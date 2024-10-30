Палаючий окупант із пошкодженою ногою котиться по землі і намагається збити полум’я. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант намагається загасити полум'я на своїй амуніції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у росіянина пошкоджена нога. Він кілька разів перевертається і частково збиває вогонь.

"Російські "мільйонери" згоряють разом зі своїми заробітками на Курахівському напрямку фронту. Кадри від воїнів 79 окремої десантно-штурмової бригади", - пише у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

