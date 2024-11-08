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Новини Фото Війна
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Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, де живе посол Естонії Кольк. ФОТО

Під час обстрілу 7 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, в якій мешкає посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Дипломатка не постраждала.

Про це у п'ятницю, 8 листопада, в соцмережі Х повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора вранці будівля, де проживає посол Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Їй пощастило, що вона не постраждала",- написав глава МЗС Естонії.

Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Києві, де живе посол Естонії Кольк

Україна потребує посилення ППО

На тлі чергової російської атаки Цахкна наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх громадян.

"Ніхто не є в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати",- написав дипломат.

Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада росіяни знову атакували Україну безпілотниками.

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Автор: 

безпілотник (4450) Київ (19796) посол (1113) Естонія (1658)


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ленц ґотфріт
@evergreen_dn
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9 год
Вночі твою хату хочуть розїбати кацапські шахеди, а вже зранку тебе будуть ловити відчизняні орки з тцк щоб відправити замість себе на штурм посадки.
Так і живемо😔
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08.11.2024 18:07 Відповісти
А ви знаєте, що абсолютну більшість твітер-акаунтів, які регулярно публікують подібні дописи, ведуть кадрові співробітники російських ботоферм?
Вистачає справжніх новин про ТЦК, не таскайте сюди ще спеціально спроєктовані емоційні тексти, мета яких - розхитувати нашу психіку.
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08.11.2024 18:24 Відповісти
Вони працюють по багатьох напрямках .Та мене більше хвилюють зрадники на посадах, а не тролі фсб у каментах.
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08.11.2024 18:41 Відповісти
От і не таскайте сюди ще ці інформаційні бомби, новин від Бутусова з головою вистачає.
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09.11.2024 09:54 Відповісти
Везіть швидше свої ЗРК на "випробування"... Дай бог, щоб вони були вдалими... (надіюся на естонську виваженість та прискіпливість...).
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08.11.2024 18:08 Відповісти
Покушение на посла ето не третья мировая война? ***** и за меньшее пугало третьей мировой
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08.11.2024 18:20 Відповісти
Схоже на Чикаго
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08.11.2024 19:03 Відповісти
У чому схоже, бухло безакцізне продають, і ганстери пузаті киздять громадян під кабаками?
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08.11.2024 21:31 Відповісти
А навіщо таки новини робити ? Щоб орієнтувати російських шпигунів ?
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08.11.2024 20:13 Відповісти
 
 