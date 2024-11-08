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Новини
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В Україні ліквідували генерал-майора РФ Клименка, який організував катівні для російських військових у Донецьку

Ліквідували російського генерала Клименка

В Україні ліквідований вже восьмий російський генерал. Його звинувачували у створенні катівень для російських солдатів. Обставини його смерті поки що уточнюються. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що Клименко командував 5-ю донецькою мотострілецькою бригадою. Цей підрозділ був створений на базі батальйону "Оплот" у 2014 році владою самопроголошеної ДНР за участю Росії. 2023 року бригада, як і більшість військових формувань, створених на окупованих територіях України, увійшла до складу збройних сил Росії.

Смерть генерала під час розмови з Бі-бі-сі підтвердив його близький родич.

Клименка звинувачували у створенні катівень у Донецьку, де, за повідомленнями ЗМІ та родичів жертв, російських солдатів катували і забирали у них платню. Колишні підлеглі генерала також звинувачували його у відправленні солдатів на "м'ясні штурми".

Ліквідували російського генерала Клименка

Хто такий Павло Клименко?

Клименко народився у Ставропольському краї, закінчив Санкт-Петербурзьке вище загальновійськове командне училище і після закінчення отримав призначення до полку морської піхоти Чорноморського флоту. Наприкінці 1990-х років він воював у Чечні, а потім служив на великому десантному кораблі, брав участь у морському поході Середземним морем та стратегічних навчаннях на Балтійському морі. Генеральські погони він отримав у травні 2024 року.

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Згідно з розслідуванням видання ASTRA, Клименко організував катівні для російських військовослужбовців на території покинутої Петрівської шахти в окупованому Донецьку. З дозволу Клименка його підлеглі  змушували інших солдатів під тортурами віддавати командирам свою платню та виплати за поранення.

Донецькі правозахисники повідомляли, що командування 5-ї бригади, якою командував генерал, оформляло доручення на своїх наближених і забирало собі виплати навіть за загибель солдатів. Також, за словами родичів загиблих, хворих на мобілізовані замість лікування відправляли на передову для участі в штурмах.

Родичі загиблих солдатів продовжують залишати десятки коментарів під постом про смерть генерала, звинувачуючи його у злочинах та загибелі своїх близьких.

У травні 2024 року Клименко отримав звання генерал-майора. За місяць до цього бійці його 5-ї бригади, за повідомленнями, вбили американця Рассела Бентлі, що працював на роспропаганду та воював проти захисників України на Донбасі, і намагались приховати злочин, підірвавши його тіло. Четверо бійців бригади перебувають під слідством у цій справі, однак, як стверджує вдова Бентлі, вони мають намір повернутися на фронт, підписавши нові контракти.

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Росія не коментувала звинувачення на адресу Клименка.

Автор: 

армія рф (18077) Донецьк (949) ліквідація (4159) генерал (75)


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Топ коментарі
+31
Дуже жаль. Мало закатував орків. А міг би ще катувати і катувати.
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08.11.2024 15:08 Відповісти
+14
"Клименка звинувачували у створенні катівень у Донецьку, де, за повідомленнями ЗМІ та родичів жертв, російських солдатів катували і забирали у них платню"

То нашо ліквідували? Хай би був, здається хороша людина.
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08.11.2024 15:10 Відповісти
+12
"російських солдатів катували і забирали у них платню. Колишні підлеглі генерала також звинувачували його у відправленні солдатів на "м'ясні штурми"" - та його Україна повинна нагородити посмертно...
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08.11.2024 15:22 Відповісти
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"який організував катівні для російських військових" - більше питань чим відповідей.
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08.11.2024 15:06 Відповісти
на моцику їхав хенерал-майор по зимових степах України
А ще у зимою 2022 року хенерал-майори їхали у танкових колонах під Києвом.
шото случілось?
гойда!
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08.11.2024 15:22 Відповісти
в мене одного питання: "НАЩО його ліквідували?"
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08.11.2024 15:31 Відповісти
На війні таке буває - піф-паф - дрон, снаряд чи куля не питає хенерал ти чмобік
Думаєш дрону потрібно спочатку його воєннік перевірити? 🤔 хмм...
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08.11.2024 17:19 Відповісти
Хоч якась добра новина ,а то все рашисти убивають мирних українців і влада мовчить.
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08.11.2024 15:07 Відповісти
Дуже жаль. Мало закатував орків. А міг би ще катувати і катувати.
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08.11.2024 15:08 Відповісти
Катюзі по заслузі.
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08.11.2024 15:08 Відповісти
Ви за кого? Катував орків. Можна сказати, робив добре діло.
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08.11.2024 15:22 Відповісти
"Клименка звинувачували у створенні катівень у Донецьку, де, за повідомленнями ЗМІ та родичів жертв, російських солдатів катували і забирали у них платню"

