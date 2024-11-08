Россиянин застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин укорачивает себе жизнь на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупант застрелился из автомата. Пулей с его головы сорвало шлем и отбросило на несколько метров.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+26 CryptoShorts #594621
показать весь комментарий08.11.2024 10:55 Ответить Ссылка
+17 Ярослав Кийко
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+8 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий08.11.2024 11:01 Ответить Ссылка
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Харашо, но мало.