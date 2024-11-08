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Новости Видео Война
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Сразу две огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" уничтожены операторами батальона "Ахіллес" 92-й ОШБр. ВИДЕО

Операторы дронов из 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко с помощью дронов-камикадзе атаковали две российские огнеметные системы ТОС-1А "Сонцепек" вблизи села Пилиповка на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. Судя по записи, один огнемет был полностью уничтожен, другой - значительно поврежден.

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Автор: 

уничтожение (7406) 92 отдельная штурмовая бригада (258) дроны (4216) огнемет (23) Луганская область (6519)


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Це добре
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08.11.2024 09:58 Ответить
Треба переіменовувати систему у "кури-гріль"
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08.11.2024 10:16 Ответить
на відео не зрозуміло чи ціль була вражена , що влучання було то факт .
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08.11.2024 10:39 Ответить
зазвичай влучання=враження. шкода, що не було типового феєрверку. щиро надіюсь, що просто не потрапило до відео!
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08.11.2024 11:09 Ответить
Можливо - встиг відстріляться - тому пошкодили тільки шасі...
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08.11.2024 11:17 Ответить
Або фарбу зіпсували.)))
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08.11.2024 23:08 Ответить
не знаю хто але відеоряд засирають різним хламом і саунд треками.
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08.11.2024 19:12 Ответить
вибачаюсь за недолуге питання.
з початку вторгнення, ми періодично знищуємо сонцепьокі.
скільки сонцепьоків у кацапів?
так як ракет, що залишилось на три запуска?
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09.11.2024 11:34 Ответить
 
 