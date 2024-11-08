Оператори дронів 3-ї ОШБр знищують ворожу штурмову групу. ВIДЕО

Оператори дронів із Третьої окремої штурмової бригади ліквідували кілька ворожих штурмових груп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Рух російських піхотних груп у заростях зафіксували тепловізором з неба. Коли окупанти підійшли ближче - їх атакували ударники Третьої штурмової. І так, група за групою. Знайшли та утилізували й тих, хто вже прикидався мертвим десь у кущах посадки. Відпрацювали підрозділи бригади: бійці 1-го механізованого, 1-го штурмового та екіпажі Батальйону безпілотних систем. Оборона Харківщини", - йдеться у коментарі до відео.

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