Війська РФ ударили по передмістю Херсона: були пожежі у приватному секторі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 листопада 2024 року, вдень передмістя Херсона зазнало чергового обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок влучання ворожих снарядів сталися пожежі за двома адресами: горіли приватний житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди.

"Рятувальники спільно з підрозділом місцевої пожежної охорони оперативно прибули на місця та ліквідували пожежі. Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та зберегти майно мешканців", - йдеться у повідомленні.









