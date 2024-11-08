РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12583 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 062 4

Операторы дронов 3-й ОШБр уничтожают вражескую штурмовую группу. ВИДЕО

Операторы дронов из Третьей отдельной штурмовой бригады ликвидировали несколько вражеских штурмовых групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Движение российских пехотных групп в зарослях зафиксировали тепловизором с неба. Когда оккупанты подошли ближе - их атаковали ударники Третьей штурмовой. И так - группа за группой. Нашли и утилизировали и тех, кто уже притворялся мертвым где-то в кустах посадки. Отработали подразделения бригады: бойцы 1-го механизированного, 1-го штурмового и экипажи Батальона беспилотных систем. Оборона Харьковщины", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Воины 3 ОШБр ночью обнаружили и уничтожили вражеский топливозаправщик на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19917) уничтожение (7406) 3-я Отдельная штурмовая бригада (456)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класне відео . Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
08.11.2024 10:22 Ответить
на тепловізорі і мертвий - світиться - поки не остине ...
показать весь комментарий
08.11.2024 10:36 Ответить
Коли нема нічого нового, не обов.язково показувати старе.
показать весь комментарий
08.11.2024 11:00 Ответить
Добре..
показать весь комментарий
08.11.2024 11:58 Ответить
 
 