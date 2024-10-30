Прикордонники показали, що від Вовчанська на Харківщині лишилися самі руїни. ВIДЕО
Прикордонники Краматорського загону показали, який вигляд нині має Вовчанськ у Харківській області. Військові кажуть, що від міста залишилися самі руїни.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України, повідомляє Цензор.НЕТ. На ролику не видно жодного вцілілого будинку.
Топ коментарі
Пересічний українець #452786
30.10.2024 17:05
PilatX23
30.10.2024 17:02
Nataliia Mykhailova #463829
30.10.2024 17:06
вже півроку скажених боїв...
Слава ЗСУ !
Хвала Генерал-майору Храпатому, командуючому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB оперативно-тактичн им https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB угрупованням військ «Харків» !
___________
Вибори
як був ти ваньку дурень та Юлоп, так і залишився !
гнида ти продажна
а хто б сумнівався. шо варовка, шо клоун - дебілам без різнці