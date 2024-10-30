РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4889 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 717 19

Пылающий оккупант с поврежденной ногой катится по земле и пытается сбить пламя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант пытается потушить пламя на своей амуниции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что у россиянина повреждена нога. Он несколько раз переворачивается и частично сбивает огонь.

"Российские "миллионеры" сгорают вместе со своими заработками на Кураховском направлении фронта. Кадры от воинов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 79 ОДШБр из ПТРК "Javelin" уничтожают российский танк вместе с экипажем на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) уничтожение (7968) Донецкая область (10828) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. От ЗСУ не вышло 🤣
показать весь комментарий
30.10.2024 15:38 Ответить
+9
показать весь комментарий
30.10.2024 15:40 Ответить
+8
Вел дан майже готовий, поспішайте песикі на вечерю.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вел дан майже готовий, поспішайте песикі на вечерю.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:37 Ответить
сьогодні біфштекс для песиків із скуринкою, але не пережарений
показать весь комментарий
30.10.2024 18:59 Ответить
Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. От ЗСУ не вышло 🤣
показать весь комментарий
30.10.2024 15:38 Ответить
Від таких відео про горілих кацапів , моя
психіка стає надзвичайно стійкою , до таких дій ,
знаючи те ,
що він прийшов вбивати і грабувати нас і мою краіну 😡

😕
показать весь комментарий
30.10.2024 16:38 Ответить
Катися пі.ор на расеюшку)
показать весь комментарий
30.10.2024 15:40 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 15:40 Ответить
І щоб без зупину одна нога тут а друга у полі догорає.
показать весь комментарий
30.10.2024 15:44 Ответить
В нього є шанс здатися у полон,там його вилікують, нагодують, курс реабілітації, інтерв'ю у Золкіна, 3 разове харчування, різдвяні подарунки від МЧХ,ООН, ........... Ось чого він намагається збити полум'я!!
показать весь комментарий
30.10.2024 15:50 Ответить
Мог бы кувыркаться на сеновале с манькой, но телевизор сделал из него кузнечика - с коленками назад....
показать весь комментарий
30.10.2024 15:52 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 15:53 Ответить
красівоє
показать весь комментарий
30.10.2024 15:56 Ответить
а може то він судини прижигає, щоб кровушку зупинити )) з жгутами есмарха тампонами, прокладками од баб і памперсами, як кровозупинними, в войсках напряжонка )
показать весь комментарий
30.10.2024 16:01 Ответить
Какая гибкость образовалась!
показать весь комментарий
30.10.2024 16:15 Ответить
То не пошкоджена нога, то вже їжа для собак
показать весь комментарий
30.10.2024 16:30 Ответить
голяшка, суховата для шашлыка
показать весь комментарий
30.10.2024 16:31 Ответить
єто уже кареец или нет?
показать весь комментарий
30.10.2024 16:38 Ответить
Классная у него нога - можно засунуть куда угодно!
показать весь комментарий
30.10.2024 16:51 Ответить
крепкава сибирскава здаровля жмуру!
показать весь комментарий
30.10.2024 18:10 Ответить
Котилося через поле
Перекотиполе...
показать весь комментарий
30.10.2024 19:18 Ответить
 
 