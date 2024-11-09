Окупанти здійснили 9 штурмів і тричі намагалися захопити острівну зону на Придніпровському напрямку, їхні втрати за добу становлять 69 осіб, - Сили оборони півдня

Розпочалася 990-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони Півдня України продовжують знищувати ворога по всій лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на фронті

Так, за уточненою інформацією, упродовж доби противник здійснив 274 удари по позиціях українських бійців та прифронтових населених пунктах, завдав 9 авіаударів, з них 5 по Запорізькому напрямку, скинувши 17 КАБів та випустивши 76 НАРів.

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Крім цього, російські терористи задіяли для ураження майже 300 дронів-камікадзе різних модифікацій (зокрема 5 одиниць типу "Ланцет").



Ворог 9 разів вдавався до штурмових дій, з них тричі намагався захопити острівну зону на Придніпровському напрямку.



На Времівському напрямку не припиняється активна ворожа розвідувальна робота для підготовки чергових спроб штурмів.

Втрати окупантів

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 69 окупантів.

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Крім того, росіяни втратили:

14 гармат, в т.ч. "Гіацинт-Б" та "Мста-С";

15 одиниць БпЛА типу "Shahed-136";

16 одиниць автомобільної та бронетехніки;

3 човни;

3 багі;

3 установки РЕБ;

1 квадроцикл;

10 бліндажів;

7 спостережних пунктів;

10 інженерно- фортифікаційних споруд;

2 місця зберігання боєприпасів та місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 707 540 російських загарбників.