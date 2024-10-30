Пылающий оккупант с поврежденной ногой катится по земле и пытается сбить пламя. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой раненый оккупант пытается потушить пламя на своей амуниции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что у россиянина повреждена нога. Он несколько раз переворачивается и частично сбивает огонь.
"Российские "миллионеры" сгорают вместе со своими заработками на Кураховском направлении фронта. Кадры от воинов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады", - пишет в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+12 Alessandro Moretti
показать весь комментарий30.10.2024 15:38 Ответить Ссылка
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий30.10.2024 15:40 Ответить Ссылка
+8 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий30.10.2024 15:37 Ответить Ссылка
психіка стає надзвичайно стійкою , до таких дій ,
знаючи те ,
що він прийшов вбивати і грабувати нас і мою краіну 😡
😕
Перекотиполе...