То нашо ліквідували? Хай би був, здається хороша людина.
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08.11.2024 15:10 Відповісти
А форма схожа на гестапівську, хіба що зірка замість хреста. (Перепрошую у експертів, гестапівську форму лише по фільмах трохи пригадую)
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08.11.2024 15:10 Відповісти
Ну дик, наскільки пам'ятаю - форму для СС, гітлерюгенда розробляв Хуго Босс (компанія потім ще вибачалась на нацистське минуле), а мокшам форму розробляв юдашкін)) який був ярим путиністом..
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08.11.2024 15:48 Відповісти
Цей Юдашкін теж потім вибачатиметься
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09.11.2024 18:10 Відповісти
Та він роки півтори вже як на концерті кабздона аплодує
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09.11.2024 19:06 Відповісти
Ну от, там і вибачиться. Думаю, що вже вибачається, але вже пізно.
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09.11.2024 19:18 Відповісти
Оцей?
https://espreso.tv/pomer-rosiyskiy-modeler-yudashkin-yakiy-rozroblyav-formu-dlya-armii-okupantiv

PS Кудись поділась кнопка додавання посилань, не можу знайти.
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09.11.2024 19:35 Відповісти
Ага)) надихався формою СС від Хуго Босса
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09.11.2024 20:27 Відповісти

Мабуть, що так.
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10.11.2024 07:57 Відповісти
Хоба -на - это генерал-майор мотошвейных войск... Был- ха-ха-ха.
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08.11.2024 15:11 Відповісти
Шкода, цінний кадр був, русню на м'ясо пускав, як на полі бою, так і в тилу.
Але не сумуватимемо.
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08.11.2024 15:12 Відповісти
Та його нагородити треба було а не ліквідовувати
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08.11.2024 15:13 Відповісти
Может для украинских военных, а то не знаю радоваться или нет.
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08.11.2024 15:14 Відповісти
Серед офіційно викритих маніаків в СРСР та ********* ********** переважну більшість складають окацаплені українці. Клименко один з них. Можна припустити що українець відірваний від свого народу в кацапському оточенні підсвідомо кацапів ненавидить і мститься за своє "манкурство"...
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08.11.2024 15:14 Відповісти
Как будто в Украине мало маньяков.
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08.11.2024 15:15 Відповісти
Україна - батьківщина маньяків ось уже три століття. А ви не знали? Якщо українцеві нагадити в душу то він звіріє... В ********** 5-6 мільйонів етнічних українців і їх кацапи змушують "соромитись свого походження". Відповідь буде. Кривава і жорстока.
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08.11.2024 15:24 Відповісти
нажаль, не вся інформація по маньякам достовірна. не забувайте, шо слідство велося совками і совковими ж методами. кількість несправедливо звинувачених надзвичайно висока. прізнаніє віни - церіца доказательств.
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08.11.2024 15:34 Відповісти
Совок не визнавав того що в СРСР взагалі є маньяки і проголошував що це суто "капіталістичне явище". Тому інформація яку ми маємо з цього питання мізерна в порівнянні з тим що реально відбувалося на теренах СРСР. Багато маньяків займали високі посади в правоохоронних органах совка і їх злочини не розслідувались взагалі, а коли щось і спливало то вся інформація видалялась а свідки переслідувались...
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08.11.2024 15:53 Відповісти
Шкода.... Реально шкода.
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08.11.2024 15:22 Відповісти
"російських солдатів катували і забирали у них платню. Колишні підлеглі генерала також звинувачували його у відправленні солдатів на "м'ясні штурми"" - та його Україна повинна нагородити посмертно...
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08.11.2024 15:22 Відповісти
Етнічний українець Клименко займався геноцидом кацапів.
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08.11.2024 16:14 Відповісти
Еее, його можна і нагородити було.
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08.11.2024 15:36 Відповісти
Гібридний генерал.
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08.11.2024 15:36 Відповісти
Наверещали... Накричали... Нахвалили... Одного тільки не врахували - катування російських солдатів та вимагання з них грошей, було лише побічним заняттям цього упиря... Основним його заняттям було ВБИВСТВО УКРАЇНЦІВ...
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08.11.2024 15:46 Відповісти
Судя из изложенного, он работал на Украину. Вопрос, какая сторона его ликвидировала. Если Украина, то это было глупо.
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08.11.2024 16:40 Відповісти
Блть, ліквідувати у нас Сирка - ні, бо він жє нєлох і нємяснік.
Зато чорну роботу виконати і допомогти - так вся пачка ЗЕКоманди вийде вперед, а **** же Хазяіну памагті дєла та святоє!.
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08.11.2024 16:43 Відповісти
 
 