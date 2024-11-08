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Новини
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Україна почала "дипломатичний наступ", щоб Трамп продовжив допомогу, - El Pais

ЗМІ пишуть про

Київ розпочав "дипломатичний наступ", щоб переконати Дональда Трампа, що військова допомога Україні не може бути загальмованою, оскільки на кону стоїть світове лідерство Америки.

Про це пише видання El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Джерела в Офісі Президента України заявили, що найближчими тижнями порядок денний Володимира Зеленського буде спрямований на зближення позицій з Трампом. У планах зробити це до того, як він офіційно вступить на посаду глави США в січні 2025 року.

Також читайте: США підтримають Зеленського, якщо він вирішить розпочати мирні перемовини з РФ, але ніхто не має його примушувати, - Держдепартамент

Президент Американського університету в Києві Ден Райс пояснив, що стратегію Зеленського щодо "завоювання Трампа" буде зосереджено на апеляції до 40-го президента США Рональду Рейгану.

"Трамп може бути лідером вільного світу, яким був Рейган (проти СРСР. - Ред.). Одна річ - те, що йдеться у передвиборчій кампанії для національної аудиторії, а інша – міжнародна спадщина, яка визначає американського президента в історії. І Трамп не виняток. На краще чи на гірше, але його спадщина буде відзначена Україною", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) США (23623) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+19
Криворагульна дипломатія рівня "яжнєлох"
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08.11.2024 12:55 Відповісти
+17
ось такий диплом отримав за мене папа, а я йому за це, довічну стипендію в українців с..здив:
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08.11.2024 13:07 Відповісти
+10
над цим питанням треба було працювати з 2022
ви обмежили контакти опозиції, ви не пускали толкових народних депутатів налагоджувати відносини з американськими колегами
а тепер що ?
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08.11.2024 13:00 Відповісти
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Криворагульна дипломатія рівня "яжнєлох"
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08.11.2024 12:55 Відповісти
ось такий диплом отримав за мене папа, а я йому за це, довічну стипендію в українців с..здив:
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08.11.2024 13:07 Відповісти
Сосатєльніци включились в роботу, єрмак з ішаком готуються!!
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08.11.2024 19:07 Відповісти
Нове перевзування в повітрі і видача хамства і дипломатичного невігластва за "дипломатичний наступ".
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08.11.2024 13:19 Відповісти
Порошенко запрошени й до США республиканской партією на найближчий час . Подивимося чи випустить його зелена шмаркля.
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08.11.2024 14:20 Відповісти
Гулі ти сіпаєшся, блазню?
Ми не сліпі.
*******...
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08.11.2024 12:56 Відповісти
Нехай клован покличе трампона на шашличкі.
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08.11.2024 12:56 Відповісти
над цим питанням треба було працювати з 2022
ви обмежили контакти опозиції, ви не пускали толкових народних депутатів налагоджувати відносини з американськими колегами
а тепер що ?
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08.11.2024 13:00 Відповісти
Головне не розмазувати соплі , а швидко працювати
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08.11.2024 13:02 Відповісти
Знову оп буде поїзд доганяти.Думати на перед-то не їхнє
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08.11.2024 13:07 Відповісти
Ніхто там нічого наздоганяти не буде. І думати за ОПу буде, як і раніше, кремлівська гебня.
Зара трамп допоможе пуйлові розірвати Україну на шматки, бо ж за місяць у лютому 22-го у пуйла не вийшло (ЗСУ завадили).
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08.11.2024 16:36 Відповісти
після того як попрацювали кацапи кілька років ...
толку від нашої влади- самі зелені соплі
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08.11.2024 13:11 Відповісти
1. Звільнення Маркаровой , що пропонував Джонсон спікер

