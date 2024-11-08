Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, де живе посол Естонії Кольк. ФОТО
Під час обстрілу 7 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, в якій мешкає посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Дипломатка не постраждала.
Про це у п'ятницю, 8 листопада, в соцмережі Х повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора вранці будівля, де проживає посол Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Їй пощастило, що вона не постраждала",- написав глава МЗС Естонії.
Україна потребує посилення ППО
На тлі чергової російської атаки Цахкна наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх громадян.
"Ніхто не є в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати",- написав дипломат.
Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада росіяни знову атакували Україну безпілотниками.
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@evergreen_dn
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9 год
Вночі твою хату хочуть розїбати кацапські шахеди, а вже зранку тебе будуть ловити відчизняні орки з тцк щоб відправити замість себе на штурм посадки.
Так і живемо😔
Вистачає справжніх новин про ТЦК, не таскайте сюди ще спеціально спроєктовані емоційні тексти, мета яких - розхитувати нашу психіку.