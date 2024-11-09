Новий "мирний план" Трампа щодо України передбачає розміщення європейських військ у буферній зоні, - The Telegraph

У рамках нового "мирного плану" Дональда Трампа британські та європейські війська можуть бути відправлені в Україну для розміщення на 800-мильній (1200-кілометровій) буферній зоні між російською та українською арміями.

Про це повідомляє видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подробиці плану з'явилися після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.

Сценарії "мирного плану" Дональда Трампа

Цей сценарій - один з декількох, який розглядає новообраний президент США. Трамп раніше заявляв, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

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План новообраного президента, окреслений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що поточна лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни, пише The Telegraph.

Видання зазначає, що США не будуть ані розміщувати свої війська для патрулювання та охорони буферної зони, ані фінансувати цю місію.

"Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським", - сказав член команди Трампа.

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"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - додав він.

У п'ятницю британський колишній міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що для Великої Британії нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа.

Сам Трамп ніколи детально не пояснював, яка саме угода, на його думку, може покласти край війні, резюмує видання.

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Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.