2. заміна голови одиозного Ермака на більш позитивну фігуру.
3. ЗАПРОШЕННЯ ТРАМПА ДО УКРАЇНИ І поїздка на фронт
4. запрос Інтерполу про затримку всього керівництва раши плюс писькова і мертведева
5. Арешт авторів закону про дрова за спробу ГЕНОЦІДУ українців.
6. арешт авторів закону про евробляхи за геноцид українців
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08.11.2024 13:00 Відповісти
шо це ? План Трампа ?
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08.11.2024 13:04 Відповісти
1. Придумати потужний "план" продовження допомоги
2. Звинувати Трампа, що він не дотримується плану
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08.11.2024 13:04 Відповісти
Хаміна єрмака на більш позитивного?Та просто повернути єрмака до його прямих обовязків а всіх замів та радників оп розігнати.За бляхи-то піздець взагалі.....бляхи то -да....Трамп то теж на бляхах їздить
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08.11.2024 13:06 Відповісти
та твої срані євробляхи вимивають з країни мільярди долларів
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08.11.2024 13:30 Відповісти
ну очевидно ж - щоб якось керувати тим, скільки з країни буде вимито валюти за євробляхі, треба зберігти мита
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08.11.2024 13:40 Відповісти
Аж нудить від твоєї тупості
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08.11.2024 13:47 Відповісти
А "бляхи" тут до чого? Ваша миска спорожніла?
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08.11.2024 13:07 Відповісти
та бляхів уже набрали
тепер сидять по коморах, ховаючись від тцк, і бляхи навколо хати, по 6 -8 штук
краще би в армію гроші вклали, щоб воїни вижили, щоб їх не вбили і вони далі воювали
але ж бляха ближче для українця
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08.11.2024 13:13 Відповісти
Не пиши дурню . Грошей нема у простих українців ЩЕ АВТОБАРИГ УТРИМУВАТИ
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08.11.2024 13:17 Відповісти
Протягом перших чотирьох місяців 2024 року загальна митна вартість імпортованих автомобілів в Україну склала близько 2,1 мільярда доларів США. З цієї суми понад 1,5 мільярда доларів припадає на легкові автомобілі​
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08.11.2024 13:32 Відповісти
Та да.. , наше місто перше по кількості машин на душу населення. Вже ходити ніде, скрізь вони
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08.11.2024 13:56 Відповісти
А особливо 5. Арешт авторів закону про дрова за спробу ГЕНОЦІДУ українців. Якщо цього не буде - це означає, що влада не має бажання зберегти державу як таку.
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08.11.2024 16:06 Відповісти
У вашому "плані" забагато пунктів. Пропоную один єдиний: заарештувати та взяти під слідство за ст.111 усю верхівку чинної влади (буратінку та увесь офіс його, спікера зради та ключових депутантів від зелених та синіх запроданців, увесь кабмін та усіх т.з. радників усієї цієї зрадницької ****#ти). Цього досить.
Ну, і другим пунктом буде створення Комітету національного спасіння, котрий тре наповнити фаховими представниками опозиції усіх рівнів.
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08.11.2024 16:59 Відповісти
Хотілося б помилитися, але мабуть світове лідерство Америки накрилося рудим дирявим тазіком.
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08.11.2024 13:01 Відповісти
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08.11.2024 13:03 Відповісти
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08.11.2024 14:55 Відповісти
Та ну, кицика зобiдили. Свинтус - вiн.
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08.11.2024 18:42 Відповісти
чого трамп рудий, якщо він не рудий, а шатен ?
подивіться фото в молодості
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08.11.2024 13:15 Відповісти
Значить "***** крашена!"
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08.11.2024 18:46 Відповісти
Ви не помиляєтеся; воно накрилося мідним тазом ше у 2008-му році, а лайно саркозі поїхав заспокоювати Саакашвіли солодкими казочками.
