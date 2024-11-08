РФ намагається захопити якомога більше територій України до настання морозів,- Генштаб Естонії

Російські окупанти хочуть захопити якомога більше територій України до настання зимових морозів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними естонських військових, основні бойові зіткнення відбуваються на Курахівському та Покровському напрямках Донецької області.

В естонському Генштабі зазначають, що незважаючи на високий наступальний тиск російських загарбників, Сили оборони України злагоджено та професійно відбивають атаки та завдають окупантам значних втрат.

Естонські військові вважають, що якщо поточний темп бойових дій збережеться, втрати Росії в листопаді можуть бути порівнянні з жовтневими. Крім того, росіяни прагнуть захопити якомога більше територій до настання зимових морозів.

У Генштабі Естонії додають, що Росія всіма можливими способами намагається зберегти наступальний темп. Для того, щоб поповнити резерви Москва знижує вимоги до набору у військову службу до армії загарбників.

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Зокрема, тепер дозволяється вербування людей з діагнозами B і C гепатит, що фактично означає залучення великої кількості споживачів ін'єкційних наркотиків.

Також в Естонії звертають увагу і на той факт, що Кремль збільшив виплату за первинне підписання договору про вступ на військову службу до лав російської окупаційної армії. Тепер щорічна сума виплат становить 5 млн 200 тис. рублів (еквівалентно приблизно 50 тис. євро).

Однак, як зазначили в Генштабі Естонії, парадокс такого залучення до лав загарбників полягає в тому, що більшість росіян просто не доживе до завершення дії такого контракту, і платити не буде кому.

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