В Україні ліквідували генерал-майора РФ Клименка, який організував катівні для російських військових у Донецьку

В Україні ліквідований вже восьмий російський генерал. Його звинувачували у створенні катівень для російських солдатів. Обставини його смерті поки що уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що Клименко командував 5-ю донецькою мотострілецькою бригадою. Цей підрозділ був створений на базі батальйону "Оплот" у 2014 році владою самопроголошеної ДНР за участю Росії. 2023 року бригада, як і більшість військових формувань, створених на окупованих територіях України, увійшла до складу збройних сил Росії.

Смерть генерала під час розмови з Бі-бі-сі підтвердив його близький родич.

Клименка звинувачували у створенні катівень у Донецьку, де, за повідомленнями ЗМІ та родичів жертв, російських солдатів катували і забирали у них платню. Колишні підлеглі генерала також звинувачували його у відправленні солдатів на "м'ясні штурми".

Хто такий Павло Клименко?

Клименко народився у Ставропольському краї, закінчив Санкт-Петербурзьке вище загальновійськове командне училище і після закінчення отримав призначення до полку морської піхоти Чорноморського флоту. Наприкінці 1990-х років він воював у Чечні, а потім служив на великому десантному кораблі, брав участь у морському поході Середземним морем та стратегічних навчаннях на Балтійському морі. Генеральські погони він отримав у травні 2024 року.

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Згідно з розслідуванням видання ASTRA, Клименко організував катівні для російських військовослужбовців на території покинутої Петрівської шахти в окупованому Донецьку. З дозволу Клименка його підлеглі змушували інших солдатів під тортурами віддавати командирам свою платню та виплати за поранення.

Донецькі правозахисники повідомляли, що командування 5-ї бригади, якою командував генерал, оформляло доручення на своїх наближених і забирало собі виплати навіть за загибель солдатів. Також, за словами родичів загиблих, хворих на мобілізовані замість лікування відправляли на передову для участі в штурмах.

Родичі загиблих солдатів продовжують залишати десятки коментарів під постом про смерть генерала, звинувачуючи його у злочинах та загибелі своїх близьких.

У травні 2024 року Клименко отримав звання генерал-майора. За місяць до цього бійці його 5-ї бригади, за повідомленнями, вбили американця Рассела Бентлі, що працював на роспропаганду та воював проти захисників України на Донбасі, і намагались приховати злочин, підірвавши його тіло. Четверо бійців бригади перебувають під слідством у цій справі, однак, як стверджує вдова Бентлі, вони мають намір повернутися на фронт, підписавши нові контракти.

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Росія не коментувала звинувачення на адресу Клименка.