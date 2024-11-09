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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 707 540 человек (+1660 за сутки), 9238 танков, 20 249 артсистем, 18 697 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 707 540 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 707540 (+1660) человек,

танков - 9238 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 18697 (+36) ед,

артиллерийских систем - 20249 (+23) ед,

РСЗО - 1245 (+0) ед,

средства ППО - 996 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18575 (+49),

крылатые ракеты - 2634 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28561 (+66) ед,

специальная техника - 3604 (+2)

Также читайте: РФ пытается захватить как можно больше территорий Украины до наступления морозов, - Генштаб Эстонии

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

армия РФ (19188) Генштаб ВС (6263) ликвидация (3529)


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Топ комментарии
+14
Нічого так не бадьорить зранку, як три батальйони знищених кацапів. Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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09.11.2024 08:17
+12
Всі кацапи поранені в голову з народження.
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09.11.2024 08:49
+9
Вбиті і поранені.
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09.11.2024 08:48
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09.11.2024 08:09 Ответить
Нічого так не бадьорить зранку, як три батальйони знищених кацапів. Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦
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09.11.2024 08:17 Ответить
+1660 то тільки вбиті чи вбиті і поранені?
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09.11.2024 08:22 Ответить
Вбиті і поранені.
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09.11.2024 08:48 Ответить
Всі кацапи поранені в голову з народження.
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09.11.2024 08:49 Ответить
очевидно що вбиті і поранені. але поранені - це поняття сьогодні не нормоване.

поранені які чудом доповзли в тил, їх заштопають і на костилях знову на штурм
самовари які вже нікому нафіг не здались
доходяги яких можна ще витягнути але скінчиться самострілом
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09.11.2024 09:10 Ответить
мертві кацапи і півне-корейці як не крути 👍
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09.11.2024 12:58 Ответить
Убиті, поранені і пропавші безвісти.
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09.11.2024 15:28 Ответить
Коли ці потвори вже повимерзають?...
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09.11.2024 08:42 Ответить
По наростающей... уже почти по 1700 кацаподвухсото-изуродованных в день. 10 дн = 17 000 двухсотых кацапов. 1мес = 54 000х200. А ко дню рождения С. Бандеры будет 60 800 хаароших удмурто-кацапов. СЛАВА ЗСУ !!!
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09.11.2024 09:06 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.11.2024 09:12 Ответить
Ну, відмінусовано сім з половиную тисяч орків після виборів в США - але хто зважає на це?
Якщо досі в усьому цивілізованому світі нема розуміння, чому касапи так пруть незважаючи на втрати, особливо особового складу... Там ці цифри - в кращому разі "статистика". Як там Ремарк сказав, «One death is a tragedy. A million deaths is just a statistic»? Палестинці одного єврея вбили, ізраїльтяни прикончили трьох шахідістів - а шуму стоїть.... всі обговорюють і всі розуміють причини палетино-ізраїльської війни; а тут тисячами з обох сторін, за день, і ніхто не хоче зрозуміти, що ***** (а історично - всім касапам) потрібна вся Європа під ноги, як килимок, ноги витирати...
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09.11.2024 09:30 Ответить
Чому кацапи пруть попри втрати? А інакше вони не можуть. Бо для них зупинитись те саме, що себе зрадити, адже тоді виходить всі їхні дохляки подохли намарно, тим паче визнати себе переможеними та й ще й якимись там українцями, котрих вони зневажають, тому й пруть далі попри втрати, он північних корейців собі виписали, так що справ їхні пішли в гору.
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09.11.2024 09:37 Ответить
*справи
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09.11.2024 09:53 Ответить
Кацапи наступають. Вбиті залишаються на захваченій землі.
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09.11.2024 10:12 Ответить
1 660 чумардосів, дуже добре, на сьогодні п'ятий показник за добу.
Вчора ше не було 10 тис з початку місяця, а сьогодні вже 11 130.

Ладно літачок - то не ми, ладно кораблики на каспії - нам до їх флотилії діла нема, де два "солнцепьока" - п'яту добу РСЗВ по нулях
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09.11.2024 10:35 Ответить
Минув 3916 день москальсько-української війни.
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09.11.2024 10:39 Ответить
До весни кацапам не буде кому наступати, втрати для них дуже відчутні.
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09.11.2024 10:42 Ответить
Нагадай, Друже, де саме у Другій світовій проходив "російський фронт"?
"Українські фронти" та "Білоруські фронти" всім відомі.
А де і коли відбулися "російські фронти? 🤔
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09.11.2024 13:04 Ответить
Це лише назви. Фронти формувалися не за національною ознакою.
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09.11.2024 15:32 Ответить
С смислі лише назви? Вони що з космосу впали?
Звичайно за національною ознакою фронти формувалися.
Що по твоєму озанчає "український" чи "білоруський" як не приналежність до національності?
Ти ж не вважаєш приналежність "український" це віросповідання?
А от "російського" чи "росіянського" НЕМАЄ, хоча хітлера гнали аж під Волги, що є московією.
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09.11.2024 16:10 Ответить
Їх формували за географією, а не за національністю солдатів в арміях фронту. В міру того, як географія бойових дій змінювалась - їх переформовували. Коли почали перетинати кордон совка в напрямку німеччини - "польських" чи "румунських" тощо створювати не стали - залишили "українські" та "білоруські".
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09.11.2024 16:32 Ответить
 
 