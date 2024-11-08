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Новини
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Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 7 листопада росіяни атакують Україну "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Сумська область - загроза ударних БпЛА! БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний", - попереджають ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Декілька БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.

Оновлення станом на 20:28

  • Декілька БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
  • БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

Оновлення станом на 21:36

  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південно-західній частині Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

Оновлення станом на 22:33

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА в західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину (Чорнобиль).
  • БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

Оновлення станом на 23:54

  • БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на півночі Київщини, постійно змінює курс.
  • БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курсом на Вінниччину.
  • БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.
  • БпЛА західніше Одеси, курс північний.

Оновлення станом на 00:49

  • БпЛА на півночі Київщини, постійно змінює курс.
  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південний.

Читайте: РФ випустила 106 БПЛА по Україні: ППО збила 74 цілі, ще 25 локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

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Повітряні сили (2823) повітряна тривога (945) Шахед (1248)


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Рашиський терор не припиняєтся жодної спокійної ночі і жодної відповіді по рашиських містах і терористичних лднр ,саме тому ворог відчуває свою безкарність ,це і є імперія зла ,путін і вся фашиська кліка здохніть суки.
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07.11.2024 18:45 Відповісти
молодець! на сьогодні бойове завдання виконав! йди мий ноги і готуйся до глибокого,здорового сну на своєму бойовому дивані
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07.11.2024 19:43 Відповісти
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07.11.2024 21:07 Відповісти
Шахеди летять - асфальт рже...
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07.11.2024 19:41 Відповісти
летять кацпські пі@ри 🙁
Всі будуть знищені !!
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07.11.2024 20:24 Відповісти
...асфальтом!
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07.11.2024 22:48 Відповісти
Ну, прям новина. Як не ніч.
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08.11.2024 00:35 Відповісти
Літають вже, як у себе вдома. Де ті мобільні бригади? Де ф-16?
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08.11.2024 07:47 Відповісти
 
 