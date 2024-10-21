Молотком у яблуневому саду забили російського пілота літака Ту-22М3 Голенкова, який обстрілював ракетами Дніпро і Кременчук. ВІДЕО+ФОТО

Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села Супонєво під Брянськом у Росії знайшли труп начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи армії РФ Дмитра Голенкова.

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Голенков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР підтверджує ліквідацію офіцера російської армії Первухи в Луганську: його авто підірвали. ФОТО

У ГУР зазначили, що рашист причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області.

У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки дістали поранення.

Також Голенков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 680230 (+1710 за добу), 9071 танк, 19 589 артсистем, 18 175 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Тіло російського воєнного злочинця Дмитра Голенкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали у розвідці.



