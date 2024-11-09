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Украинские штурмовики провели зачистку позиций врага на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА" успешно провели операцию по зачистке позиций врага.

Под прикрытием бронемашина вывела группу на высадку и открыла огонь, обеспечивая захват траншеи. Несмотря на попадание, БМП "Bradley" продолжила движение, оказывая огневую поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, аэроразведка точно обнаружила укрытия противника, которые впоследствии были уничтожены гранатами.

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штурм (520) ВСУ (6583)


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Це ЗСУ!!!! Це СКАЛА!!! Та й Бредлі не підвів)
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09.11.2024 11:51 Ответить
Молодці наші Воїни ,
так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.11.2024 11:54 Ответить
Побільше би таких новин.
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09.11.2024 19:37 Ответить
 
 