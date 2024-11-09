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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 707 540 осіб (+1660 за добу), 9238 танків, 20 249 артсистем, 18 697 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 707 540 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 707540 (+1660) осіб,

танків - 9238 (+5) од,

бойових броньованих машин - 18697 (+36) од,

артилерійських систем - 20249 (+23) од,

РСЗВ - 1245 (+0) од,

засоби ППО - 996 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18575 (+49),

крилаті ракети - 2634 (+3),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 28561 (+66) од,

спеціальна техніка - 3604 (+2)

Також читайте: В Україні ліквідували генерал-майора РФ Клименка, який організував катівні для російських військових у Донецьку

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18077) Генштаб ЗС (6892) ліквідація (4163)


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Топ коментарі
+14
Нічого так не бадьорить зранку, як три батальйони знищених кацапів. Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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09.11.2024 08:17 Відповісти
+12
Всі кацапи поранені в голову з народження.
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09.11.2024 08:49 Відповісти
+9
Вбиті і поранені.
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09.11.2024 08:48 Відповісти
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09.11.2024 08:09 Відповісти
Нічого так не бадьорить зранку, як три батальйони знищених кацапів. Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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09.11.2024 08:17 Відповісти
+1660 то тільки вбиті чи вбиті і поранені?
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09.11.2024 08:22 Відповісти
Вбиті і поранені.
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09.11.2024 08:48 Відповісти
Всі кацапи поранені в голову з народження.
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09.11.2024 08:49 Відповісти
очевидно що вбиті і поранені. але поранені - це поняття сьогодні не нормоване.

поранені які чудом доповзли в тил, їх заштопають і на костилях знову на штурм
самовари які вже нікому нафіг не здались
доходяги яких можна ще витягнути але скінчиться самострілом
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09.11.2024 09:10 Відповісти
мертві кацапи і півне-корейці як не крути 👍
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09.11.2024 12:58 Відповісти
Убиті, поранені і пропавші безвісти.
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09.11.2024 15:28 Відповісти
Коли ці потвори вже повимерзають?...
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09.11.2024 08:42 Відповісти
По наростающей... уже почти по 1700 кацаподвухсото-изуродованных в день. 10 дн = 17 000 двухсотых кацапов. 1мес = 54 000х200. А ко дню рождения С. Бандеры будет 60 800 хаароших удмурто-кацапов. СЛАВА ЗСУ !!!
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09.11.2024 09:06 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.11.2024 09:12 Відповісти
Ну, відмінусовано сім з половиную тисяч орків після виборів в США - але хто зважає на це?
Якщо досі в усьому цивілізованому світі нема розуміння, чому касапи так пруть незважаючи на втрати, особливо особового складу... Там ці цифри - в кращому разі "статистика". Як там Ремарк сказав, «One death is a tragedy. A million deaths is just a statistic»? Палестинці одного єврея вбили, ізраїльтяни прикончили трьох шахідістів - а шуму стоїть.... всі обговорюють і всі розуміють причини палетино-ізраїльської війни; а тут тисячами з обох сторін, за день, і ніхто не хоче зрозуміти, що ***** (а історично - всім касапам) потрібна вся Європа під ноги, як килимок, ноги витирати...
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09.11.2024 09:30 Відповісти
Чому кацапи пруть попри втрати? А інакше вони не можуть. Бо для них зупинитись те саме, що себе зрадити, адже тоді виходить всі їхні дохляки подохли намарно, тим паче визнати себе переможеними та й ще й якимись там українцями, котрих вони зневажають, тому й пруть далі попри втрати, он північних корейців собі виписали, так що справ їхні пішли в гору.
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09.11.2024 09:37 Відповісти
*справи
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09.11.2024 09:53 Відповісти
Кацапи наступають. Вбиті залишаються на захваченій землі.
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09.11.2024 10:12 Відповісти
1 660 чумардосів, дуже добре, на сьогодні п'ятий показник за добу.
Вчора ше не було 10 тис з початку місяця, а сьогодні вже 11 130.

Ладно літачок - то не ми, ладно кораблики на каспії - нам до їх флотилії діла нема, де два "солнцепьока" - п'яту добу РСЗВ по нулях
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09.11.2024 10:35 Відповісти
Минув 3916 день москальсько-української війни.
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09.11.2024 10:39 Відповісти
До весни кацапам не буде кому наступати, втрати для них дуже відчутні.
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09.11.2024 10:42 Відповісти
Нагадай, Друже, де саме у Другій світовій проходив "російський фронт"?
"Українські фронти" та "Білоруські фронти" всім відомі.
А де і коли відбулися "російські фронти? 🤔
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09.11.2024 13:04 Відповісти
Це лише назви. Фронти формувалися не за національною ознакою.
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09.11.2024 15:32 Відповісти
С смислі лише назви? Вони що з космосу впали?
Звичайно за національною ознакою фронти формувалися.
Що по твоєму озанчає "український" чи "білоруський" як не приналежність до національності?
Ти ж не вважаєш приналежність "український" це віросповідання?
А от "російського" чи "росіянського" НЕМАЄ, хоча хітлера гнали аж під Волги, що є московією.
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09.11.2024 16:10 Відповісти
Їх формували за географією, а не за національністю солдатів в арміях фронту. В міру того, як географія бойових дій змінювалась - їх переформовували. Коли почали перетинати кордон совка в напрямку німеччини - "польських" чи "румунських" тощо створювати не стали - залишили "українські" та "білоруські".
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09.11.2024 16:32 Відповісти
 
 