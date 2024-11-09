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Українські штурмовики провели зачистку позицій ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА" успішно провели операцію із зачистки позицій ворога.

Під прикриттям бронемашина вивела групу на висадку і відкрила вогонь, забезпечуючи захоплення траншеї. Незважаючи на влучення, БМП "Bradley" продовжила рух, надаючи вогневу підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, аеророзвідка точно виявила укриття противника, які згодом були знищені гранатами.

Дивіться: Бійці 60-ї ОМБр дронами знищують піхоту окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

штурм (231) ЗСУ (7544)


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Це ЗСУ!!!! Це СКАЛА!!! Та й Бредлі не підвів)
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09.11.2024 11:51 Відповісти
Молодці наші Воїни ,
так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.11.2024 11:54 Відповісти
Побільше би таких новин.
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09.11.2024 19:37 Відповісти
 
 