РФ пытается захватить как можно больше территорий Украины до наступления морозов, - Генштаб Эстонии
Российские оккупанты хотят захватить как можно больше территорий Украины до наступления зимних морозов.
Об этом говорится в сводке Генштаба Сил обороны Эстонии, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным эстонских военных, основные боевые столкновения происходят на Кураховском и Покровском направлениях Донецкой области.
В эстонском Генштабе отмечают, что несмотря на высокое наступательное давление российских захватчиков, Силы обороны Украины слаженно и профессионально отражают атаки и наносят оккупантам значительные потери.
Эстонские военные считают, что если текущий темп боевых действий сохранится, потери России в ноябре могут быть сопоставимы с октябрьскими. Кроме того, россияне стремятся захватить как можно больше территорий до наступления зимних морозов.
В Генштабе Эстонии добавляют, что Россия всеми возможными способами пытается сохранить наступательный темп. Для того, чтобы пополнить резервы, Москва снижает требования к набору на военную службу в армию захватчиков.
В частности, теперь разрешается вербовка людей с диагнозами B и C гепатит, что фактически означает привлечение большого количества потребителей инъекционных наркотиков.
Также в Эстонии обращают внимание и на тот факт, что Кремль увеличил выплату за первичное подписание договора о вступлении на военную службу в ряды российской оккупационной армии. Теперь ежегодная сумма выплат составляет 5 млн 200 тыс. рублей (эквивалентно примерно 50 тыс. евро).
Однако, как отметили в Генштабе Эстонии, парадокс такого привлечения в ряды захватчиков заключается в том, что большинство россиян просто не доживет до завершения действия такого контракта, и платить будет некому.
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Тепер - чекаєм морозів.
Та ****** путєну на своїх зомбаків. Будуть лізти поки є змога, що б хапнути більше нашої землі
Враг будет наступать, до тех пор, пока потери не будут стабильно превышать значительно количество мобилизированных, и врага будет оставаться баланс для наступления, и это будет иметь эффект, даже не значительный. А на морозы, слякоть, грязь, дожди и снег... их это не остановит.. разве что немного замедлит
А потім, на перемовинах, скажуть, що там де московити - то їхнє, а де ЗСУ - то України. І п'ята частина території держави обміняється на десяток сіл на Курщині...
Щось дуже сумна фантазія в мене вийшла. Хоч і п'ятниця, але настрій - ні в дугу...
Где-то я это слышал.