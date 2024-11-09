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Новости Видео Война
17 060 49

Российский солдат перерезал себе горло колючей проволокой, покончив жизнь самоубийством. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении фронта, в Донецкой области сняли самоубийство оккупанта.

Российский солдат пытался убить себя и перерезал себе горло колючей проволокой, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские штурмовики провели зачистку позиций врага на Покровском направлении. ВИДЕО

армия РФ (19188) самоубийство (998)


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Топ комментарии
+26
Для цього не обов'язково їхати в Україну.
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09.11.2024 11:40
+14
на "скульптурі" суіцидніка потрібно було не гранату без чеки ліпити, а колючий дріт завязаний по шиї...
гойда!
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09.11.2024 12:28
+13
Это что-то новенькое. Раньше в основном, из автомата стрелялись. Креативят ...
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09.11.2024 11:39
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Ой да маладєй
А другу?
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09.11.2024 11:37 Ответить
на "скульптурі" суіцидніка потрібно було не гранату без чеки ліпити, а колючий дріт завязаний по шиї...
гойда!
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09.11.2024 12:28 Ответить
ну, це вже не якась там "парта героя", це вже інший левел. І такі "монументи" там будуть ваять ще півсторіччя, і онуки кара-мурз ще будуть носити до них квіти.
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09.11.2024 13:57 Ответить
"памятники познего лілі-путінізъма"
Після аленушки я мало чому дивуюсь 🤣
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09.11.2024 14:03 Ответить
у розумінні історичного періоду пофарбований гіпс - це не надовго років на 50+, а от якщо почнуть відливати у бронзі, то це вже на сторіччя. Це треба пояснювати нашим онукам вдома, бо на вчителів мало надії.
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09.11.2024 14:14 Ответить
гіпс чи бронза чи камінь - все залежить від політичної коньюктури
при сраліні постаментів сраліну з гіпса бронзи каменю було БІЛЬШЕ чим постаментів лєніну
прийшов Хрущов - ніодного постамента не залишив
гойда.
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09.11.2024 14:18 Ответить
воно ж начебто так, і монументів сраліну майже не залишилось, але у головах кацапів насраліно по сьогодні.
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09.11.2024 14:31 Ответить
це генетичне - язичницькі традиції - "зробити куміра і танцювати довкола нього"
Таких прикладів в історії дуже багато
типові приклади - злодії торгового шляху "салават юлаєв", "йосіп джугашвілі", ...
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09.11.2024 14:43 Ответить
яшкіин з козамудою вже планують народжувати?
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09.11.2024 17:34 Ответить
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09.11.2024 11:38 Ответить
ваші сумніви, прохфессор, мають під собою рацію!
від втрати крові так швидко не помирають... він би там кочурівся години 2
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09.11.2024 11:42 Ответить
...мається на увазі - від порізів так скоро не окочурився б
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09.11.2024 11:43 Ответить
От просто не вірю кацапам.А втрати крові я не побачив на цьюму відео.Може розподільча здатність монітора замала,х.з.
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09.11.2024 11:49 Ответить
В кацапа кров не червона, як у людей, кольору болтної грязюки, тому важко розгледіти...
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09.11.2024 16:28 Ответить
Таки так.Цього я не врахував.Каюсь.
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09.11.2024 16:38 Ответить
Это что-то новенькое. Раньше в основном, из автомата стрелялись. Креативят ...
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09.11.2024 11:39 Ответить
я чекаю на відео самогубства з міномета, тоді можу вважати, що бачив все.
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09.11.2024 14:01 Ответить
Десь із зацікавленністю почухав поросячу пику Ким Чен Ін.Страчувати -страчував,але щоб принудити застрелитися з міномету......
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09.11.2024 16:50 Ответить
Для цього не обов'язково їхати в Україну.
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09.11.2024 11:40 Ответить
Може на "болотах" дроту нема?
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09.11.2024 11:53 Ответить
не може, а так воно і є. на болотах також немає рашинських цвяхів. про це казала валька півстакана.
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09.11.2024 12:23 Ответить
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09.11.2024 13:25 Ответить
Креативненько.
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09.11.2024 11:52 Ответить
Невже машков нову фільму знімає? На місці дрончика не повірив би...
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09.11.2024 11:56 Ответить
ай маладца...
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09.11.2024 11:57 Ответить
Что-то новенькое))))
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09.11.2024 11:58 Ответить
классика зонавская
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09.11.2024 12:11 Ответить
Пляшок бракує - перейшли на дріт.
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09.11.2024 11:58 Ответить
Винахідливии!
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09.11.2024 11:59 Ответить
Больовий шок. Треба завжди мати при собі обезболююче. Без ніг жити можна
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09.11.2024 12:02 Ответить
Thinking outside the box
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09.11.2024 12:42 Ответить
То не колючий дріт, то МЗП "Єгоза". Весела бляха штукенція.
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09.11.2024 12:46 Ответить
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09.11.2024 13:20 Ответить
Черговий доказ того що кацапи це нелюди, злобні кончені істоти, які окрім руйнувань та страждань нічого в світ не несуть
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09.11.2024 14:27 Ответить
Імітатор.
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09.11.2024 15:05 Ответить
Смерть какого-то садо-мазо. Да, андрофаги таки знают толк в извращениях.
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09.11.2024 15:08 Ответить
Оригинально. Такого мы ещё не видели.
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09.11.2024 15:23 Ответить
Это не то, чтобы что-то... Это что-то, чтобы это...
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09.11.2024 16:15 Ответить
Они над собой то извращаются, а над другими-то и подавно.
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09.11.2024 16:58 Ответить
Це - не раби. Раби зазвичай служать своєму господарю до кінця. Це щось гірше. Відсутність мізку !
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09.11.2024 18:38 Ответить
Симуляція, на яку наші повелись. Поки башкане відділена від остову-живий орк
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09.11.2024 19:38 Ответить
Шойгу,Герасимов ,где,****,патроны,чем,застрелиться¿¿¿
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09.11.2024 19:42 Ответить
Ну понти це на мій погляд..Два рази по чикнув по трубі й моментом сконав..Він би хвилину мінімум як агонізував..витікав..Прикинувся скоріш..
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09.11.2024 22:51 Ответить
Хоча приемно все одне бачити..до чего довели рускава чиловека...)))
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09.11.2024 22:52 Ответить
Коли вже путлєру переріжуть глотку дротом ?
Щоб він здох , катюга і поскоріше🙁
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09.11.2024 23:39 Ответить
Красава коцап я такого еще не видел
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11.11.2024 08:30 Ответить
Интересно: если бы из подручных средств у него был лишь пинцет и ржавый гвоздь. как бы он поступил в даной ситуации
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11.11.2024 08:31 Ответить
 
 