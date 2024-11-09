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Новости Война
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Новый "мирный план" Трампа по Украине предусматривает размещение европейских войск в буферной зоне, - The Telegraph

Мирний план Дональда Трампа щодо України

В рамках нового "мирного плана" Дональда Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.

Об этом сообщает издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подробности плана появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы.

Сценарии "мирного плана" Дональда Трампа

Этот сценарий - один из нескольких, который рассматривает новоизбранный президент США. Трамп ранее заявлял, что начнет мирные переговоры до того, как вступит в должность в январе.

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План новоизбранного президента, очерченный тремя сотрудниками штаба Трампа, предполагает, что текущая линия фронта будет заморожена, а Украина согласится отложить свои амбиции по вступлению в НАТО на 20 лет.

В обмен на это США наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от возобновления войны, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что США не будут ни размещать свои войска для патрулирования и охраны буферной зоны, ни финансировать эту миссию.

"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол пушки будет европейским", - сказал член команды Трампа.

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"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - добавил он.

В пятницу британский бывший министр финансов Джордж Осборн заявил, что для Великобритании нереально продолжать поддерживать Украину без поддержки США после победы Трампа.

Сам Трамп никогда подробно не объяснял, какое именно соглашение, по его мнению, может положить конец войне, резюмирует издание.

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Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.

США (26313) Трамп (5036)


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Топ комментарии
+16
ще один "закінчив війну в своїй голові"

з такими миротворцями Третя світова буде

.
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09.11.2024 11:04
+14
най із найвеличніших
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09.11.2024 11:10
+13
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09.11.2024 10:53
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Бо перемир'я з окупантом це абсурд єдиний шанс це перемога в війні і покарання злочинців військових
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09.11.2024 18:05 Ответить
Якщо українці не захочуть, не буде ніякого миру. Нема про що переживати.
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09.11.2024 11:39 Ответить
Огромное количество патриотов на Цензоре готовы продолжать беспощадную борьбу и воевать до Перемоги!
Но к сожалению только в комментариях, так как по разным причинам не годны к службе в армии...
Ну таке, буває
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09.11.2024 11:45 Ответить
Кацап іди нафі..!
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09.11.2024 12:26 Ответить
Так може миротворців треба розмістити в буферній зоні між російською окупаційною та українською визвольною арміями на кордоні 1991 року? Якщо так то Україна може розглянути такий варіант.
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09.11.2024 11:49 Ответить
Я не спец, більш того, взагалі профан у військових справах. Але здається мені більш дієво і простіше було б закрити небо над Україною.
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09.11.2024 11:55 Ответить
по такому сценарію трамп може у Холівуді
95 квартал знімати
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09.11.2024 11:56 Ответить
А що там Будапештський меморандум, Міжнародні зобовязання, Якщо він їх теж не збирається виконувати, то США він нічим не краший за росію, а він за путіна!
Короч, США втрачає статус надійного партнера
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09.11.2024 11:57 Ответить
Які конкретно зобов'язання США прописані в Будапештському меморандумі?
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09.11.2024 12:02 Ответить
Почитайте уважно цей меморандум і вкажіть, которий пункт не виконали США.

Ось взяв з порталу ВР України текст Будапештського меморандуму.

Ось це фуфло:

Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
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09.11.2024 12:02 Ответить
А Ви хоч один раз читали "Будапештський меморандум? Прочитайте і не ганьбіться. США, все, що там записано виконало і навіть більше. Вони на нас не напали і не допомагають тим, хто напав. А от Китай навпаки, допомомагає агресору, але вумний нарід жодного разу про це не писав. США винесли в ООН питання про напад, що записано в "меморандумі".
Вумний український нарід тоді, як і в 2019 році, скоїв невиправну помилку, віддавши всю ядерну зброю кацапам більше чим на 100 мільярдів доларів США, а винні США. Коли кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні". А ще подивіться ось це

https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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09.11.2024 17:31 Ответить
Порошенко з 2015 намагався домовитись про миротворців ООН на лінії зіткнення. Тоді було окуповано менше половини Донецької області і частина Луганської.
В Харківській, Запорізькій, Херсонській областях кацапами навіть не смерділо.
Але недоумки вважали, що достатньо привести до влади новоє_ліцо каломойши Какая_разніца і ху@ло само піде з України.

Новоє_ліцо відразу почало заглядати в очі ху@лу і руйнувати оборону України.

