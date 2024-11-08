Операторы дронов 3-й ОШБр уничтожают вражескую штурмовую группу. ВИДЕО
Операторы дронов из Третьей отдельной штурмовой бригады ликвидировали несколько вражеских штурмовых групп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Движение российских пехотных групп в зарослях зафиксировали тепловизором с неба. Когда оккупанты подошли ближе - их атаковали ударники Третьей штурмовой. И так - группа за группой. Нашли и утилизировали и тех, кто уже притворялся мертвым где-то в кустах посадки. Отработали подразделения бригады: бойцы 1-го механизированного, 1-го штурмового и экипажи Батальона беспилотных систем. Оборона Харьковщины", - говорится в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Малецький
показать весь комментарий08.11.2024 10:22 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
pOrest
показать весь комментарий08.11.2024 10:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Alexandr Петров
показать весь комментарий08.11.2024 11:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий08.11.2024 11:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль