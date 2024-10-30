Палаючий окупант із пошкодженою ногою котиться по землі і намагається збити полум’я. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому поранений окупант намагається загасити полум'я на своїй амуніції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у росіянина пошкоджена нога. Він кілька разів перевертається і частково збиває вогонь.
"Російські "мільйонери" згоряють разом зі своїми заробітками на Курахівському напрямку фронту. Кадри від воїнів 79 окремої десантно-штурмової бригади", - пише у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Alessandro Moretti
показати весь коментар30.10.2024 15:38 Відповісти Посилання
+9 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.10.2024 15:40 Відповісти Посилання
+8 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар30.10.2024 15:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
психіка стає надзвичайно стійкою , до таких дій ,
знаючи те ,
що він прийшов вбивати і грабувати нас і мою краіну 😡
😕
Перекотиполе...