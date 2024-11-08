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Оператори дронів 3-ї ОШБр знищують ворожу штурмову групу. ВIДЕО

Оператори дронів із Третьої окремої штурмової бригади ліквідували кілька ворожих штурмових груп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Рух російських піхотних груп у заростях зафіксували тепловізором з неба. Коли окупанти підійшли ближче - їх атакували ударники Третьої штурмової. І так, група за групою. Знайшли та утилізували й тих, хто вже прикидався мертвим десь у кущах посадки. Відпрацювали підрозділи бригади: бійці 1-го механізованого, 1-го штурмового та екіпажі Батальйону безпілотних систем. Оборона Харківщини", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (18077) знищення (7728) 3 Окрема штурмова бригада (468)


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Класне відео . Слава ЗСУ.
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08.11.2024 10:22 Відповісти
на тепловізорі і мертвий - світиться - поки не остине ...
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08.11.2024 10:36 Відповісти
Коли нема нічого нового, не обов.язково показувати старе.
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08.11.2024 11:00 Відповісти
Добре..
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08.11.2024 11:58 Відповісти
 
 