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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 7 ноября россияне атакуют Украину "Шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Сумская область - угроза ударных БпЛА! БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный", - предупреждают ПС ВСУ.

Обновление по движению БпЛА

  • Несколько БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА на севере Сумщины, курс западный.
  • БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.

Обновление по состоянию на 20:28

  • Несколько БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА на севере Сумщины, курс западный.
  • БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
  • БПЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

Обновление по состоянию на 21:36

  • БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
  • БПЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА в юго-западной части Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.

Обновление по состоянию на 22:33

  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
  • БПЛА в западной части Черниговщины, курсом на Киевщину (Чернобыль).
  • БпЛА на границе Киевской и Житомирской, курс западный.
  • БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

Читайте также: РФ выпустила 106 БПЛА по Украине: ПВО сбила 74 цели, еще 25 локационно потеряно. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2479) воздушная тревога (816) Шахед (1238)


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Рашиський терор не припиняєтся жодної спокійної ночі і жодної відповіді по рашиських містах і терористичних лднр ,саме тому ворог відчуває свою безкарність ,це і є імперія зла ,путін і вся фашиська кліка здохніть суки.
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07.11.2024 18:45 Ответить
молодець! на сьогодні бойове завдання виконав! йди мий ноги і готуйся до глибокого,здорового сну на своєму бойовому дивані
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07.11.2024 19:43 Ответить
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07.11.2024 21:07 Ответить
Шахеди летять - асфальт рже...
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07.11.2024 19:41 Ответить
летять кацпські пі@ри 🙁
Всі будуть знищені !!
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07.11.2024 20:24 Ответить
...асфальтом!
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07.11.2024 22:48 Ответить
Ну, прям новина. Як не ніч.
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08.11.2024 00:35 Ответить
Літають вже, як у себе вдома. Де ті мобільні бригади? Де ф-16?
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08.11.2024 07:47 Ответить
 
 