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08.11.2024 17:03 Відповісти
*****...зе знатний політик .....хамство та заклики до "лідерства"...
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08.11.2024 13:03 Відповісти
А хто тут його політиком називає? Як був тупеньким клоуном, так ним і залишається. Не на йоту не порозумнішав, навіть.
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08.11.2024 17:06 Відповісти
Нє..ну лєна та анрюша то точно оди генію співають
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08.11.2024 18:27 Відповісти
Олег Шарп, - https://t.me/Ol_Sharp/20787:
"план Трампа" опублікувало і підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах представив політичний експерт-трампіст на Fox News.
Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24/02.2022 року без їх юридичного визнання за москвою (назавжди? - А.М). Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.
При цьому території, які увійшли до складу РФ після 24.02.2022, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін (назавжди? а як з Кримом? - А.М). Подальші питання щодо цієї території слід вирішити дипломатичним шляхом. У зоні вглиб до 150 км. по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем - лише піхотинці.
Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ. Росії буде повернуто заморожені активи, виплати репарацій Україні не передбачено, але відновлювати її (Україну) будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримає глобальний Південь.
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08.11.2024 13:04 Відповісти
Олег Шарп, - https://t.me/Ol_Sharp/20787 :
Що я думаю з цього приводу... Цей «план» - свідомий вкид для зондування суспільної думки. Не виключаю, що вкид спільний: людей Трампа (автор - Марко Рубіо) і тих спецслужбістів з рф, з якими вони контактували. Це не удетальнена дорожня мапа, а те, що в загальних рисах пропонуватиме нова американська адміністрація. Основа, над якою почнуть працювати БД та кремль через посередників (Орбан, Маск).
Якщо Трамп і Держдеп затвердять щось подібне, і на це погодиться путін (у противному випадку Трамп обіцяє обвалити нафту і зробити з російською енергосистемою те, що союзники у свій час зробили з іракською), ймовірність того, що Зеленський "відморозиться", невелика. Бо не в тому положенні зараз Київ, щоб відмовитися від свого головного партнера, без підтримки якого продовжувати війну буде дуже важко.
Звісно, залишається Європа, але вона ще не настільки "розкрутила" свої військові можливості, щоб повноцінно замінити США. І от коли Трамп з путіним про щось домовляться, і цю домовленість сприйме Глобальний Південь, Україні залишиться торгуватись лише по окремих позиціях. Наприклад, по тих, які виклав учора Петро Порошенко. Особисто я повністю згоден з його чотирма пунктами, але один вважаю нереальним.
Тут ще такий нюанс. Раніше ми традиційно спирались на двопартійну підтримку США - президента-республіканця врівноважував демократичний Конгрес і навпаки. Зараз такого люфту не буде - монотрампізм надовго, і до цього треба звикати.
Ну а поки, не чекаючи інавгурації, у Вашингтон потягнулися "ходоки" і від європейських держав, і від української влади, які намагатимуться встановити контакт з командою Трампа, лобіюючи свої питання. І якщо сьогодні Трамп зустрічатиметься з Борисом Джонсоном, то на найближчі дні заплановані зустрічі його помічників з емісарами української влади.
Основне завдання цих емісарів - показати своє дистанціювання від демократів (перевзуватись у повітрі - наше все!), уточнити: "план перемоги Зеленського" можна весь викинути на смітник, чи все ж таки дозволять залишити його перший аркуш. І, нарешті, вибори в Україні - про це пізніше та окремо.
Як я і казав, коліщата закрутились. Що з цього вийде - не знаю. Ніхто не знає. Але розпочався хоч якийсь двіж, бо читати щодня про наш відступ і бомбардування українських міст немає вже сил навіть в мене - тут, в Америці. Про тих, хто в Україні, взагалі мовчу.

