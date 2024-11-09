Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських РСЗВ "Град". ВIДЕО
За два тижні воїни Служби безпеки України уразили 16 ворожих РСЗВ "Град".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських "Градів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів ЦСО "А" СБУ ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села.
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Минув час диванних воєнкомів. Перемогу можна вибрати лише на полі бою. Слава Україні. Героям слава.
не хочу Вам бажати, щоб Ви жили зараз в будинку застарілих даних, березня 2022р.