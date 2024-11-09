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Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських РСЗВ "Град". ВIДЕО

За два тижні воїни Служби безпеки України уразили 16 ворожих РСЗВ "Град".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських "Градів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів ЦСО "А" СБУ ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села.

Дивіться також: Оператори дронів 3-ї ОШБр знищують ворожу штурмову групу. ВIДЕО 

Автор: 

СБУ (12818) знищення (7235) РСЗВ (208)


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Чергова гарна робота-виконавцям респект...
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09.11.2024 11:37 Відповісти
параша клепає зброю, не дивлячись на санкції та корупцію. До каб-ів прикручкють реактивний двигун - і вже на 120 км летить. Україна, на жаль, клепає тільки язиком.
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09.11.2024 11:52 Відповісти
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що в запасі найкращі стратеги сидять.
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09.11.2024 13:30 Відповісти
давай домене, я під Оріховом. Будеш розбиратись в каб-ах і ти.
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09.11.2024 15:02 Відповісти
давай домене, я під Лютежем (під Київ) , відправ мені свою почту, я відправлю фото свого будинку. Будеш розбиратись в мінах з 2022р. і ти.
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09.11.2024 17:21 Відповісти
в тебе застарілі дані, з березня 2022р., а тут свіженькі
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09.11.2024 18:48 Відповісти
Максимально тримайте розум холодним та тримайте емоційну рівновагу.

Бережіть себе та будьте здорові !!! Мирного неба.

Минув час диванних воєнкомів. Перемогу можна вибрати лише на полі бою. Слава Україні. Героям слава.
не хочу Вам бажати, щоб Ви жили зараз в будинку застарілих даних, березня 2022р.
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09.11.2024 19:32 Відповісти
Декілька покидьки відстрілялися, нажаль...
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09.11.2024 11:58 Відповісти
 
 