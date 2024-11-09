Украинские штурмовики провели зачистку позиций врага на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "СКАЛА" успешно провели операцию по зачистке позиций врага.
Под прикрытием бронемашина вывела группу на высадку и открыла огонь, обеспечивая захват траншеи. Несмотря на попадание, БМП "Bradley" продолжила движение, оказывая огневую поддержку.
Как информирует Цензор.НЕТ, аэроразведка точно обнаружила укрытия противника, которые впоследствии были уничтожены гранатами.
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так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