Пылающий оккупант с поврежденной ногой катится по земле и пытается сбить пламя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант пытается потушить пламя на своей амуниции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что у россиянина повреждена нога. Он несколько раз переворачивается и частично сбивает огонь.

"Российские "миллионеры" сгорают вместе со своими заработками на Кураховском направлении фронта. Кадры от воинов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

