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Молотком у яблуневому саду забили російського пілота літака Ту-22М3 Голенкова, який обстрілював ракетами Дніпро і Кременчук. ВІДЕО+ФОТО

Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села Супонєво під Брянськом у Росії знайшли труп начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи армії РФ Дмитра Голенкова. 

Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Голенков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

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У ГУР зазначили, що рашист причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області.

У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки дістали поранення.

Також Голенков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.

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"Тіло російського воєнного злочинця Дмитра Голенкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", - додали у розвідці. 

Військовий ВМС РФ Дмитро Голенков ліквідований: деталі від ГУР
Військовий ВМС РФ Дмитро Голенков ліквідований: деталі від ГУР

Автор: 

армія рф (17821) ліквідація (4076) росія (66037) воєнні злочини (1876) ГУР (545)


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Топ коментарі
+84
катюзі - по заслузі!
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21.10.2024 08:51 Відповісти
+64
Новина - вогонь!!!
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21.10.2024 08:52 Відповісти
+48
чудовий вибір інструменту
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21.10.2024 08:53 Відповісти
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Кувалдами пригостили….
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21.10.2024 20:59 Відповісти
Прям в яблучко
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21.10.2024 21:27 Відповісти
Велика подяка ковалю, що відправив цю паскуду у пекло.
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21.10.2024 21:48 Відповісти
Могли б классически - кувалдой.
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21.10.2024 22:37 Відповісти
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21.10.2024 22:38 Відповісти
Хлопецб аж втомився лупашить цого виродка..дихае важко..Молодця..))жирний зверок попався...
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21.10.2024 22:40 Відповісти
Прям как у на нас в ТЦК часто- внезапная эпилепсия, бился молотком и спасти не смогли ))
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21.10.2024 22:41 Відповісти
Рідкісний спосіб самогубства.
Він лише виконував наказ. Треба знищувати тих, хто командує
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21.10.2024 22:46 Відповісти
возмездие
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21.10.2024 22:48 Відповісти
Вай, вай, вай. Забился головой об молоток. Эвтаназия животного.
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21.10.2024 22:50 Відповісти
Какую прекрасную жизнь прожил этот достойный человек. Гори теперь в аду, мразь. Смерть ворогам!
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21.10.2024 23:00 Відповісти
Комусь на голову падає яблучко і він відкриває закон тяжіння, а комусь дірка в черепі, мабуть то доля
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21.10.2024 23:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mJag19WoAe0 ********** молоток Максвела
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21.10.2024 23:33 Відповісти
"Молотком у яблуневому саду"

"В конце-концов, это просто красиво" Молодці, підійшли до завдання творчо!
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22.10.2024 01:07 Відповісти
І так по домашньому.....
😂😂😂
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22.10.2024 07:38 Відповісти
давно таких хороших новостей не читал
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22.10.2024 01:18 Відповісти
Прямо таки залізна новина
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22.10.2024 02:30 Відповісти
Молоток не простий, а з ознаками штучного інтелекту. Собаці - собача смерть.
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22.10.2024 04:37 Відповісти
Надеюсь исполнитель не начнет вести себя как тот вертолетчик.
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22.10.2024 06:04 Відповісти
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