УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9883 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 467 131

Новий "мирний план" Трампа щодо України передбачає розміщення європейських військ у буферній зоні, - The Telegraph

Мирний план Дональда Трампа щодо України

У рамках нового "мирного плану" Дональда Трампа британські та європейські війська можуть бути відправлені в Україну для розміщення на 800-мильній (1200-кілометровій) буферній зоні між російською та українською арміями.

Про це повідомляє видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що подробиці плану з'явилися після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.

Сценарії "мирного плану" Дональда Трампа

Цей сценарій - один з декількох, який розглядає новообраний президент США. Трамп раніше заявляв, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розуміє, що не зможе підштовхнути Україну до поступок Росії без нічого натомість, - Bloomberg

План новообраного президента, окреслений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що поточна лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни, пише The Telegraph.

Видання зазначає, що США не будуть ані розміщувати свої війська для патрулювання та охорони буферної зони, ані фінансувати цю місію.

"Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським", - сказав член команди Трампа.

Читайте також: Для закінчення війни Трамп може укласти з Путіним угоду, яка буде не в інтересах Європи та України, - президент Чехії Павел

"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - додав він.

У п'ятницю британський колишній міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що для Великої Британії нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа.

Сам Трамп ніколи детально не пояснював, яка саме угода, на його думку, може покласти край війні, резюмує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала "дипломатичний наступ", щоб Трамп продовжив допомогу, - El Pais

Раніше видання FT повідомило, що Дональд Трамп окреслив план щодо завершення війни в Україні. У ньому Україна не вступає в НАТО, а на Путіна чиниться економічний тиск.

Дональд Трамп після виборів запевнив, що його мета - зупинити всі війни у світі.

Автор: 

США (23632) Трамп Дональд (6333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
ще один "закінчив війну в своїй голові"

з такими миротворцями Третя світова буде

.
показати весь коментар
09.11.2024 11:04 Відповісти
+14
най із найвеличніших
показати весь коментар
09.11.2024 11:10 Відповісти
+13
показати весь коментар
09.11.2024 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бо перемир'я з окупантом це абсурд єдиний шанс це перемога в війні і покарання злочинців військових
показати весь коментар
09.11.2024 18:05 Відповісти
Якщо українці не захочуть, не буде ніякого миру. Нема про що переживати.
показати весь коментар
09.11.2024 11:39 Відповісти
Огромное количество патриотов на Цензоре готовы продолжать беспощадную борьбу и воевать до Перемоги!
Но к сожалению только в комментариях, так как по разным причинам не годны к службе в армии...
Ну таке, буває
показати весь коментар
09.11.2024 11:45 Відповісти
Кацап іди нафі..!
показати весь коментар
09.11.2024 12:26 Відповісти
Так може миротворців треба розмістити в буферній зоні між російською окупаційною та українською визвольною арміями на кордоні 1991 року? Якщо так то Україна може розглянути такий варіант.
показати весь коментар
09.11.2024 11:49 Відповісти
Я не спец, більш того, взагалі профан у військових справах. Але здається мені більш дієво і простіше було б закрити небо над Україною.
показати весь коментар
09.11.2024 11:55 Відповісти
по такому сценарію трамп може у Холівуді
95 квартал знімати
показати весь коментар
09.11.2024 11:56 Відповісти
А що там Будапештський меморандум, Міжнародні зобовязання, Якщо він їх теж не збирається виконувати, то США він нічим не краший за росію, а він за путіна!
Короч, США втрачає статус надійного партнера
показати весь коментар
09.11.2024 11:57 Відповісти
Які конкретно зобов'язання США прописані в Будапештському меморандумі?
показати весь коментар
09.11.2024 12:02 Відповісти
Почитайте уважно цей меморандум і вкажіть, которий пункт не виконали США.

Ось взяв з порталу ВР України текст Будапештського меморандуму.

Ось це фуфло:

Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
показати весь коментар
09.11.2024 12:02 Відповісти
А Ви хоч один раз читали "Будапештський меморандум? Прочитайте і не ганьбіться. США, все, що там записано виконало і навіть більше. Вони на нас не напали і не допомагають тим, хто напав. А от Китай навпаки, допомомагає агресору, але вумний нарід жодного разу про це не писав. США винесли в ООН питання про напад, що записано в "меморандумі".
Вумний український нарід тоді, як і в 2019 році, скоїв невиправну помилку, віддавши всю ядерну зброю кацапам більше чим на 100 мільярдів доларів США, а винні США. Коли кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні". А ще подивіться ось це

https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
показати весь коментар
09.11.2024 17:31 Відповісти
Порошенко з 2015 намагався домовитись про миротворців ООН на лінії зіткнення. Тоді було окуповано менше половини Донецької області і частина Луганської.
В Харківській, Запорізькій, Херсонській областях кацапами навіть не смерділо.
Але недоумки вважали, що достатньо привести до влади новоє_ліцо каломойши Какая_разніца і ху@ло само піде з України.

