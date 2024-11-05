Війська РФ ударили по передмістю Херсона: були пожежі у приватному секторі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 листопада 2024 року, вдень передмістя Херсона зазнало чергового обстрілу з боку російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок влучання ворожих снарядів сталися пожежі за двома адресами: горіли приватний житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди.
"Рятувальники спільно з підрозділом місцевої пожежної охорони оперативно прибули на місця та ліквідували пожежі. Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та зберегти майно мешканців", - йдеться у повідомленні.
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Леопольд #594959
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Леопольд #594959
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Леопольд #594959
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Леопольд #594959
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