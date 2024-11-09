Воины СБУ за две недели поразили 16 российских РСЗО "Град". ВИДЕО

За две недели воины Службы безопасности Украины поразили 16 вражеских РСЗО "Град".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Воины СБУ за две недели поразили 16 российских "Градов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов ЦСО "А" СБУ эти РСЗО и их экипажи больше не будут уничтожать украинские города и села.

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