"Спасатели совместно с подразделением местной пожарной охраны оперативно прибыли на места и ликвидировали пожары. Благодаря их слаженной работе удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и сохранить имущество жителей", - говорится в сообщении.

приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу

Автор: 

обстрел (28195) Херсон (2917) ГСЧС (5051)


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05.11.2024 15:51 Ответить
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05.11.2024 15:52 Ответить
око за око
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05.11.2024 15:56 Ответить
дрон Columba -аналог Шапеда ,тікі пропелер с переді
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05.11.2024 16:01 Ответить
 
 