Новоє_ліцо відразу почало заглядати в очі ху@лу і руйнувати оборону України.

Самі розіп'яли Україну.
показати весь коментар
09.11.2024 12:00 Відповісти
Ще Т.Г.Шевченко написав в своєму вірші "Розрита могила" пророчі слова (друга половина вірша):

" ... Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати".

Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,

Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
показати весь коментар
09.11.2024 12:07 Відповісти

Геніальний поет і пророк.
І про зеленських, які злигались із татаровими, щоб гнобити Україну він писав.
Але хіба ж контужені Г+Г читають Шевченка і дослухаються до нього?....
показати весь коментар
09.11.2024 12:12 Відповісти
- В мене є план розбагатіти - йдеш в банк отримуєш 20 мільйонів доларів, купуєш будинок яхту, акції Тесла.
- А банк дасть?
- Отут я ще не домовився...
показати весь коментар
09.11.2024 12:05 Відповісти
Ура-патріотів дофіга в мережах. А на фронті окопи порожні.
показати весь коментар
09.11.2024 12:16 Відповісти
Правильно ти про себе написав.
показати весь коментар
09.11.2024 12:18 Відповісти
Дебіл, я по віку вже "того"
показати весь коментар
09.11.2024 12:42 Відповісти
Мій родич загинув під Іловайськом. А сам був добре битий на Майдані.
показати весь коментар
09.11.2024 12:44 Відповісти
Буферна зона можлива тільки коли орки перестануть стріляти . А вони ніколи не виконували обіцянок . Не дай Боже , зелень підпишуть "не стрілять " з відведенням військ , то буде величезна катастрофа , для України.
показати весь коментар
09.11.2024 12:24 Відповісти
Чушь полная, информация какие 1200 км границы? Реально 2000 км. И только ,голубые каски, ООН. Такого количества там нет. Болтовня.
показати весь коментар
09.11.2024 12:30 Відповісти
цікаво, ви що думаєте ті голубі каски будуть у окопах сидіти та відбиватись від нападів зі сторони України та параші ?
загугліть скільки сліпих ОБСЄшників контролювало лінію розмежування між нами та ордло.
показати весь коментар
09.11.2024 13:33 Відповісти
Та старый я уже чтоб думать. Пусть другие думают. Есть схема применения войск ООН, миротворцы, голубые каски. Наблюдатели от ОБСЕ совсем иное. Неужели не знали? Миротворцы не воюют в чистом виде. Формируется демилитиризированая зона, как нейтральна полоса, шириной тут по разному, пуст 1 км. И никакой стрельбы. В целом это работает. Может и годы длится. Снабжение может быть и за счёт страны что просила это и конечно с бюджета ООН и других источников. Так было на Балканах чтоб остановить резню межэтничную и в Африке. Кстати в Африке наш батальон вертолётчиков стоит, забыл где. Но если реально, то кацапы будут против. Запад усрался в 22 г в феврале выгнать их из совета безопасности ООН. Бабло побеждает всё. Потому и не думаю давно. Нахера? Всё ясно и так.
показати весь коментар
09.11.2024 23:03 Відповісти
Трамп спілкувався з Зеленським і вони очевидно це обговорювали. Але для того щоб заморозити війну треба спочатку зупинити наступ рашистів. А як це зробити без фінансової і військової допомоги США і провальною мібілізацією. Миротворчий контингент то є правильно але такої кількості на 1200км фронту європейські країни не мають. Потрібно мінімум 200 000 солдат з відповідним фінансуванням. Про членство в НАТО найближчим часом можна забути теж.
показати весь коментар
09.11.2024 12:32 Відповісти
В обмін на що, європейцям що з цього вони с теплій ванні, з'їздили в Китай, ось вам зброя ідіть воюйте, в обмін на що, на Україну?
показати весь коментар
09.11.2024 12:45 Відповісти
Америка не буде за це платити, то навіщо ви європейцям і світу, дядя, всі з'їздили в Китай поговорити, привіт Китай головний геополітичний грок. Я устал, я самовб'юсь..де залишиться Америка?
показати весь коментар
09.11.2024 12:50 Відповісти
Україні потрібна Перемога, а не мир любою ціною. На фронті тільки 10-20% від наявних ресурсів, а інші дуже хитродупі.
показати весь коментар
09.11.2024 12:55 Відповісти
нафротник збирається проти кацапів лопатами воювати ?
показати весь коментар
09.11.2024 13:34 Відповісти
А не можна спочатку наводнити Україну зброєю,щоб вибити рашонацистів з окупованих земель ,а потім вже вести з ними переговори?
показати весь коментар
09.11.2024 14:23 Відповісти
А яким чином трампон до європейських військ? Нехай собі паркан на кордоні з Мексикою будує. 'Миротворець", блть!..
показати весь коментар
09.11.2024 18:39 Відповісти
яз і все інше забрали американці, а в укр. окопах хай сидять поляки і французи! браво, піндоси! скоро крім України вас буде ненавидіти весь світ
показати весь коментар
10.11.2024 01:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 