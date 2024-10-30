Украинский дрон "довел" до самоубийства российского захватчика. ВИДЕО
Украинский дрон близко подлетел к оккупанту и снял его самоубийство: россиянин пустил пулю себе в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Убить врага - это ремесло, а вот заставить его застрелиться - это искусство. Российский оккупант, доведенный до отчаяния украинским оператором БпЛА, всадил себе пулю в лоб и сэкономил дрон нашим воинам", - добавили в публикации.
Топ комментарии
+11 Hanka Panyanka
показать весь комментарий30.10.2024 17:53 Ответить Ссылка
+9 Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий30.10.2024 17:38 Ответить Ссылка
+6 discovery
показать весь комментарий30.10.2024 17:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тоді б кожна тютелька в тютельку і приїхала б
Ну це взагалі - аяя! Доведення до самогубства - карна стаття! Нехай кацапи до суду заяву подають!
кого і від кого - питання так і осталося без відповіді....
Касапи постійно наступають і захопюють все нові нп.
Вбивство одного їх воєнного і показ по інтернету до ніяких змін не привів.
подобається ця кацапнява епідемія...