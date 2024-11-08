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Новини Відео Війна
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Одразу дві вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" знищено операторами батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр. ВIДЕО

Оператори дронів із 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів-камікадзе атакували дві російські вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" поблизу села Пилипівка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. Судячи із запису, один вогнемет було повністю знищено, інший - значно пошкоджено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силам оборони вдалося призупинити ворога на Куп’янському напрямку, але говорити про стабілізацію ситуації передчасно, - комбат батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Автор: 

знищення (7728) 92 окрема штурмова бригада (258) дрони (5032) вогнемет (25) Луганська область (4902)


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08.11.2024 09:58 Відповісти
Треба переіменовувати систему у "кури-гріль"
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08.11.2024 10:16 Відповісти
на відео не зрозуміло чи ціль була вражена , що влучання було то факт .
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08.11.2024 10:39 Відповісти
зазвичай влучання=враження. шкода, що не було типового феєрверку. щиро надіюсь, що просто не потрапило до відео!
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08.11.2024 11:09 Відповісти
Можливо - встиг відстріляться - тому пошкодили тільки шасі...
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08.11.2024 11:17 Відповісти
Або фарбу зіпсували.)))
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08.11.2024 23:08 Відповісти
не знаю хто але відеоряд засирають різним хламом і саунд треками.
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08.11.2024 19:12 Відповісти
вибачаюсь за недолуге питання.
з початку вторгнення, ми періодично знищуємо сонцепьокі.
скільки сонцепьоків у кацапів?
так як ракет, що залишилось на три запуска?
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09.11.2024 11:34 Відповісти
 
 