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Россиянин застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин укорачивает себе жизнь на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупант застрелился из автомата. Пулей с его головы сорвало шлем и отбросило на несколько метров.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (19917) самоубийство (1015) бой (190)


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Топ комментарии
+26
не міг вдома застрелитись??
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08.11.2024 10:55 Ответить
+17
Ідіот! А міг кілька "рожків" використати на своїх "собратьях по бєзумію".
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08.11.2024 10:58 Ответить
+8
Автор, не росиянин а неонацист или фашист. Хватит уже ласкательно называть тварей отрезающим нашим людям головы и выковыривающим ложкой глаза
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08.11.2024 11:01 Ответить
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не міг вдома застрелитись??
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08.11.2024 10:55 Ответить
Вдома страшно там ***** і нквс , а на вільній землі ні
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08.11.2024 11:16 Ответить
таке враження, що вони хочуть потрапити в камеру
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08.11.2024 13:54 Ответить
Умная мисля пріходіт апасля.
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08.11.2024 11:19 Ответить
Вдома автомата не було.
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08.11.2024 12:04 Ответить
Ідіот! А міг кілька "рожків" використати на своїх "собратьях по бєзумію".
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08.11.2024 10:58 Ответить
Тим паче кулеметних.
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08.11.2024 11:49 Ответить
Автор, не росиянин а неонацист или фашист. Хватит уже ласкательно называть тварей отрезающим нашим людям головы и выковыривающим ложкой глаза
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08.11.2024 11:01 Ответить
Росіянін - ласкатєльно? якщо говнєцо це ласкатєльно...
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08.11.2024 11:08 Ответить
Хитрун такии
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08.11.2024 11:01 Ответить
Мог бы просто два пальца топором оттяпать дома как завещал самородок Шукшин, и спокойно пил бы еще стекломой лет 20.
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08.11.2024 11:03 Ответить
В них навіть прислів'я таке є - как два пальца тапаром!
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08.11.2024 11:10 Ответить
акуратно так автомат на землю поклав, як і учили "бєрєжному обращенію с оружиєм" ))))
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08.11.2024 11:10 Ответить
взірцевий тролізм, я б сказав еталонний.
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09.11.2024 11:21 Ответить
20 разів передевився Не вірю!!!! Дуло автомата вставлено в шолом, а не у рота чи пілборіддя. Це чітко проглядається, коли шолом відлетів. Фарба, можливо, витікає на землю з пакетика, приліпленого на макіткі орка. Череп цілий. Кіноіндустрія такі способи вигадує, що зблизька не розрізнити. Цілком можливо, кацапам перед наступом видають емітаційні засоби суїциду, щоб дрони відчепилися.
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08.11.2024 11:16 Ответить
Це їм так кажуть, що вони імітаційні...
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08.11.2024 11:19 Ответить
де там череп цілий? чудово видно дірку в кумполі, через яку витікає кровіща
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08.11.2024 13:55 Ответить
Та пофігу. Але дійсно, це ж не з мілкашки стрельнув, і черепок мав інакше відлітати, і не укладувався би він так акуратно
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08.11.2024 18:34 Ответить
Це ж треба їхати сюди з ****** болотних, щоб тут застрелитись! А на болотах що не міг втопитись,повіситись,з вікна вистрибнути ,під потяг лягти або від горілки згоріти?
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08.11.2024 11:20 Ответить
Неправильні поради. Правильні: а на болотах не міг пару рожків випустити в командирів, топором порубати місцевого начальничка чи ногами забити податкового інспектора? На той світ відправився б значно швидше і без страшного гріха - самогубства.
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08.11.2024 12:02 Ответить
Укріплює психику! Добре відео! Добрий кацап- лагідний, лайт
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08.11.2024 11:26 Ответить
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08.11.2024 11:28 Ответить
Так театрально повільно помирає. *****, на Оскар претендував. Скотиняка!
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08.11.2024 11:41 Ответить
І заради цього треба було пертися за тисячі кілометрів? Нерозумні вони істоти!
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08.11.2024 12:04 Ответить
Когда мозгов нет, никто другой не оттдолжит!
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08.11.2024 12:07 Ответить
Передивився декілька разів.
Харашо, но мало.
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08.11.2024 12:42 Ответить
Это циничные бандеровцы довели бедолагу
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08.11.2024 13:44 Ответить
...маладец. не сдался... "алёшка". УРКА ********
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08.11.2024 14:10 Ответить
"На кілька метрів"?
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08.11.2024 15:09 Ответить
Хочу почитати важливі новини, а тут окупант застрелився,або кицька їсть окупанта
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08.11.2024 15:19 Ответить
зря сяпку зняв
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08.11.2024 17:05 Ответить
Что тут сказать... Родился говном, жил как говно, и сдох как говно. Вот ви все, что нужно знать почитателям рабссеи в нашей Украине.
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08.11.2024 19:21 Ответить
Знову штани вкрадуть...
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09.11.2024 00:03 Ответить
 
 