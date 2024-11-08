Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 7 листопада росіяни атакують Україну "Шахедами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Сумська область - загроза ударних БпЛА! БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний", - попереджають ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Декілька БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
Оновлення станом на 20:28
- Декілька БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
- БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
Оновлення станом на 21:36
- БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
- БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в південно-західній частині Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
Оновлення станом на 22:33
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА в західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину (Чорнобиль).
- БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
Оновлення станом на 23:54
- БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на півночі Київщини, постійно змінює курс.
- БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курсом на Вінниччину.
- БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.
- БпЛА західніше Одеси, курс північний.
Оновлення станом на 00:49
- БпЛА на півночі Київщини, постійно змінює курс.
- БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА на Сумщині, курс південний.
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