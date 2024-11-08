Общие боевые потери РФ с начала войны - около 705 880 человек (+1580 за сутки), 9233 танка, 20 226 артсистем, 18 661 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 705 880 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 705 880 (+1580) человек,

танков - 9233 (+9) единицы,

боевых бронированных машин - 18 661 (+49) единица,

артиллерийских систем - 20 226 (+32) единиц,

РСЗО - 1245 (+0) единиц,

средств ПВО - 996 (+0) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 526 (+118) единиц,

крылатых ракет - 2631 (+0) единица,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 28 495 (+84) единиц,

специальной техники - 3602 (+6) единицы.

Смотрите также: Воины 5-й ОШБр ликвидировали штурмовую пехоту противника на Покровском направлении. ВИДЕО