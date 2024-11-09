Українські штурмовики провели зачистку позицій ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА" успішно провели операцію із зачистки позицій ворога.

Під прикриттям бронемашина вивела групу на висадку і відкрила вогонь, забезпечуючи захоплення траншеї. Незважаючи на влучення, БМП "Bradley" продовжила рух, надаючи вогневу підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, аеророзвідка точно виявила укриття противника, які згодом були знищені гранатами.

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