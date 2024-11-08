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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 705 880 человек (+1580 за сутки), 9233 танка, 20 226 артсистем, 18 661 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 705 880 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 705 880 (+1580) человек,
  • танков - 9233 (+9) единицы,
  • боевых бронированных машин - 18 661 (+49) единица,
  • артиллерийских систем - 20 226 (+32) единиц,
  • РСЗО - 1245 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 996 (+0) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 329 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 526 (+118) единиц,
  • крылатых ракет - 2631 (+0) единица,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 495 (+84) единиц,
  • специальной техники - 3602 (+6) единицы.

Смотрите также: Воины 5-й ОШБр ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении. ВИДЕО

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19899) Генштаб ВС (6581) ликвидация (3768) уничтожение (7397)


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Топ комментарии
+18
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.11.2024 07:52 Ответить
+15
товарисч Гітлер напав на радянський союз маючи приблизно 3400 танків і майже захопив мацкву. у ссср було танків, зброї, особового складу в рази більше ніж у Германії і насилу відбились (при підтримці США, Англії і т.д).....кацапська пєтушня напала на Україну звеличезною перевагою у всьому що можна придумати і втратила то що ми бачимо сьогодні...висновки кацапські генерали ідіоти, як і їх блістатєльний лідер
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08.11.2024 07:59 Ответить
+11
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.11.2024 08:06 Ответить
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.11.2024 07:52 Ответить
1580 хороших москалів , чи є серед них хороші корейці ?
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08.11.2024 07:56 Ответить
Ага, з Набіру. Фантазьор - ти мене називала, фантазьор
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08.11.2024 08:05 Ответить
а хто там у цьому дохлому кацапському лайні розбиратися буде кореєць воно, мацковіт-кацап чи сруцький ???
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08.11.2024 08:14 Ответить
якщо насіння в карманах є, то дуже хароші
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08.11.2024 08:46 Ответить
товарисч Гітлер напав на радянський союз маючи приблизно 3400 танків і майже захопив мацкву. у ссср було танків, зброї, особового складу в рази більше ніж у Германії і насилу відбились (при підтримці США, Англії і т.д).....кацапська пєтушня напала на Україну звеличезною перевагою у всьому що можна придумати і втратила то що ми бачимо сьогодні...висновки кацапські генерали ідіоти, як і їх блістатєльний лідер
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08.11.2024 07:59 Ответить
як би не допомога у 2Світову війну червоно-жопому, комуно-нацистькому, кацапо-совковому окупаційному лайну (срср) зі сторони країн Заходу, насамперед США, В.Британії, то існувала доволі велика ймовірність що ми усі зараз б жили в великому, 1000-літньому 3Райху як про це мріяв коричневий нацист Адік !!! червоноржопий комуно-нацист мріяв про те саме, тільки називалося воно "пабеда міравой соцревалюції" !!! велика помилка країн Заходу по по завершенню 2Світової в Європі вони не тільки не посадили червоного нациста йоську та усю його кліку молотових, калініних, берій на лаву підсудних у Нюренбергу за розв'язанняч 2Світової війни, а ще записали червоних комуно-нацистів у "паьедітелі" та віддали їм під окупацію усю схіфдну Європу !!! тепер )(уйло хоче щоб Захід віддав йому під окупацію те що колись віддав червоному нацисту йосьці сталіну (джугашвілі) !!!
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08.11.2024 08:25 Ответить
та вони все це прекрасно знали. недарма ж фраза Черчіля про те, що "ми (Захід) зарізали не ту свиню (гітлера, а треба було зарізати ще сраліна)"стала крилатою. а в сраліна в 45-му була вже дуже крепка армія і щоб зарізати сраліна, то Захід мав би мати набагато більшу армію, як була в сраліна. та й бої в Тихому океані були ще дуже гарячі. а Захід такої армії не мав.
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08.11.2024 14:27 Ответить
Німецька армія часів 2 св. війни не мала чисельної переваги в жодній з операцій проти жодної армії (країни). Навіть у наступальних баталіях (проти Польщі, Франції, СРСР, у Північній Африці та ін.) Німці воювали за рахунок незрівнянно вищої організації військової справи, технологічної переваги і, найголовніше - високого бойового духу солдатів і офіцерів. Т.з. "чисельної переваги" (оспіваної стоголосо радянськими і союзницькими ідеологами) німці досягали лише на потрібних напрямках шляхом потрібної концентрації сил і засобів, що являлося ознакою бойової майстерності і високої організації справи німецьким командуванням.
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08.11.2024 08:32 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.11.2024 08:06 Ответить
Минув 3915 день москальсько-української війни.
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08.11.2024 08:30 Ответить
війни яка триває остані 800 років ...
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08.11.2024 08:41 Ответить
Повідомлення з рашистського Z-каналу:

@ "06.11.2024, в 22:00, от полученных минно-взрывных травм скончался командир 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41698, Макеевка) генерал-майор Клименко Павел Юрьевич.
Ранее, генерал Клименко вместе с подчиненными, перемещаясь на мотоциклах (!), подверглись огневому воздействию противника с применением FPV-дронов. Клименко получил многочисленные травмы, вследствие которых позднее скончался в реанимации «Республиканского центра травматологии» г. Донецка.
Событие произошло в районе н.п. Красногоровка, Донецкой обл."
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08.11.2024 09:12 Ответить
думаю що залдостанов теж давно отримав звання генерала.
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08.11.2024 12:55 Ответить
целий хенерал-майор на мотоциклі по зимньому полі!!!
зимою 2022 році під Києвом хенерал-майори їздили в танках у супроводі колини танків
тревожно 🤔
гойда!
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08.11.2024 13:05 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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08.11.2024 09:24 Ответить
Щоб там хтось не казав, але наші хлопці гарно утилізують кацапське лайно !
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08.11.2024 10:20 Ответить
 
 