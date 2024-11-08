Одразу дві вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" знищено операторами батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр. ВIДЕО

Оператори дронів із 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів-камікадзе атакували дві російські вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" поблизу села Пилипівка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. Судячи із запису, один вогнемет було повністю знищено, інший - значно пошкоджено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силам оборони вдалося призупинити ворога на Куп’янському напрямку, але говорити про стабілізацію ситуації передчасно, - комбат батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко