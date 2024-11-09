Бійці 5 ОШБр атакували танк, МТЛБ та артилерійську установку ворога на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 5-ої окремої штурмової бригади завдали точного удару по ворожих силах на Бахмутському напрямку. Дрони наших бійців прорвалися в найпотаємніші куточки, "викуривши" окупантів із їхніх укриттів.

Внаслідок атаки українських захисників було знищено російські танк, МТЛБ та артилерійську установку, а також було уражено піхоту та укріплення противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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