Российский солдат перерезал себе горло колючей проволокой, покончив жизнь самоубийством. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении фронта, в Донецкой области сняли самоубийство оккупанта.

Российский солдат пытался убить себя и перерезал себе горло колючей проволокой, сообщает Цензор.НЕТ.

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