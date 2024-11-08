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Новини Війна
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РФ намагається захопити якомога більше територій України до настання морозів,- Генштаб Естонії

Генштаб Естонії про ситуацію на фронті в Україні

Російські окупанти хочуть захопити якомога більше територій України до настання зимових морозів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними естонських військових, основні бойові зіткнення відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках Донецької області.

В естонському Генштабі зазначають, що незважаючи на високий наступальний тиск російських загарбників, Сили оборони України злагоджено та професійно відбивають атаки та завдають окупантам значних втрат.

Естонські військові вважають, що якщо поточний темп бойових дій збережеться, втрати Росії в листопаді можуть бути порівнянні з жовтневими. Крім того, росіяни прагнуть захопити якомога більше територій до настання зимових морозів.

У Генштабі Естонії додають, що Росія всіма можливими способами намагається зберегти наступальний темп. Для того, щоб поповнити резерви Москва знижує вимоги до набору у військову службу до армії загарбників.

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Зокрема, тепер дозволяється вербування людей з діагнозами B і C гепатит, що фактично означає залучення великої кількості споживачів ін'єкційних наркотиків.

Також в Естонії звертають увагу і на той факт, що Кремль збільшив виплату за первинне підписання договору про вступ на військову службу до лав російської окупаційної армії. Тепер щорічна сума виплат становить 5 млн 200 тис. рублів (еквівалентно приблизно 50 тис. євро).

Однак, як зазначили в Генштабі Естонії, парадокс такого залучення до лав загарбників полягає в тому, що більшість росіян просто не доживе до завершення дії такого контракту, і платити не буде кому.

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Автор: 

армія рф (18077) Естонія (1658)


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Гроші, гроші і гроші. А наші довбні цього так і не зрозуміли. 50 тисяч євро...
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08.11.2024 20:06 Відповісти
Та вже казали що наступ літній. То вже до перших дощів. Ну в середині жовня точно виснажиться.
Вибори в США - точний дедлайн наступу.
Тепер - чекаєм морозів.
Та ****** путєну на своїх зомбаків. Будуть лізти поки є змога, що б хапнути більше нашої землі
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08.11.2024 20:11 Відповісти
Прогнозы за прогнозами у наших союзников. Предыдущий был, что хотят до осени как можно больше захватить, пока техника врага не застревает (даже не учитывали, что и техники особой нету, а основные штурмы ведёт пехота, превосходящими массами). Теперь, про морозы говорят, это с намёком, что потом они будут замерзать и не смогут пытаться захватывать дальше территории?

Враг будет наступать, до тех пор, пока потери не будут стабильно превышать значительно количество мобилизированных, и врага будет оставаться баланс для наступления, и это будет иметь эффект, даже не значительный. А на морозы, слякоть, грязь, дожди и снег... их это не остановит.. разве что немного замедлит
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08.11.2024 20:17 Відповісти
А мені чомусь здається, що не "до зимових морозів". Вони будуть перти, кістьми лягати аби захопити хоч 10 кв.м.
А потім, на перемовинах, скажуть, що там де московити - то їхнє, а де ЗСУ - то України. І п'ята частина території держави обміняється на десяток сіл на Курщині...

Щось дуже сумна фантазія в мене вийшла. Хоч і п'ятниця, але настрій - ні в дугу...
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08.11.2024 20:17 Відповісти
Русские в мороз не воюют.
Где-то я это слышал.
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08.11.2024 20:34 Відповісти
 
 