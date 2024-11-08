Росіянин застрелився із автомата на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин укорочує собі віку на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що окупант застрелився із автомата. Кулею з його голови зірвало шолом та відкинуло на кілька метрів.

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