УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
850 0

Росіяни атакували Куп’янськ та село на Харківщині: Двоє загиблих і двоє поранених. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 листопада, війська РФ вкотре обстріляли Купʼянськ у Харківській області, а також атакували с. Прудянка, унаслідок чого дві людини загинули, ще дві постраждали.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, орієнтовно об 11:00 ЗСРФ завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ.

Унаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо. Поранень зазнав 61-річний чоловік.

Обстріл Купʼянська 9 листопада

Крім того, через обстріл на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їхні тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються.

Також читайте: Ситуація в Куп’янську погіршується, частина міста без води, - Синєгубов

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

Обстріл Купʼянська 9 листопада

Також повідомляється, що близько 10:20 війська РФ здійснили артилерійський обстріл с. Прудянка. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Господар – 60-річний чоловік – зазнав гострої реакції на стрес. Також пошкоджено приватні домоволодіння, авто.

Також читайте: Унаслідок ворожої атаки поранено волонтера у Вовчанську

Обстріл Купʼянська 9 листопада
Обстріл Купʼянська 9 листопада
Обстріл Купʼянська 9 листопада
Обстріл Купʼянська 9 листопада
Обстріл Купʼянська 9 листопада
Обстріл Купʼянська 9 листопада
Обстріл Купʼянська 9 листопада

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) Куп’янськ (760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 