Новый "мирный план" Трампа по Украине предусматривает размещение европейских войск в буферной зоне, - The Telegraph
В рамках нового "мирного плана" Дональда Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.
Об этом сообщает издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подробности плана появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы.
Сценарии "мирного плана" Дональда Трампа
Этот сценарий - один из нескольких, который рассматривает новоизбранный президент США. Трамп ранее заявлял, что начнет мирные переговоры до того, как вступит в должность в январе.
План новоизбранного президента, очерченный тремя сотрудниками штаба Трампа, предполагает, что текущая линия фронта будет заморожена, а Украина согласится отложить свои амбиции по вступлению в НАТО на 20 лет.
В обмен на это США наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от возобновления войны, пишет The Telegraph.
Издание отмечает, что США не будут ни размещать свои войска для патрулирования и охраны буферной зоны, ни финансировать эту миссию.
"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол пушки будет европейским", - сказал член команды Трампа.
"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - добавил он.
В пятницу британский бывший министр финансов Джордж Осборн заявил, что для Великобритании нереально продолжать поддерживать Украину без поддержки США после победы Трампа.
Сам Трамп никогда подробно не объяснял, какое именно соглашение, по его мнению, может положить конец войне, резюмирует издание.
Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но к сожалению только в комментариях, так как по разным причинам не годны к службе в армии...
Ну таке, буває
95 квартал знімати
Короч, США втрачає статус надійного партнера
Ось взяв з порталу ВР України текст Будапештського меморандуму.
Ось це фуфло:
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Дата підписання: 05.12.1994
Дата набуття чинності: 05.12.1994
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,
вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,
беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,
відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,
включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,
підтверджують таке:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Вумний український нарід тоді, як і в 2019 році, скоїв невиправну помилку, віддавши всю ядерну зброю кацапам більше чим на 100 мільярдів доларів США, а винні США. Коли кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні". А ще подивіться ось це
https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
В Харківській, Запорізькій, Херсонській областях кацапами навіть не смерділо.
Але недоумки вважали, що достатньо привести до влади новоє_ліцо каломойши Какая_разніца і ху@ло само піде з України.
Новоє_ліцо відразу почало заглядати в очі ху@лу і руйнувати оборону України.
Самі розіп'яли Україну.
" ... Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
Геніальний поет і пророк.
І про зеленських, які злигались із татаровими, щоб гнобити Україну він писав.
Але хіба ж контужені Г+Г читають Шевченка і дослухаються до нього?....
- А банк дасть?
- Отут я ще не домовився...
загугліть скільки сліпих ОБСЄшників контролювало лінію розмежування між нами та ордло.