Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, де живе посол Естонії Кольк. ФОТО

Під час обстрілу 7 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, в якій мешкає посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Дипломатка не постраждала.

Про це у п'ятницю, 8 листопада, в соцмережі Х повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора вранці будівля, де проживає посол Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Їй пощастило, що вона не постраждала",- написав глава МЗС Естонії.

Україна потребує посилення ППО

На тлі чергової російської атаки Цахкна наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх громадян.

"Ніхто не є в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати",- написав дипломат.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада росіяни знову атакували Україну безпілотниками.

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