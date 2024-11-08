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В Украине ликвидировали генерал-майора РФ Клименко, организовавшего застенки для российских военных в Донецке

Ліквідували російського генерала Клименка

В Украине ликвидирован уже восьмой российский генерал. Его обвиняли в создании застенков для российских солдат. Обстоятельства его смерти пока уточняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Клименко командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой. Это подразделение было создано на базе батальона "Оплот" в 2014 году властями самопровозглашенной ДНР с участием России. В 2023 году бригада, как и большинство военных формирований, созданных на оккупированных территориях Украины, вошла в состав вооруженных сил России.

Смерть генерала во время разговора с Би-би-си подтвердил его близкий родственник.

Клименко обвиняли в создании застенков в Донецке, где, по сообщениям СМИ и родственников жертв, российских солдат пытали и забирали у них зарплату. Бывшие подчиненные генерала также обвиняли его в отправке солдат на "мясные штурмы".

Ліквідували російського генерала Клименка

Кто такой Павел Клименко?

Клименко родился в Ставропольском крае, окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и после окончания получил назначение в полк морской пехоты Черноморского флота. В конце 1990-х годов он воевал в Чечне, а затем служил на большом десантном корабле, участвовал в морском походе по Средиземному морю и стратегических учениях на Балтийском море. Генеральские погоны он получил в мае 2024 года.

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Согласно расследованию издания ASTRA, Клименко организовал застенки для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в оккупированном Донецке. С разрешения Клименко его подчиненные заставляли других солдат под пытками отдавать командирам свои зарплаты и выплаты за ранения.

Донецкие правозащитники сообщали, что командование 5-й бригады, которой командовал генерал, оформляло доверенности на своих приближенных и забирало себе выплаты даже за гибель солдат. Также, по словам родственников погибших, больных мобилизованных вместо лечения отправляли на передовую для участия в штурмах.

Родственники погибших солдат продолжают оставлять десятки комментариев под постом о смерти генерала, обвиняя его в преступлениях и гибели своих близких.

В мае 2024 года Клименко получил звание генерал-майора. За месяц до этого бойцы его 5-й бригады, по сообщениям, убили американца Рассела Бентли, работавшего на роспропаганду и воевавшего против защитников Украины на Донбассе, и пытались скрыть преступление, взорвав его тело. Четверо бойцов бригады находятся под следствием по этому делу, однако, как утверждает вдова Бентли, они намерены вернуться на фронт, подписав новые контракты.

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Россия не комментировала обвинения в адрес Клименко.

Автор: 

армия РФ (19917) Донецьк (6325) ликвидация (3776) генерал (67)


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Топ комментарии
+31
Дуже жаль. Мало закатував орків. А міг би ще катувати і катувати.
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08.11.2024 15:08 Ответить
+14
"Клименка звинувачували у створенні катівень у Донецьку, де, за повідомленнями ЗМІ та родичів жертв, російських солдатів катували і забирали у них платню"

То нашо ліквідували? Хай би був, здається хороша людина.
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08.11.2024 15:10 Ответить
+12
"російських солдатів катували і забирали у них платню. Колишні підлеглі генерала також звинувачували його у відправленні солдатів на "м'ясні штурми"" - та його Україна повинна нагородити посмертно...
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08.11.2024 15:22 Ответить
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"який організував катівні для російських військових" - більше питань чим відповідей.
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08.11.2024 15:06 Ответить
на моцику їхав хенерал-майор по зимових степах України
А ще у зимою 2022 року хенерал-майори їхали у танкових колонах під Києвом.
шото случілось?
гойда!
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08.11.2024 15:22 Ответить
в мене одного питання: "НАЩО його ліквідували?"
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08.11.2024 15:31 Ответить
На війні таке буває - піф-паф - дрон, снаряд чи куля не питає хенерал ти чмобік
Думаєш дрону потрібно спочатку його воєннік перевірити? 🤔 хмм...
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08.11.2024 17:19 Ответить
Хоч якась добра новина ,а то все рашисти убивають мирних українців і влада мовчить.
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08.11.2024 15:07 Ответить
Дуже жаль. Мало закатував орків. А міг би ще катувати і катувати.
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08.11.2024 15:08 Ответить
Катюзі по заслузі.
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08.11.2024 15:08 Ответить
Ви за кого? Катував орків. Можна сказати, робив добре діло.
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08.11.2024 15:22 Ответить
"Клименка звинувачували у створенні катівень у Донецьку, де, за повідомленнями ЗМІ та родичів жертв, російських солдатів катували і забирали у них платню"

