Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 7 ноября россияне атакуют Украину "Шахедами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Сумская область - угроза ударных БпЛА! БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный", - предупреждают ПС ВСУ.
Обновление по движению БпЛА
- Несколько БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА на севере Сумщины, курс западный.
- БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
Обновление по состоянию на 20:28
- Несколько БПЛА на юге Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА на севере Сумщины, курс западный.
- БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
- БПЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
Обновление по состоянию на 21:36
- БПЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
- БПЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс южный.
- БПЛА в юго-западной части Полтавщины, курс южный.
- БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.
Обновление по состоянию на 22:33
- БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
- БПЛА в западной части Черниговщины, курсом на Киевщину (Чернобыль).
- БпЛА на границе Киевской и Житомирской, курс западный.
- БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
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