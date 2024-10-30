УКР
Палаючий окупант із пошкодженою ногою котиться по землі і намагається збити полум’я. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант намагається загасити полум'я на своїй амуніції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у росіянина пошкоджена нога. Він кілька разів перевертається і частково збиває вогонь.

"Російські "мільйонери" згоряють разом зі своїми заробітками на Курахівському напрямку фронту. Кадри від воїнів 79 окремої десантно-штурмової бригади", - пише у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

армія рф (18810) знищення (8303) Донецька область (9667) 79 окрема десантно-штурмова бригада (207)
+12
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. От ЗСУ не вышло 🤣
30.10.2024 15:38 Відповісти
+9
30.10.2024 15:40 Відповісти
+8
Вел дан майже готовий, поспішайте песикі на вечерю.
30.10.2024 15:37 Відповісти
Вел дан майже готовий, поспішайте песикі на вечерю.
30.10.2024 15:37 Відповісти
сьогодні біфштекс для песиків із скуринкою, але не пережарений
30.10.2024 18:59 Відповісти
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. От ЗСУ не вышло 🤣
30.10.2024 15:38 Відповісти
Від таких відео про горілих кацапів , моя
психіка стає надзвичайно стійкою , до таких дій ,
знаючи те ,
що він прийшов вбивати і грабувати нас і мою краіну 😡

😕
30.10.2024 16:38 Відповісти
Катися пі.ор на расеюшку)
30.10.2024 15:40 Відповісти
30.10.2024 15:40 Відповісти
І щоб без зупину одна нога тут а друга у полі догорає.
30.10.2024 15:44 Відповісти
В нього є шанс здатися у полон,там його вилікують, нагодують, курс реабілітації, інтерв'ю у Золкіна, 3 разове харчування, різдвяні подарунки від МЧХ,ООН, ........... Ось чого він намагається збити полум'я!!
30.10.2024 15:50 Відповісти
Мог бы кувыркаться на сеновале с манькой, но телевизор сделал из него кузнечика - с коленками назад....
30.10.2024 15:52 Відповісти
30.10.2024 15:53 Відповісти
красівоє
30.10.2024 15:56 Відповісти
а може то він судини прижигає, щоб кровушку зупинити )) з жгутами есмарха тампонами, прокладками од баб і памперсами, як кровозупинними, в войсках напряжонка )
30.10.2024 16:01 Відповісти
Какая гибкость образовалась!
30.10.2024 16:15 Відповісти
То не пошкоджена нога, то вже їжа для собак
30.10.2024 16:30 Відповісти
голяшка, суховата для шашлыка
30.10.2024 16:31 Відповісти
єто уже кареец или нет?
30.10.2024 16:38 Відповісти
Классная у него нога - можно засунуть куда угодно!
30.10.2024 16:51 Відповісти
крепкава сибирскава здаровля жмуру!
30.10.2024 18:10 Відповісти
Котилося через поле
Перекотиполе...
30.10.2024 19:18 Відповісти
 
 