Український дрон "довів" до самогубства російського загарбника. ВIДЕО
Український дрон близько підлетів до окупанта та зафільмував його самогубство: росіянин пустив кулю собі у голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Вбити ворога – це ремесло, а ось змусити його застрелитися – це мистецтво. Російський окупант, доведений до відчаю українським оператором БпЛА, всадив собі кулю в чоло і заощадив дрон нашим воїнам", - додали у публікації.
Топ коментарі
+11 Hanka Panyanka
показати весь коментар30.10.2024 17:53 Відповісти Посилання
+9 Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар30.10.2024 17:38 Відповісти Посилання
+6 discovery
показати весь коментар30.10.2024 17:39 Відповісти Посилання
тоді б кожна тютелька в тютельку і приїхала б
Ну це взагалі - аяя! Доведення до самогубства - карна стаття! Нехай кацапи до суду заяву подають!
кого і від кого - питання так і осталося без відповіді....
Касапи постійно наступають і захопюють все нові нп.
Вбивство одного їх воєнного і показ по інтернету до ніяких змін не привів.
подобається ця кацапнява епідемія...