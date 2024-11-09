Новый "мирный план" Трампа по Украине предусматривает размещение европейских войск в буферной зоне, - The Telegraph

В рамках нового "мирного плана" Дональда Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.

Об этом сообщает издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подробности плана появились после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы.

Сценарии "мирного плана" Дональда Трампа

Этот сценарий - один из нескольких, который рассматривает новоизбранный президент США. Трамп ранее заявлял, что начнет мирные переговоры до того, как вступит в должность в январе.

Также читайте: 52 взрыва прогремели ночью и утром в приграничных громадах Сумщины

План новоизбранного президента, очерченный тремя сотрудниками штаба Трампа, предполагает, что текущая линия фронта будет заморожена, а Украина согласится отложить свои амбиции по вступлению в НАТО на 20 лет.

В обмен на это США наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от возобновления войны, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что США не будут ни размещать свои войска для патрулирования и охраны буферной зоны, ни финансировать эту миссию.

"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол пушки будет европейским", - сказал член команды Трампа.

Также читайте: В Кировоградской области обломки вражеского "Шахеда" повредили частный дом

"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - добавил он.

В пятницу британский бывший министр финансов Джордж Осборн заявил, что для Великобритании нереально продолжать поддерживать Украину без поддержки США после победы Трампа.

Сам Трамп никогда подробно не объяснял, какое именно соглашение, по его мнению, может положить конец войне, резюмирует издание.

Читайте: Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Ранее издание FT сообщило, что Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.

Дональд Трамп после выборов заверил, что его цель - остановить все войны в мире.