Общие боевые потери РФ с начала войны – около 707 540 человек (+1660 за сутки), 9238 танков, 20 249 артсистем, 18 697 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 707 540 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 707540 (+1660) человек,
танков - 9238 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 18697 (+36) ед,
артиллерийских систем - 20249 (+23) ед,
РСЗО - 1245 (+0) ед,
средства ППО - 996 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18575 (+49),
крылатые ракеты - 2634 (+3),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28561 (+66) ед,
специальная техника - 3604 (+2)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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поранені які чудом доповзли в тил, їх заштопають і на костилях знову на штурм
самовари які вже нікому нафіг не здались
доходяги яких можна ще витягнути але скінчиться самострілом
Якщо досі в усьому цивілізованому світі нема розуміння, чому касапи так пруть незважаючи на втрати, особливо особового складу... Там ці цифри - в кращому разі "статистика". Як там Ремарк сказав, «One death is a tragedy. A million deaths is just a statistic»? Палестинці одного єврея вбили, ізраїльтяни прикончили трьох шахідістів - а шуму стоїть.... всі обговорюють і всі розуміють причини палетино-ізраїльської війни; а тут тисячами з обох сторін, за день, і ніхто не хоче зрозуміти, що ***** (а історично - всім касапам) потрібна вся Європа під ноги, як килимок, ноги витирати...
Вчора ше не було 10 тис з початку місяця, а сьогодні вже 11 130.
Ладно літачок - то не ми, ладно кораблики на каспії - нам до їх флотилії діла нема, де два "солнцепьока" - п'яту добу РСЗВ по нулях
"Українські фронти" та "Білоруські фронти" всім відомі.
А де і коли відбулися "російські фронти? 🤔
Звичайно за національною ознакою фронти формувалися.
Що по твоєму озанчає "український" чи "білоруський" як не приналежність до національності?
Ти ж не вважаєш приналежність "український" це віросповідання?
А от "російського" чи "росіянського" НЕМАЄ, хоча хітлера гнали аж під Волги, що є московією.