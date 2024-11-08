Одразу дві вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" знищено операторами батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр. ВIДЕО
Оператори дронів із 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів-камікадзе атакували дві російські вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" поблизу села Пилипівка на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. Судячи із запису, один вогнемет було повністю знищено, інший - значно пошкоджено.
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з початку вторгнення, ми періодично знищуємо сонцепьокі.
скільки сонцепьоків у кацапів?
так як ракет, що залишилось на три запуска?