Россиянин застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин укорачивает себе жизнь на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупант застрелился из автомата. Пулей с его головы сорвало шлем и отбросило на несколько метров.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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