Украинский дрон "довел" до самоубийства российского захватчика. ВИДЕО

Украинский дрон близко подлетел к оккупанту и снял его самоубийство: россиянин пустил пулю себе в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Убить врага - это ремесло, а вот заставить его застрелиться - это искусство. Российский оккупант, доведенный до отчаяния украинским оператором БпЛА, всадил себе пулю в лоб и сэкономил дрон нашим воинам", - добавили в публикации.

