Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО
Пілот дрона-камікадзе 67-ої окремої механізованої бригади атакував російського загарбника, який їхав на мотоциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Ескадрон.
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