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Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО

Пілот дрона-камікадзе 67-ої окремої механізованої бригади атакував російського загарбника, який їхав на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр атакували танк, МТЛБ та артилерійську установку ворога на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

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армія рф (17373) ліквідація (3920) 67 ОМБр (18)


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Що опять чергового касапського хенерал-майора замотоциклили? гой-да?
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09.11.2024 14:15 Відповісти
кожний оператор дрона не втрачає надії, що то може бути генерал.
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09.11.2024 14:16 Відповісти
який рядовий не мріє потрапити у генерала 👍
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09.11.2024 14:19 Відповісти
Якщо робити дрони у формі пляшки, під@ри менше б від них тікали та більше розсували булки.
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09.11.2024 14:25 Відповісти
Це звичайно добре, але це крапля в морі, дивлячись навколо цього кацапського виродку, який приніс скільки горя і руйнування.
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09.11.2024 14:56 Відповісти
...а тим часом оркi просуваються кожен день....
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09.11.2024 15:47 Відповісти
 
 