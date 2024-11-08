Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 705 880 осіб (+1580 за добу), 9233 танки, 20 226 артсистем, 18 661 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 705 880 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 705880 (+1580) осіб,
танків ‒ 9233 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49) од,
артилерійських систем - 20226 (+32) од,
РСЗВ – 1245 (+0) од,
засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),
крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од,
спеціальна техніка ‒ 3602 (+6)
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@ "06.11.2024, в 22:00, от полученных минно-взрывных травм скончался командир 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41698, Макеевка) генерал-майор Клименко Павел Юрьевич.
Ранее, генерал Клименко вместе с подчиненными, перемещаясь на мотоциклах (!), подверглись огневому воздействию противника с применением FPV-дронов. Клименко получил многочисленные травмы, вследствие которых позднее скончался в реанимации «Республиканского центра травматологии» г. Донецка.
Событие произошло в районе н.п. Красногоровка, Донецкой обл."
зимою 2022 році під Києвом хенерал-майори їздили в танках у супроводі колини танків
тревожно 🤔
гойда!