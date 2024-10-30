УКР
Прикордонники показали, що від Вовчанська на Харківщині лишилися самі руїни. ВIДЕО

Прикордонники Краматорського загону показали, який вигляд нині має Вовчанськ у Харківській області. Військові кажуть, що від міста залишилися самі руїни.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України, повідомляє Цензор.НЕТ. На ролику не видно жодного вцілілого будинку.

Зате Курськ - цілісінький...
30.10.2024 17:05 Відповісти
Кремлівське ху'ло моржове із своїми чортами-прислугою тільки це і вміють робити. Вбивати, руйнувати і далі по списку...
30.10.2024 17:02 Відповісти
не тільки вони одні, а вся Орда, кожен із орків вбивця та руйнівник !
30.10.2024 17:06 Відповісти
Кремлівське ху'ло моржове із своїми чортами-прислугою тільки це і вміють робити. Вбивати, руйнувати і далі по списку...
30.10.2024 17:02 Відповісти
не тільки вони одні, а вся Орда, кожен із орків вбивця та руйнівник !
30.10.2024 17:06 Відповісти
одні руїни, але Вовчанськ наш !
вже півроку скажених боїв...

Слава ЗСУ !
Хвала Генерал-майору Храпатому, командуючому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB оперативно-тактичн им https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB угрупованням військ «Харків» !
30.10.2024 17:04 Відповісти
Зате Курськ - цілісінький...
30.10.2024 17:05 Відповісти
Ось такий він варварський "русский мир" ,куди приходить рашиська орда там лише : смерть ,кров,сльози і руїна.
30.10.2024 17:06 Відповісти
Біда в тому, що укрвійсько довіряло Залужному, а гадьониш його прибрав.
___________
Вибори
30.10.2024 17:36 Відповісти
Будуть вибори. Між прокацапським ЗЕ і прокацапською ж Тимошенко. Між одним сортом лайна вибереш яке тобі смачніше.
30.10.2024 17:46 Відповісти
Брешиш, продажний троль Януковіча. Юля підтримала Залужного
30.10.2024 17:49 Відповісти
На виборах 2019 путінська ************ в другому турі підтримала зєлю.
30.10.2024 18:19 Відповісти
Ще одна брехлива продажна гнида вилізла. Юля у другому турі ніяких вказівок не давала: "Кожен нехай голосує, як хоче".
30.10.2024 18:35 Відповісти
Я у другому турі, гнида ти продажна, голосував за зєлю. Але вже з осені 2019го вимагаю вибори. На відміну від тебе, гнида
30.10.2024 18:38 Відповісти
Я у другому турі, гнида ти продажна, голосував за зєлю.

як був ти ваньку дурень та Юлоп, так і залишився !
гнида ти продажна
30.10.2024 18:53 Відповісти
Жодної копійчини в мережах за 14 років не заробив. Публікусь виключно за свій рахунок
30.10.2024 19:45 Відповісти
"голосував за зєлю"

а хто б сумнівався. шо варовка, шо клоун - дебілам без різнці
30.10.2024 22:33 Відповісти
А за кого ти, гнида "непродажна", тут агиєтуєш?
31.10.2024 02:58 Відповісти
 
 