Украинский дрон "довел" до самоубийства российского захватчика. ВИДЕО

Украинский дрон близко подлетел к оккупанту и снял его самоубийство: россиянин пустил пулю себе в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Убить врага - это ремесло, а вот заставить его застрелиться - это искусство. Российский оккупант, доведенный до отчаяния украинским оператором БпЛА, всадил себе пулю в лоб и сэкономил дрон нашим воинам", - добавили в публикации.

+11
Вбити ворога - це ремесло, а ось змусити його застрелитися - це мистецтво прекрасні слова, заслуговують, мабуть, на шеврон, або написати десь на дроні..., це ж супер -дрон зберіг, снаряд зберіг, кацап сдох...
30.10.2024 17:53 Ответить
+9
маладца!
30.10.2024 17:38 Ответить
+6
навіть після смерті нічого толком зробити не можуть - вся черга мимо...
30.10.2024 17:39 Ответить
от слова - протянул ноги...
30.10.2024 17:39 Ответить
І заощадив дрона.
30.10.2024 17:43 Ответить
Головне перший влучно та нажаль поряд подєльників не було...
30.10.2024 18:12 Ответить
а міг би і зубами мушку защємити,
тоді б кожна тютелька в тютельку і приїхала б
30.10.2024 18:18 Ответить
Дуже хароший рускій. Рускіє дронам нє здаютса.
30.10.2024 17:39 Ответить
дай дураку скляний .уй - він і .уй розібьє і руки поріже...
30.10.2024 17:47 Ответить
"...дрон "довів" до самогубства..."

Ну це взагалі - аяя! Доведення до самогубства - карна стаття! Нехай кацапи до суду заяву подають!
30.10.2024 17:54 Ответить
в ООН
30.10.2024 17:56 Ответить
"асвабаждать" він, неопознаний, в Україну прийшов - піздня зрозумілка.
кого і від кого - питання так і осталося без відповіді....
30.10.2024 18:02 Ответить
Не вражає.
Касапи постійно наступають і захопюють все нові нп.
Вбивство одного їх воєнного і показ по інтернету до ніяких змін не привів.
30.10.2024 18:05 Ответить
крепкава сибирскава здаровля жмуру!
30.10.2024 18:07 Ответить
кацапи можуть протів дрона заяву накатать в слєтствіний камітєт про "доведення до самогубства"
30.10.2024 18:14 Ответить
і це був його перший постріл.
подобається ця кацапнява епідемія...
30.10.2024 18:24 Ответить
салют
30.10.2024 19:00 Ответить
якось дивно. в голову одиночним, а після кулі в голову перевів на автоматичний вогонь і почав стріляти. це або брехня або його рухами керує не голова.
30.10.2024 19:23 Ответить
даааа (((( уж
31.10.2024 00:20 Ответить
 
 