Українські штурмовики провели зачистку позицій ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку бійці 425-го окремого штурмового батальйону "СКАЛА" успішно провели операцію із зачистки позицій ворога.
Під прикриттям бронемашина вивела групу на висадку і відкрила вогонь, забезпечуючи захоплення траншеї. Незважаючи на влучення, БМП "Bradley" продовжила рух, надаючи вогневу підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, аеророзвідка точно виявила укриття противника, які згодом були знищені гранатами.
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так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