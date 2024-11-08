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Новости Фото Война
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Российский беспилотник попал в многоэтажку в Киеве, где живет посол Эстонии Кольк. ФОТО

Во время обстрела 7 ноября российский беспилотник попал в многоэтажку в Киеве, в которой живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Дипломат не пострадала.

Об этом в пятницу, 8 ноября, в соцсети Х сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера утром здание, где проживает посол Эстонии Аннели Кольк, подверглось атаке российского беспилотника. Ей повезло, что она не пострадала",- написал глава МИД Эстонии.

Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, де живе посол Естонії Кольк

Украина нуждается в усилении ПВО

На фоне очередной российской атаки Цахкна отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты своих граждан.

"Никто не в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты своих жителей. Мы не должны к этому привыкать",- написал дипломат.

Напомним, что в ночь на 8 ноября россияне снова атаковали Украину беспилотниками.

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Автор: 

беспилотник (3867) Киев (25796) посол (1812) Эстония (1466)


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ленц ґотфріт
@evergreen_dn
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9 год
Вночі твою хату хочуть розїбати кацапські шахеди, а вже зранку тебе будуть ловити відчизняні орки з тцк щоб відправити замість себе на штурм посадки.
Так і живемо😔
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08.11.2024 18:07 Ответить
А ви знаєте, що абсолютну більшість твітер-акаунтів, які регулярно публікують подібні дописи, ведуть кадрові співробітники російських ботоферм?
Вистачає справжніх новин про ТЦК, не таскайте сюди ще спеціально спроєктовані емоційні тексти, мета яких - розхитувати нашу психіку.
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08.11.2024 18:24 Ответить
Вони працюють по багатьох напрямках .Та мене більше хвилюють зрадники на посадах, а не тролі фсб у каментах.
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08.11.2024 18:41 Ответить
От і не таскайте сюди ще ці інформаційні бомби, новин від Бутусова з головою вистачає.
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09.11.2024 09:54 Ответить
Везіть швидше свої ЗРК на "випробування"... Дай бог, щоб вони були вдалими... (надіюся на естонську виваженість та прискіпливість...).
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08.11.2024 18:08 Ответить
Покушение на посла ето не третья мировая война? ***** и за меньшее пугало третьей мировой
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08.11.2024 18:20 Ответить
Схоже на Чикаго
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08.11.2024 19:03 Ответить
У чому схоже, бухло безакцізне продають, і ганстери пузаті киздять громадян під кабаками?
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08.11.2024 21:31 Ответить
А навіщо таки новини робити ? Щоб орієнтувати російських шпигунів ?
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08.11.2024 20:13 Ответить
 
 