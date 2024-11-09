Новий "мирний план" Трампа щодо України передбачає розміщення європейських військ у буферній зоні, - The Telegraph
У рамках нового "мирного плану" Дональда Трампа британські та європейські війська можуть бути відправлені в Україну для розміщення на 800-мильній (1200-кілометровій) буферній зоні між російською та українською арміями.
Про це повідомляє видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що подробиці плану з'явилися після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.
Сценарії "мирного плану" Дональда Трампа
Цей сценарій - один з декількох, який розглядає новообраний президент США. Трамп раніше заявляв, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.
План новообраного президента, окреслений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що поточна лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.
В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни, пише The Telegraph.
Видання зазначає, що США не будуть ані розміщувати свої війська для патрулювання та охорони буферної зони, ані фінансувати цю місію.
"Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським", - сказав член команди Трампа.
"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - додав він.
У п'ятницю британський колишній міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що для Великої Британії нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа.
Сам Трамп ніколи детально не пояснював, яка саме угода, на його думку, може покласти край війні, резюмує видання.
Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.
Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.
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Ну таке, буває
95 квартал знімати
Короч, США втрачає статус надійного партнера
Ось взяв з порталу ВР України текст Будапештського меморандуму.
Ось це фуфло:
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Дата підписання: 05.12.1994
Дата набуття чинності: 05.12.1994
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,
вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,
беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,
відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,
включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,
підтверджують таке:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Вумний український нарід тоді, як і в 2019 році, скоїв невиправну помилку, віддавши всю ядерну зброю кацапам більше чим на 100 мільярдів доларів США, а винні США. Коли кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні". А ще подивіться ось це
https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
В Харківській, Запорізькій, Херсонській областях кацапами навіть не смерділо.
Але недоумки вважали, що достатньо привести до влади новоє_ліцо каломойши Какая_разніца і ху@ло само піде з України.
Новоє_ліцо відразу почало заглядати в очі ху@лу і руйнувати оборону України.
Самі розіп'яли Україну.
" ... Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
Геніальний поет і пророк.
І про зеленських, які злигались із татаровими, щоб гнобити Україну він писав.
Але хіба ж контужені Г+Г читають Шевченка і дослухаються до нього?....
- А банк дасть?
- Отут я ще не домовився...
загугліть скільки сліпих ОБСЄшників контролювало лінію розмежування між нами та ордло.