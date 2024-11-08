Росіянин застрелився із автомата на полі бою. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин укорочує собі віку на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупант застрелився із автомата. Кулею з його голови зірвало шолом та відкинуло на кілька метрів.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+26 CryptoShorts #594621
показати весь коментар08.11.2024 10:55 Відповісти Посилання
+17 Ярослав Кийко
показати весь коментар08.11.2024 10:58 Відповісти Посилання
+8 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.11.2024 11:01 Відповісти Посилання
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Харашо, но мало.