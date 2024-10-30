Пограничники показали, что от Волчанска на Харьковщине остались одни руины. ВИДЕО

Пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск в Харьковской области. Военные говорят, что от города остались одни руины.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, сообщает Цензор.НЕТ. На ролике не видно ни одного уцелевшего дома.

