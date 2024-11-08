РФ пытается захватить как можно больше территорий Украины до наступления морозов, - Генштаб Эстонии

Российские оккупанты хотят захватить как можно больше территорий Украины до наступления зимних морозов.

Об этом говорится в сводке Генштаба Сил обороны Эстонии, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным эстонских военных, основные боевые столкновения происходят на Кураховском и Покровском направлениях Донецкой области.

В эстонском Генштабе отмечают, что несмотря на высокое наступательное давление российских захватчиков, Силы обороны Украины слаженно и профессионально отражают атаки и наносят оккупантам значительные потери.

Эстонские военные считают, что если текущий темп боевых действий сохранится, потери России в ноябре могут быть сопоставимы с октябрьскими. Кроме того, россияне стремятся захватить как можно больше территорий до наступления зимних морозов.

В Генштабе Эстонии добавляют, что Россия всеми возможными способами пытается сохранить наступательный темп. Для того, чтобы пополнить резервы, Москва снижает требования к набору на военную службу в армию захватчиков.

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В частности, теперь разрешается вербовка людей с диагнозами B и C гепатит, что фактически означает привлечение большого количества потребителей инъекционных наркотиков.

Также в Эстонии обращают внимание и на тот факт, что Кремль увеличил выплату за первичное подписание договора о вступлении на военную службу в ряды российской оккупационной армии. Теперь ежегодная сумма выплат составляет 5 млн 200 тыс. рублей (эквивалентно примерно 50 тыс. евро).

Однако, как отметили в Генштабе Эстонии, парадокс такого привлечения в ряды захватчиков заключается в том, что большинство россиян просто не доживет до завершения действия такого контракта, и платить будет некому.

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