Российский беспилотник попал в многоэтажку в Киеве, где живет посол Эстонии Кольк. ФОТО
Во время обстрела 7 ноября российский беспилотник попал в многоэтажку в Киеве, в которой живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Дипломат не пострадала.
Об этом в пятницу, 8 ноября, в соцсети Х сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера утром здание, где проживает посол Эстонии Аннели Кольк, подверглось атаке российского беспилотника. Ей повезло, что она не пострадала",- написал глава МИД Эстонии.
Украина нуждается в усилении ПВО
На фоне очередной российской атаки Цахкна отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты своих граждан.
"Никто не в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты своих жителей. Мы не должны к этому привыкать",- написал дипломат.
Напомним, что в ночь на 8 ноября россияне снова атаковали Украину беспилотниками.
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@evergreen_dn
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9 год
Вночі твою хату хочуть розїбати кацапські шахеди, а вже зранку тебе будуть ловити відчизняні орки з тцк щоб відправити замість себе на штурм посадки.
Так і живемо😔
Вистачає справжніх новин про ТЦК, не таскайте сюди ще спеціально спроєктовані емоційні тексти, мета яких - розхитувати нашу психіку.