Пограничники показали, что от Волчанска на Харьковщине остались одни руины. ВИДЕО
Пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск в Харьковской области. Военные говорят, что от города остались одни руины.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, сообщает Цензор.НЕТ. На ролике не видно ни одного уцелевшего дома.
Топ комментарии
+9 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий30.10.2024 17:05 Ответить Ссылка
+8 PilatX23
показать весь комментарий30.10.2024 17:02 Ответить Ссылка
+7 Nataliia Mykhailova #463829
показать весь комментарий30.10.2024 17:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вже півроку скажених боїв...
Слава ЗСУ !
Хвала Генерал-майору Храпатому, командуючому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB оперативно-тактичн им https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB угрупованням військ «Харків» !
___________
Вибори
як був ти ваньку дурень та Юлоп, так і залишився !
гнида ти продажна
а хто б сумнівався. шо варовка, шо клоун - дебілам без різнці