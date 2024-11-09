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Воины СБУ за две недели поразили 16 российских РСЗО "Град". ВИДЕО

За две недели воины Службы безопасности Украины поразили 16 вражеских РСЗО "Град".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Воины СБУ за две недели поразили 16 российских "Градов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов ЦСО "А" СБУ эти РСЗО и их экипажи больше не будут уничтожать украинские города и села.

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СБУ (19890) уничтожение (6904) РСЗО (195)


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Чергова гарна робота-виконавцям респект...
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09.11.2024 11:37 Ответить
параша клепає зброю, не дивлячись на санкції та корупцію. До каб-ів прикручкють реактивний двигун - і вже на 120 км летить. Україна, на жаль, клепає тільки язиком.
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09.11.2024 11:52 Ответить
Почитав коментарі зверху і зрозумів, що в запасі найкращі стратеги сидять.
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09.11.2024 13:30 Ответить
давай домене, я під Оріховом. Будеш розбиратись в каб-ах і ти.
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09.11.2024 15:02 Ответить
давай домене, я під Лютежем (під Київ) , відправ мені свою почту, я відправлю фото свого будинку. Будеш розбиратись в мінах з 2022р. і ти.
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09.11.2024 17:21 Ответить
в тебе застарілі дані, з березня 2022р., а тут свіженькі
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09.11.2024 18:48 Ответить
Максимально тримайте розум холодним та тримайте емоційну рівновагу.

Бережіть себе та будьте здорові !!! Мирного неба.

Минув час диванних воєнкомів. Перемогу можна вибрати лише на полі бою. Слава Україні. Героям слава.
не хочу Вам бажати, щоб Ви жили зараз в будинку застарілих даних, березня 2022р.
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09.11.2024 19:32 Ответить
Декілька покидьки відстрілялися, нажаль...
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09.11.2024 11:58 Ответить
 
 