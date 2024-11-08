В Украине ликвидировали генерал-майора РФ Клименко, организовавшего застенки для российских военных в Донецке

В Украине ликвидирован уже восьмой российский генерал. Его обвиняли в создании застенков для российских солдат. Обстоятельства его смерти пока уточняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Клименко командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой. Это подразделение было создано на базе батальона "Оплот" в 2014 году властями самопровозглашенной ДНР с участием России. В 2023 году бригада, как и большинство военных формирований, созданных на оккупированных территориях Украины, вошла в состав вооруженных сил России.

Смерть генерала во время разговора с Би-би-си подтвердил его близкий родственник.

Клименко обвиняли в создании застенков в Донецке, где, по сообщениям СМИ и родственников жертв, российских солдат пытали и забирали у них зарплату. Бывшие подчиненные генерала также обвиняли его в отправке солдат на "мясные штурмы".

Кто такой Павел Клименко?

Клименко родился в Ставропольском крае, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и после окончания получил назначение в полк морской пехоты Черноморского флота. В конце 1990-х годов он воевал в Чечне, а затем служил на большом десантном корабле, участвовал в морском походе по Средиземному морю и стратегических учениях на Балтийском море. Генеральские погоны он получил в мае 2024 года.

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Согласно расследованию издания ASTRA, Клименко организовал застенки для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в оккупированном Донецке. С разрешения Клименко его подчиненные заставляли других солдат под пытками отдавать командирам свои зарплаты и выплаты за ранения.

Донецкие правозащитники сообщали, что командование 5-й бригады, которой командовал генерал, оформляло доверенности на своих приближенных и забирало себе выплаты даже за гибель солдат. Также, по словам родственников погибших, больных мобилизованных вместо лечения отправляли на передовую для участия в штурмах.

Родственники погибших солдат продолжают оставлять десятки комментариев под постом о смерти генерала, обвиняя его в преступлениях и гибели своих близких.

В мае 2024 года Клименко получил звание генерал-майора. За месяц до этого бойцы его 5-й бригады, по сообщениям, убили американца Рассела Бентли, работавшего на роспропаганду и воевавшего против защитников Украины на Донбассе, и пытались скрыть преступление, взорвав его тело. Четверо бойцов бригады находятся под следствием по этому делу, однако, как утверждает вдова Бентли, они намерены вернуться на фронт, подписав новые контракты.

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Россия не комментировала обвинения в адрес Клименко.