То нашо ліквідували? Хай би був, здається хороша людина.
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08.11.2024 15:10 Ответить
А форма схожа на гестапівську, хіба що зірка замість хреста. (Перепрошую у експертів, гестапівську форму лише по фільмах трохи пригадую)
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08.11.2024 15:10 Ответить
Ну дик, наскільки пам'ятаю - форму для СС, гітлерюгенда розробляв Хуго Босс (компанія потім ще вибачалась на нацистське минуле), а мокшам форму розробляв юдашкін)) який був ярим путиністом..
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08.11.2024 15:48 Ответить
Цей Юдашкін теж потім вибачатиметься
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09.11.2024 18:10 Ответить
Та він роки півтори вже як на концерті кабздона аплодує
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09.11.2024 19:06 Ответить
Ну от, там і вибачиться. Думаю, що вже вибачається, але вже пізно.
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09.11.2024 19:18 Ответить
Оцей?
https://espreso.tv/pomer-rosiyskiy-modeler-yudashkin-yakiy-rozroblyav-formu-dlya-armii-okupantiv

PS Кудись поділась кнопка додавання посилань, не можу знайти.
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09.11.2024 19:35 Ответить
Ага)) надихався формою СС від Хуго Босса
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09.11.2024 20:27 Ответить

Мабуть, що так.
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10.11.2024 07:57 Ответить
Хоба -на - это генерал-майор мотошвейных войск... Был- ха-ха-ха.
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08.11.2024 15:11 Ответить
Шкода, цінний кадр був, русню на м'ясо пускав, як на полі бою, так і в тилу.
Але не сумуватимемо.
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08.11.2024 15:12 Ответить
Та його нагородити треба було а не ліквідовувати
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08.11.2024 15:13 Ответить
Может для украинских военных, а то не знаю радоваться или нет.
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08.11.2024 15:14 Ответить
Серед офіційно викритих маніаків в СРСР та ********* ********** переважну більшість складають окацаплені українці. Клименко один з них. Можна припустити що українець відірваний від свого народу в кацапському оточенні підсвідомо кацапів ненавидить і мститься за своє "манкурство"...
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08.11.2024 15:14 Ответить
Как будто в Украине мало маньяков.
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08.11.2024 15:15 Ответить
Україна - батьківщина маньяків ось уже три століття. А ви не знали? Якщо українцеві нагадити в душу то він звіріє... В ********** 5-6 мільйонів етнічних українців і їх кацапи змушують "соромитись свого походження". Відповідь буде. Кривава і жорстока.
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08.11.2024 15:24 Ответить
нажаль, не вся інформація по маньякам достовірна. не забувайте, шо слідство велося совками і совковими ж методами. кількість несправедливо звинувачених надзвичайно висока. прізнаніє віни - церіца доказательств.
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08.11.2024 15:34 Ответить
Совок не визнавав того що в СРСР взагалі є маньяки і проголошував що це суто "капіталістичне явище". Тому інформація яку ми маємо з цього питання мізерна в порівнянні з тим що реально відбувалося на теренах СРСР. Багато маньяків займали високі посади в правоохоронних органах совка і їх злочини не розслідувались взагалі, а коли щось і спливало то вся інформація видалялась а свідки переслідувались...
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08.11.2024 15:53 Ответить
Шкода.... Реально шкода.
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08.11.2024 15:22 Ответить
"російських солдатів катували і забирали у них платню. Колишні підлеглі генерала також звинувачували його у відправленні солдатів на "м'ясні штурми"" - та його Україна повинна нагородити посмертно...
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08.11.2024 15:22 Ответить
Етнічний українець Клименко займався геноцидом кацапів.
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08.11.2024 16:14 Ответить
Еее, його можна і нагородити було.
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08.11.2024 15:36 Ответить
Гібридний генерал.
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08.11.2024 15:36 Ответить
Наверещали... Накричали... Нахвалили... Одного тільки не врахували - катування російських солдатів та вимагання з них грошей, було лише побічним заняттям цього упиря... Основним його заняттям було ВБИВСТВО УКРАЇНЦІВ...
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08.11.2024 15:46 Ответить
Судя из изложенного, он работал на Украину. Вопрос, какая сторона его ликвидировала. Если Украина, то это было глупо.
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08.11.2024 16:40 Ответить
Блть, ліквідувати у нас Сирка - ні, бо він жє нєлох і нємяснік.
Зато чорну роботу виконати і допомогти - так вся пачка ЗЕКоманди вийде вперед, а **** же Хазяіну памагті дєла та святоє!.
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08.11.2024 16:43 Ответить
 
 