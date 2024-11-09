Российский солдат перерезал себе горло колючей проволокой, покончив жизнь самоубийством. ВИДЕО
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении фронта, в Донецкой области сняли самоубийство оккупанта.
Российский солдат пытался убить себя и перерезал себе горло колючей проволокой, сообщает Цензор.НЕТ.
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+26 Папєрєднік
показать весь комментарий09.11.2024 11:40
+14 saimansay
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+13 Александр Кудренко #438142
показать весь комментарий09.11.2024 11:39
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гойда!
Після аленушки я мало чому дивуюсь 🤣
при сраліні постаментів сраліну з гіпса бронзи каменю було БІЛЬШЕ чим постаментів лєніну
прийшов Хрущов - ніодного постамента не залишив
гойда.
Таких прикладів в історії дуже багато
типові приклади - злодії торгового шляху "салават юлаєв", "йосіп джугашвілі", ...
від втрати крові так швидко не помирають... він би там кочурівся години 2
Щоб він здох , катюга і поскоріше🙁