Бійці 5 ОШБр атакували танк, МТЛБ та артилерійську установку ворога на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Воїни 5-ої окремої штурмової бригади завдали точного удару по ворожих силах на Бахмутському напрямку. Дрони наших бійців прорвалися в найпотаємніші куточки, "викуривши" окупантів із їхніх укриттів.
Внаслідок атаки українських захисників було знищено російські танк, МТЛБ та артилерійську установку, а також було уражено піхоту та укріплення противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Trevo Trow
показати весь коментар09.11.2024 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Тетяна Миколаївна
показати весь коментар09.11.2024 15:03 Відповісти Мені подобається 0
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