УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9671 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
10 825 19

Український дрон "довів" до самогубства російського загарбника. ВIДЕО

Український дрон близько підлетів до окупанта та зафільмував його самогубство: росіянин пустив кулю собі у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Вбити ворога – це ремесло, а ось змусити його застрелитися – це мистецтво. Російський окупант, доведений до відчаю українським оператором БпЛА, всадив собі кулю в чоло і заощадив дрон нашим воїнам", - додали у публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники показали, що від Вовчанська на Харківщині лишилися самі руїни. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18810) самогубство (663)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Вбити ворога - це ремесло, а ось змусити його застрелитися - це мистецтво прекрасні слова, заслуговують, мабуть, на шеврон, або написати десь на дроні..., це ж супер -дрон зберіг, снаряд зберіг, кацап сдох...
показати весь коментар
30.10.2024 17:53 Відповісти
+9
маладца!
показати весь коментар
30.10.2024 17:38 Відповісти
+6
навіть після смерті нічого толком зробити не можуть - вся черга мимо...
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
маладца!
показати весь коментар
30.10.2024 17:38 Відповісти
от слова - протянул ноги...
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
І заощадив дрона.
показати весь коментар
30.10.2024 17:43 Відповісти
навіть після смерті нічого толком зробити не можуть - вся черга мимо...
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
Головне перший влучно та нажаль поряд подєльників не було...
показати весь коментар
30.10.2024 18:12 Відповісти
а міг би і зубами мушку защємити,
тоді б кожна тютелька в тютельку і приїхала б
показати весь коментар
30.10.2024 18:18 Відповісти
Дуже хароший рускій. Рускіє дронам нє здаютса.
показати весь коментар
30.10.2024 17:39 Відповісти
дай дураку скляний .уй - він і .уй розібьє і руки поріже...
показати весь коментар
30.10.2024 17:47 Відповісти
Вбити ворога - це ремесло, а ось змусити його застрелитися - це мистецтво прекрасні слова, заслуговують, мабуть, на шеврон, або написати десь на дроні..., це ж супер -дрон зберіг, снаряд зберіг, кацап сдох...
показати весь коментар
30.10.2024 17:53 Відповісти
"...дрон "довів" до самогубства..."

Ну це взагалі - аяя! Доведення до самогубства - карна стаття! Нехай кацапи до суду заяву подають!
показати весь коментар
30.10.2024 17:54 Відповісти
в ООН
показати весь коментар
30.10.2024 17:56 Відповісти
"асвабаждать" він, неопознаний, в Україну прийшов - піздня зрозумілка.
кого і від кого - питання так і осталося без відповіді....
показати весь коментар
30.10.2024 18:02 Відповісти
Не вражає.
Касапи постійно наступають і захопюють все нові нп.
Вбивство одного їх воєнного і показ по інтернету до ніяких змін не привів.
показати весь коментар
30.10.2024 18:05 Відповісти
крепкава сибирскава здаровля жмуру!
показати весь коментар
30.10.2024 18:07 Відповісти
кацапи можуть протів дрона заяву накатать в слєтствіний камітєт про "доведення до самогубства"
показати весь коментар
30.10.2024 18:14 Відповісти
і це був його перший постріл.
подобається ця кацапнява епідемія...
показати весь коментар
30.10.2024 18:24 Відповісти
салют
показати весь коментар
30.10.2024 19:00 Відповісти
якось дивно. в голову одиночним, а після кулі в голову перевів на автоматичний вогонь і почав стріляти. це або брехня або його рухами керує не голова.
показати весь коментар
30.10.2024 19:23 Відповісти
даааа (((( уж
показати весь коментар
31.10.2024 00:20 Відповісти
 
 