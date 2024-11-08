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Росіянин застрелився із автомата на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин укорочує собі віку на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупант застрелився із автомата. Кулею з його голови зірвало шолом та відкинуло на кілька метрів.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (18077) самогубство (649) бій (189)


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Топ коментарі
+26
не міг вдома застрелитись??
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08.11.2024 10:55 Відповісти
+17
Ідіот! А міг кілька "рожків" використати на своїх "собратьях по бєзумію".
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08.11.2024 10:58 Відповісти
+8
Автор, не росиянин а неонацист или фашист. Хватит уже ласкательно называть тварей отрезающим нашим людям головы и выковыривающим ложкой глаза
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08.11.2024 11:01 Відповісти
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не міг вдома застрелитись??
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08.11.2024 10:55 Відповісти
Вдома страшно там ***** і нквс , а на вільній землі ні
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08.11.2024 11:16 Відповісти
таке враження, що вони хочуть потрапити в камеру
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08.11.2024 13:54 Відповісти
Умная мисля пріходіт апасля.
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08.11.2024 11:19 Відповісти
Вдома автомата не було.
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08.11.2024 12:04 Відповісти
Ідіот! А міг кілька "рожків" використати на своїх "собратьях по бєзумію".
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08.11.2024 10:58 Відповісти
Тим паче кулеметних.
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08.11.2024 11:49 Відповісти
Автор, не росиянин а неонацист или фашист. Хватит уже ласкательно называть тварей отрезающим нашим людям головы и выковыривающим ложкой глаза
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08.11.2024 11:01 Відповісти
Росіянін - ласкатєльно? якщо говнєцо це ласкатєльно...
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08.11.2024 11:08 Відповісти
Хитрун такии
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08.11.2024 11:01 Відповісти
Мог бы просто два пальца топором оттяпать дома как завещал самородок Шукшин, и спокойно пил бы еще стекломой лет 20.
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08.11.2024 11:03 Відповісти
В них навіть прислів'я таке є - как два пальца тапаром!
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08.11.2024 11:10 Відповісти
акуратно так автомат на землю поклав, як і учили "бєрєжному обращенію с оружиєм" ))))
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08.11.2024 11:10 Відповісти
взірцевий тролізм, я б сказав еталонний.
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09.11.2024 11:21 Відповісти
20 разів передевився Не вірю!!!! Дуло автомата вставлено в шолом, а не у рота чи пілборіддя. Це чітко проглядається, коли шолом відлетів. Фарба, можливо, витікає на землю з пакетика, приліпленого на макіткі орка. Череп цілий. Кіноіндустрія такі способи вигадує, що зблизька не розрізнити. Цілком можливо, кацапам перед наступом видають емітаційні засоби суїциду, щоб дрони відчепилися.
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08.11.2024 11:16 Відповісти
Це їм так кажуть, що вони імітаційні...
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08.11.2024 11:19 Відповісти
де там череп цілий? чудово видно дірку в кумполі, через яку витікає кровіща
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08.11.2024 13:55 Відповісти
Та пофігу. Але дійсно, це ж не з мілкашки стрельнув, і черепок мав інакше відлітати, і не укладувався би він так акуратно
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08.11.2024 18:34 Відповісти
Це ж треба їхати сюди з ****** болотних, щоб тут застрелитись! А на болотах що не міг втопитись,повіситись,з вікна вистрибнути ,під потяг лягти або від горілки згоріти?
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08.11.2024 11:20 Відповісти
Неправильні поради. Правильні: а на болотах не міг пару рожків випустити в командирів, топором порубати місцевого начальничка чи ногами забити податкового інспектора? На той світ відправився б значно швидше і без страшного гріха - самогубства.
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08.11.2024 12:02 Відповісти
Укріплює психику! Добре відео! Добрий кацап- лагідний, лайт
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08.11.2024 11:26 Відповісти
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08.11.2024 11:28 Відповісти
Так театрально повільно помирає. *****, на Оскар претендував. Скотиняка!
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08.11.2024 11:41 Відповісти
І заради цього треба було пертися за тисячі кілометрів? Нерозумні вони істоти!
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08.11.2024 12:04 Відповісти
Когда мозгов нет, никто другой не оттдолжит!
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08.11.2024 12:07 Відповісти
Передивився декілька разів.
Харашо, но мало.
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08.11.2024 12:42 Відповісти
Это циничные бандеровцы довели бедолагу
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08.11.2024 13:44 Відповісти
...маладец. не сдался... "алёшка". УРКА ********
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08.11.2024 14:10 Відповісти
"На кілька метрів"?
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08.11.2024 15:09 Відповісти
Хочу почитати важливі новини, а тут окупант застрелився,або кицька їсть окупанта
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08.11.2024 15:19 Відповісти
зря сяпку зняв
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08.11.2024 17:05 Відповісти
Что тут сказать... Родился говном, жил как говно, и сдох как говно. Вот ви все, что нужно знать почитателям рабссеи в нашей Украине.
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08.11.2024 19:21 Відповісти
Знову штани вкрадуть...
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09.11.2024 00:03 Відповісти
 
 