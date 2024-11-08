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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 705 880 осіб (+1580 за добу), 9233 танки, 20 226 артсистем, 18 661 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 705 880 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 705880 (+1580) осіб,

танків ‒ 9233 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 18661 (+49) од,

артилерійських систем - 20226 (+32) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18526 (+118),

крилаті ракети  ‒ 2631 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28495 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3602 (+6)

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інфографіка

Автор: 

армія рф (18069) Генштаб ЗС (6892) ліквідація (4159) знищення (7719)


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Топ коментарі
+18
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.11.2024 07:52 Відповісти
+15
товарисч Гітлер напав на радянський союз маючи приблизно 3400 танків і майже захопив мацкву. у ссср було танків, зброї, особового складу в рази більше ніж у Германії і насилу відбились (при підтримці США, Англії і т.д).....кацапська пєтушня напала на Україну звеличезною перевагою у всьому що можна придумати і втратила то що ми бачимо сьогодні...висновки кацапські генерали ідіоти, як і їх блістатєльний лідер
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08.11.2024 07:59 Відповісти
+11
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.11.2024 08:06 Відповісти
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.11.2024 07:52 Відповісти
1580 хороших москалів , чи є серед них хороші корейці ?
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08.11.2024 07:56 Відповісти
Ага, з Набіру. Фантазьор - ти мене називала, фантазьор
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08.11.2024 08:05 Відповісти
а хто там у цьому дохлому кацапському лайні розбиратися буде кореєць воно, мацковіт-кацап чи сруцький ???
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08.11.2024 08:14 Відповісти
якщо насіння в карманах є, то дуже хароші
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08.11.2024 08:46 Відповісти
товарисч Гітлер напав на радянський союз маючи приблизно 3400 танків і майже захопив мацкву. у ссср було танків, зброї, особового складу в рази більше ніж у Германії і насилу відбились (при підтримці США, Англії і т.д).....кацапська пєтушня напала на Україну звеличезною перевагою у всьому що можна придумати і втратила то що ми бачимо сьогодні...висновки кацапські генерали ідіоти, як і їх блістатєльний лідер
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08.11.2024 07:59 Відповісти
як би не допомога у 2Світову війну червоно-жопому, комуно-нацистькому, кацапо-совковому окупаційному лайну (срср) зі сторони країн Заходу, насамперед США, В.Британії, то існувала доволі велика ймовірність що ми усі зараз б жили в великому, 1000-літньому 3Райху як про це мріяв коричневий нацист Адік !!! червоноржопий комуно-нацист мріяв про те саме, тільки називалося воно "пабеда міравой соцревалюції" !!! велика помилка країн Заходу по по завершенню 2Світової в Європі вони не тільки не посадили червоного нациста йоську та усю його кліку молотових, калініних, берій на лаву підсудних у Нюренбергу за розв'язанняч 2Світової війни, а ще записали червоних комуно-нацистів у "паьедітелі" та віддали їм під окупацію усю схіфдну Європу !!! тепер )(уйло хоче щоб Захід віддав йому під окупацію те що колись віддав червоному нацисту йосьці сталіну (джугашвілі) !!!
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08.11.2024 08:25 Відповісти
та вони все це прекрасно знали. недарма ж фраза Черчіля про те, що "ми (Захід) зарізали не ту свиню (гітлера, а треба було зарізати ще сраліна)"стала крилатою. а в сраліна в 45-му була вже дуже крепка армія і щоб зарізати сраліна, то Захід мав би мати набагато більшу армію, як була в сраліна. та й бої в Тихому океані були ще дуже гарячі. а Захід такої армії не мав.
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08.11.2024 14:27 Відповісти
Німецька армія часів 2 св. війни не мала чисельної переваги в жодній з операцій проти жодної армії (країни). Навіть у наступальних баталіях (проти Польщі, Франції, СРСР, у Північній Африці та ін.) Німці воювали за рахунок незрівнянно вищої організації військової справи, технологічної переваги і, найголовніше - високого бойового духу солдатів і офіцерів. Т.з. "чисельної переваги" (оспіваної стоголосо радянськими і союзницькими ідеологами) німці досягали лише на потрібних напрямках шляхом потрібної концентрації сил і засобів, що являлося ознакою бойової майстерності і високої організації справи німецьким командуванням.
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08.11.2024 08:32 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.11.2024 08:06 Відповісти
Минув 3915 день москальсько-української війни.
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08.11.2024 08:30 Відповісти
війни яка триває остані 800 років ...
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08.11.2024 08:41 Відповісти
Повідомлення з рашистського Z-каналу:

@ "06.11.2024, в 22:00, от полученных минно-взрывных травм скончался командир 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41698, Макеевка) генерал-майор Клименко Павел Юрьевич.
Ранее, генерал Клименко вместе с подчиненными, перемещаясь на мотоциклах (!), подверглись огневому воздействию противника с применением FPV-дронов. Клименко получил многочисленные травмы, вследствие которых позднее скончался в реанимации «Республиканского центра травматологии» г. Донецка.
Событие произошло в районе н.п. Красногоровка, Донецкой обл."
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08.11.2024 09:12 Відповісти
думаю що залдостанов теж давно отримав звання генерала.
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08.11.2024 12:55 Відповісти
целий хенерал-майор на мотоциклі по зимньому полі!!!
зимою 2022 році під Києвом хенерал-майори їздили в танках у супроводі колини танків
тревожно 🤔
гойда!
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08.11.2024 13:05 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.11.2024 09:24 Відповісти
Щоб там хтось не казав, але наші хлопці гарно утилізують кацапське лайно !
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08.11.2024 10:20 Відповісти
 
 