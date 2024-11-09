Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 707 540 осіб (+1660 за добу), 9238 танків, 20 249 артсистем, 18 697 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 707 540 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 707540 (+1660) осіб,
танків - 9238 (+5) од,
бойових броньованих машин - 18697 (+36) од,
артилерійських систем - 20249 (+23) од,
РСЗВ - 1245 (+0) од,
засоби ППО - 996 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18575 (+49),
крилаті ракети - 2634 (+3),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 28561 (+66) од,
спеціальна техніка - 3604 (+2)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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поранені які чудом доповзли в тил, їх заштопають і на костилях знову на штурм
самовари які вже нікому нафіг не здались
доходяги яких можна ще витягнути але скінчиться самострілом
Якщо досі в усьому цивілізованому світі нема розуміння, чому касапи так пруть незважаючи на втрати, особливо особового складу... Там ці цифри - в кращому разі "статистика". Як там Ремарк сказав, «One death is a tragedy. A million deaths is just a statistic»? Палестинці одного єврея вбили, ізраїльтяни прикончили трьох шахідістів - а шуму стоїть.... всі обговорюють і всі розуміють причини палетино-ізраїльської війни; а тут тисячами з обох сторін, за день, і ніхто не хоче зрозуміти, що ***** (а історично - всім касапам) потрібна вся Європа під ноги, як килимок, ноги витирати...
Вчора ше не було 10 тис з початку місяця, а сьогодні вже 11 130.
Ладно літачок - то не ми, ладно кораблики на каспії - нам до їх флотилії діла нема, де два "солнцепьока" - п'яту добу РСЗВ по нулях
"Українські фронти" та "Білоруські фронти" всім відомі.
А де і коли відбулися "російські фронти? 🤔
Звичайно за національною ознакою фронти формувалися.
Що по твоєму озанчає "український" чи "білоруський" як не приналежність до національності?
Ти ж не вважаєш приналежність "український" це віросповідання?
А от "російського" чи "росіянського" НЕМАЄ, хоча хітлера гнали аж під Волги, що є московією.