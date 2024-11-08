Операторы дронов 3-й ОШБр уничтожают вражескую штурмовую группу. ВИДЕО

Операторы дронов из Третьей отдельной штурмовой бригады ликвидировали несколько вражеских штурмовых групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Движение российских пехотных групп в зарослях зафиксировали тепловизором с неба. Когда оккупанты подошли ближе - их атаковали ударники Третьей штурмовой. И так - группа за группой. Нашли и утилизировали и тех, кто уже притворялся мертвым где-то в кустах посадки. Отработали подразделения бригады: бойцы 1-го механизированного, 1-го штурмового и экипажи Батальона беспилотных систем. Оборона Харьковщины", - говорится в комментарии к видео.

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