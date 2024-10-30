Український дрон "довів" до самогубства російського загарбника. ВIДЕО

Український дрон близько підлетів до окупанта та зафільмував його самогубство: росіянин пустив кулю собі у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Вбити ворога – це ремесло, а ось змусити його застрелитися – це мистецтво. Російський окупант, доведений до відчаю українським оператором БпЛА, всадив собі кулю в чоло і заощадив дрон нашим воїнам", - додали у публікації.

