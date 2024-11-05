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Війська РФ ударили по передмістю Херсона: були пожежі у приватному секторі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 листопада 2024 року, вдень передмістя Херсона зазнало чергового обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучання ворожих снарядів сталися пожежі за двома адресами: горіли приватний житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди.

"Рятувальники спільно з підрозділом місцевої пожежної охорони оперативно прибули на місця та ліквідували пожежі. Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та зберегти майно мешканців", - йдеться у повідомленні.

приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу
приватний сектор Херсону після обстрілу

Автор: 

обстріл (29527) Херсон (3463) ДСНС (5192)


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05.11.2024 15:51 Відповісти
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05.11.2024 15:52 Відповісти
око за око
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05.11.2024 15:56 Відповісти
дрон Columba -аналог Шапеда ,тікі пропелер с переді
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05.11.2024 16:01 Відповісти
 
 