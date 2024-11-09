Росіяни атакували Куп’янськ та село на Харківщині: Двоє загиблих і двоє поранених. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 листопада, війська РФ вкотре обстріляли Купʼянськ у Харківській області, а також атакували с. Прудянка, унаслідок чого дві людини загинули, ще дві постраждали.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, орієнтовно об 11:00 ЗСРФ завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ.



Унаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо. Поранень зазнав 61-річний чоловік.

Крім того, через обстріл на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їхні тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються.

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За попередніми даними, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

Також повідомляється, що близько 10:20 війська РФ здійснили артилерійський обстріл с. Прудянка. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Господар – 60-річний чоловік – зазнав гострої реакції на стрес. Також пошкоджено приватні домоволодіння, авто.

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