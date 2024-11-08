Общие боевые потери РФ с начала войны - около 705 880 человек (+1580 за сутки), 9233 танка, 20 226 артсистем, 18 661 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 705 880 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 705 880 (+1580) человек,
- танков - 9233 (+9) единицы,
- боевых бронированных машин - 18 661 (+49) единица,
- артиллерийских систем - 20 226 (+32) единиц,
- РСЗО - 1245 (+0) единиц,
- средств ПВО - 996 (+0) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 329 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 526 (+118) единиц,
- крылатых ракет - 2631 (+0) единица,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 495 (+84) единиц,
- специальной техники - 3602 (+6) единицы.
Топ комментарии
+18 Amber
показать весь комментарий08.11.2024 07:52 Ответить Ссылка
+15 товарищ Маузер 2
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+11 Дмитро Черних #470343
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@ "06.11.2024, в 22:00, от полученных минно-взрывных травм скончался командир 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 41698, Макеевка) генерал-майор Клименко Павел Юрьевич.
Ранее, генерал Клименко вместе с подчиненными, перемещаясь на мотоциклах (!), подверглись огневому воздействию противника с применением FPV-дронов. Клименко получил многочисленные травмы, вследствие которых позднее скончался в реанимации «Республиканского центра травматологии» г. Донецка.
Событие произошло в районе н.п. Красногоровка, Донецкой обл."
зимою 2022 році під Києвом хенерал-майори їздили в танках у супроводі колини танків
тревожно 🤔
гойда!