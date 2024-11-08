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Новости Война
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РФ пытается захватить как можно больше территорий Украины до наступления морозов, - Генштаб Эстонии

Генштаб Естонії про ситуацію на фронті в Україні

Российские оккупанты хотят захватить как можно больше территорий Украины до наступления зимних морозов.

Об этом говорится в сводке Генштаба Сил обороны Эстонии, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным эстонских военных, основные боевые столкновения происходят на Кураховском и Покровском направлениях Донецкой области.

В эстонском Генштабе отмечают, что несмотря на высокое наступательное давление российских захватчиков, Силы обороны Украины слаженно и профессионально отражают атаки и наносят оккупантам значительные потери.

Эстонские военные считают, что если текущий темп боевых действий сохранится, потери России в ноябре могут быть сопоставимы с октябрьскими. Кроме того, россияне стремятся захватить как можно больше территорий до наступления зимних морозов.

В Генштабе Эстонии добавляют, что Россия всеми возможными способами пытается сохранить наступательный темп. Для того, чтобы пополнить резервы, Москва снижает требования к набору на военную службу в армию захватчиков.

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В частности, теперь разрешается вербовка людей с диагнозами B и C гепатит, что фактически означает привлечение большого количества потребителей инъекционных наркотиков.

Также в Эстонии обращают внимание и на тот факт, что Кремль увеличил выплату за первичное подписание договора о вступлении на военную службу в ряды российской оккупационной армии. Теперь ежегодная сумма выплат составляет 5 млн 200 тыс. рублей (эквивалентно примерно 50 тыс. евро).

Однако, как отметили в Генштабе Эстонии, парадокс такого привлечения в ряды захватчиков заключается в том, что большинство россиян просто не доживет до завершения действия такого контракта, и платить будет некому.

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Автор: 

армия РФ (18994) Эстония (1408)


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Гроші, гроші і гроші. А наші довбні цього так і не зрозуміли. 50 тисяч євро...
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08.11.2024 20:06 Ответить
Та вже казали що наступ літній. То вже до перших дощів. Ну в середині жовня точно виснажиться.
Вибори в США - точний дедлайн наступу.
Тепер - чекаєм морозів.
Та ****** путєну на своїх зомбаків. Будуть лізти поки є змога, що б хапнути більше нашої землі
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08.11.2024 20:11 Ответить
Прогнозы за прогнозами у наших союзников. Предыдущий был, что хотят до осени как можно больше захватить, пока техника врага не застревает (даже не учитывали, что и техники особой нету, а основные штурмы ведёт пехота, превосходящими массами). Теперь, про морозы говорят, это с намёком, что потом они будут замерзать и не смогут пытаться захватывать дальше территории?

Враг будет наступать, до тех пор, пока потери не будут стабильно превышать значительно количество мобилизированных, и врага будет оставаться баланс для наступления, и это будет иметь эффект, даже не значительный. А на морозы, слякоть, грязь, дожди и снег... их это не остановит.. разве что немного замедлит
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08.11.2024 20:17 Ответить
А мені чомусь здається, що не "до зимових морозів". Вони будуть перти, кістьми лягати аби захопити хоч 10 кв.м.
А потім, на перемовинах, скажуть, що там де московити - то їхнє, а де ЗСУ - то України. І п'ята частина території держави обміняється на десяток сіл на Курщині...

Щось дуже сумна фантазія в мене вийшла. Хоч і п'ятниця, але настрій - ні в дугу...
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08.11.2024 20:17 Ответить
Русские в мороз не воюют.
Где-то я это слышал.
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08.11.2024 20:34 Ответить
 
 