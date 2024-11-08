В Україні ліквідували генерал-майора РФ Клименка, який організував катівні для російських військових у Донецьку
В Україні ліквідований вже восьмий російський генерал. Його звинувачували у створенні катівень для російських солдатів. Обставини його смерті поки що уточнюються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що Клименко командував 5-ю донецькою мотострілецькою бригадою. Цей підрозділ був створений на базі батальйону "Оплот" у 2014 році владою самопроголошеної ДНР за участю Росії. 2023 року бригада, як і більшість військових формувань, створених на окупованих територіях України, увійшла до складу збройних сил Росії.
Смерть генерала під час розмови з Бі-бі-сі підтвердив його близький родич.
Клименка звинувачували у створенні катівень у Донецьку, де, за повідомленнями ЗМІ та родичів жертв, російських солдатів катували і забирали у них платню. Колишні підлеглі генерала також звинувачували його у відправленні солдатів на "м'ясні штурми".
Хто такий Павло Клименко?
Клименко народився у Ставропольському краї, закінчив Санкт-Петербурзьке вище загальновійськове командне училище і після закінчення отримав призначення до полку морської піхоти Чорноморського флоту. Наприкінці 1990-х років він воював у Чечні, а потім служив на великому десантному кораблі, брав участь у морському поході Середземним морем та стратегічних навчаннях на Балтійському морі. Генеральські погони він отримав у травні 2024 року.
Згідно з розслідуванням видання ASTRA, Клименко організував катівні для російських військовослужбовців на території покинутої Петрівської шахти в окупованому Донецьку. З дозволу Клименка його підлеглі змушували інших солдатів під тортурами віддавати командирам свою платню та виплати за поранення.
Донецькі правозахисники повідомляли, що командування 5-ї бригади, якою командував генерал, оформляло доручення на своїх наближених і забирало собі виплати навіть за загибель солдатів. Також, за словами родичів загиблих, хворих на мобілізовані замість лікування відправляли на передову для участі в штурмах.
Родичі загиблих солдатів продовжують залишати десятки коментарів під постом про смерть генерала, звинувачуючи його у злочинах та загибелі своїх близьких.
У травні 2024 року Клименко отримав звання генерал-майора. За місяць до цього бійці його 5-ї бригади, за повідомленнями, вбили американця Рассела Бентлі, що працював на роспропаганду та воював проти захисників України на Донбасі, і намагались приховати злочин, підірвавши його тіло. Четверо бійців бригади перебувають під слідством у цій справі, однак, як стверджує вдова Бентлі, вони мають намір повернутися на фронт, підписавши нові контракти.
Росія не коментувала звинувачення на адресу Клименка.
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А ще у зимою 2022 року хенерал-майори їхали у танкових колонах під Києвом.
шото случілось?
гойда!
Думаєш дрону потрібно спочатку його воєннік перевірити? 🤔 хмм...
То нашо ліквідували? Хай би був, здається хороша людина.
https://espreso.tv/pomer-rosiyskiy-modeler-yudashkin-yakiy-rozroblyav-formu-dlya-armii-okupantiv
PS Кудись поділась кнопка додавання посилань, не можу знайти.
Мабуть, що так.
Але не сумуватимемо.
Зато чорну роботу виконати і допомогти - так вся пачка ЗЕКоманди вийде вперед, а **** же Хазяіну памагті дєла та святоє!.