Оккупанты совершили 9 штурмов и трижды пытались захватить островную зону на Приднепровском направлении, их потери за сутки составляют 69 человек, - Силы обороны юга

Начались 990-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Силы обороны Юга Украины продолжают уничтожать врага по всей линии боевого соприкосновения.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

Так, по уточненной информации, в течение суток противник совершил 274 удара по позициям украинских бойцов и прифронтовых населенных пунктах, нанес 9 авиаударов, из них 5 по Запорожскому направлению, сбросив 17 КАБов и выпустив 76 НАРов.

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Кроме этого, российские террористы задействовали для поражения почти 300 дронов-камикадзе различных модификаций (в том числе 5 единиц типа "Ланцет").



Враг 9 раз прибегал к штурмовым действиям, из них трижды пытался захватить островную зону на Приднепровском направлении.



На Времовском направлении не прекращается активная вражеская разведывательная работа для подготовки очередных попыток штурмов.

Потери оккупантов

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 69 оккупантов.

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Кроме того, россияне потеряли:

14 орудий, в т.ч. "Гиацинт-Б" и "Мста-С";

15 единиц БпЛА типа "Shahed-136";

16 единиц автомобильной и бронетехники;

3 лодки;

3 баги;

3 установки РЭБ;

1 квадроцикл;

10 блиндажей;

7 наблюдательных пунктов;

10 инженерно-фортификационных сооружений;

2 места хранения боеприпасов и место хранения горюче-смазочных материалов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 707 540 российских захватчиков.