Самі розіп'яли Україну.
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09.11.2024 12:00 Ответить
Ще Т.Г.Шевченко написав в своєму вірші "Розрита могила" пророчі слова (друга половина вірша):

" ... Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".

Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,

Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
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09.11.2024 12:07 Ответить

Геніальний поет і пророк.
І про зеленських, які злигались із татаровими, щоб гнобити Україну він писав.
Але хіба ж контужені Г+Г читають Шевченка і дослухаються до нього?....
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09.11.2024 12:12 Ответить
- В мене є план розбагатіти - йдеш в банк отримуєш 20 мільйонів доларів, купуєш будинок яхту, акції Тесла.
- А банк дасть?
- Отут я ще не домовився...
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09.11.2024 12:05 Ответить
Ура-патріотів дофіга в мережах. А на фронті окопи порожні.
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09.11.2024 12:16 Ответить
Правильно ти про себе написав.
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09.11.2024 12:18 Ответить
Дебіл, я по віку вже "того"
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09.11.2024 12:42 Ответить
Мій родич загинув під Іловайськом. А сам був добре битий на Майдані.
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09.11.2024 12:44 Ответить
Буферна зона можлива тільки коли орки перестануть стріляти . А вони ніколи не виконували обіцянок . Не дай Боже , зелень підпишуть "не стрілять " з відведенням військ , то буде величезна катастрофа , для України.
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09.11.2024 12:24 Ответить
Чушь полная, информация какие 1200 км границы? Реально 2000 км. И только ,голубые каски, ООН. Такого количества там нет. Болтовня.
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09.11.2024 12:30 Ответить
цікаво, ви що думаєте ті голубі каски будуть у окопах сидіти та відбиватись від нападів зі сторони України та параші ?
загугліть скільки сліпих ОБСЄшників контролювало лінію розмежування між нами та ордло.
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09.11.2024 13:33 Ответить
Та старый я уже чтоб думать. Пусть другие думают. Есть схема применения войск ООН, миротворцы, голубые каски. Наблюдатели от ОБСЕ совсем иное. Неужели не знали? Миротворцы не воюют в чистом виде. Формируется демилитиризированая зона, как нейтральна полоса, шириной тут по разному, пуст 1 км. И никакой стрельбы. В целом это работает. Может и годы длится. Снабжение может быть и за счёт страны что просила это и конечно с бюджета ООН и других источников. Так было на Балканах чтоб остановить резню межэтничную и в Африке. Кстати в Африке наш батальон вертолётчиков стоит, забыл где. Но если реально, то кацапы будут против. Запад усрался в 22 г в феврале выгнать их из совета безопасности ООН. Бабло побеждает всё. Потому и не думаю давно. Нахера? Всё ясно и так.
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09.11.2024 23:03 Ответить
Трамп спілкувався з Зеленським і вони очевидно це обговорювали. Але для того щоб заморозити війну треба спочатку зупинити наступ рашистів. А як це зробити без фінансової і військової допомоги США і провальною мібілізацією. Миротворчий контингент то є правильно але такої кількості на 1200км фронту європейські країни не мають. Потрібно мінімум 200 000 солдат з відповідним фінансуванням. Про членство в НАТО найближчим часом можна забути теж.
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09.11.2024 12:32 Ответить
В обмін на що, європейцям що з цього вони с теплій ванні, з'їздили в Китай, ось вам зброя ідіть воюйте, в обмін на що, на Україну?
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09.11.2024 12:45 Ответить
Америка не буде за це платити, то навіщо ви європейцям і світу, дядя, всі з'їздили в Китай поговорити, привіт Китай головний геополітичний грок. Я устал, я самовб'юсь..де залишиться Америка?
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09.11.2024 12:50 Ответить
Україні потрібна Перемога, а не мир любою ціною. На фронті тільки 10-20% від наявних ресурсів, а інші дуже хитродупі.
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09.11.2024 12:55 Ответить
нафротник збирається проти кацапів лопатами воювати ?
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09.11.2024 13:34 Ответить
А не можна спочатку наводнити Україну зброєю,щоб вибити рашонацистів з окупованих земель ,а потім вже вести з ними переговори?
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09.11.2024 14:23 Ответить
А яким чином трампон до європейських військ? Нехай собі паркан на кордоні з Мексикою будує. 'Миротворець", блть!..
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09.11.2024 18:39 Ответить
яз і все інше забрали американці, а в укр. окопах хай сидять поляки і французи! браво, піндоси! скоро крім України вас буде ненавидіти весь світ
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10.11.2024 01:19 Ответить
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