Цинізм геополітичного рівня. Ось це все.
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08.11.2024 13:07 Відповісти
Вітер в ЄС завжди дує туди де і в США, та в Британії також.

Простий приклад як в штатах почалось шоу із голосуванням нового пакету, затримка допомоги частково була і в ЄС, одночасно пішли блокування кордонів в Польщі, яка є одним із основних форпостів американців в європейській політиці.
Це все брехня що погані фермери за гроші орків то робили, хто їхав бачив що в основному часто поліція блокує дороги, а так званих фермерів на деяких ділянках небуло взагалі.

Потім міністр МЗС Литви проговорився в твітері, що це було штучно для недопущення ескалації але ніби політики вважають, що допустили помилку діючи таким чином.

Також приклад як штати заборонили удари по раші, так само і швидко змінила риторику Британія.
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08.11.2024 13:52 Відповісти
це офіційно ?
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08.11.2024 13:10 Відповісти
офіційно може бути після 20/01.25р.
А неофіційно від оточення Трампа - хоч зараз.
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08.11.2024 13:14 Відповісти
О так, ці перевідкривачі дипломатії зараз нароблять.
Пишуть, що Трампа вже видалили із миротворця
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08.11.2024 13:07 Відповісти
Дипломатичний наступ в розумінні зеко манди це обізвати Трампа якимсь образливим словом, потребувати вступ до НАТО, 1000 томагавків і 100 ярдів. Все це записати у відосіку і виложити в фейсбук.
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08.11.2024 13:08 Відповісти
якщо у виконанні Зєлі-Підєрмачної "дипломатичний наступ" - це кошмарити реАльного дипломата-професіонала Пороха, ЄС та притомну опозицію, то цей дебільний наступ зебільських-підєрмачних-зататарових ніколи й не припинявся...
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08.11.2024 13:09 Відповісти
А наступ хоч потужний, чи так собі?
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08.11.2024 13:10 Відповісти
Довбойоби. Краще б сиділи тихенько під шкокою, бо коли вони роздраконять Трампона, то їм буде хана. а разом з ними - усій Україні.
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08.11.2024 13:12 Відповісти
програш України - хана Рижому
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08.11.2024 13:14 Відповісти
Та ні. Америка програвала і в Афгані, і у В'єтнамі, переживе програш і України. Ми для них - третьосортна корупційна клоака, тим більше вони взагалі не наші союзники і де факто у війні не приймають участі.
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08.11.2024 13:18 Відповісти
Чому він зіпхне все на попередників та їх політику неескалації, тому Байден і почав анонсувати допомогу, яка фактично може бути тільки після нового року, щоб потім говорити що це не вони довели своєю політикою та використали допомогу яку проголосував конгрес.

А розширення загрози для ЄС, то більше замовлень на американське озброєння та заміщення орківської нафти і газу їхньою.
Цього Трамп добивався всю попередню каденцію, тиснув щоб ЄС збільшили закупівлю озброєння та їхнього скрапленого газу і ще почали платити за утримання військових баз, але реально зрушення пішли тільки з початком війни.

Тому тут тільки ми зацікавлені в вирішенні, поки є така зацікавленість у нової адміністрації.
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08.11.2024 14:03 Відповісти
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08.11.2024 13:12 Відповісти
", що за маячня, наступальщики зелені...
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08.11.2024 13:13 Відповісти
І закінчиться як наш контрнаступ у 2023.
Від зєлєних сексологінь іншого не чекай.
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08.11.2024 13:13 Відповісти
В деяких країнах навіть питають--у вас що війна ? ось українська дипломатія....подальше від війни і дупу гріти
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08.11.2024 13:14 Відповісти
У нас такі світила дипломатії , що надії на них мало .
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08.11.2024 13:29 Відповісти
При абсолютно вбитій і відсутній дипломатії при Зельогних, говориться про якийсь наступ.
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08.11.2024 13:31 Відповісти
Треба терміново послати Єрмака до США!...заодно вивезе заощадження дипломатичним багажем....і не тільки свої!!
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08.11.2024 13:38 Відповісти
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/triumf-ili-krizis/
Почему второй срок Трампа будет намного страшнее первого внутри страны? Потому что на первом сроке он был а) новичком и поэтому привлекал республиканцев рейгановского состава (Келли, Маттис, Болтон, Эспер и тд), б) его сдерживало https://www.ponomaroleg.com/o-reporte-mjullera-zakljuchenie/ расследование Мюллера , а затем - демократический Конгресс (https://www.ponomaroleg.com/den-impichmenta-chto-kriticheski-vazhno/ два импичмента ). Поэтому Трамп не успел нанести непоправимый ущерб политической системе страны, свободе СМИ, антикоррупционным органам и спецслужбам и тд.
Сегодня ничего этого нет и не будет и сегодня он сразу поставит на должности, включая Минюст, ультра-правых, своих друзей и родственников, фашистов (https://www.ponomaroleg.com/ideolog-trampa-stiv-bennon-proignoriroval-povestku-komissii/ Беннон , Миллер), агентов России (https://www.ponomaroleg.com/pochemu-tramp-pomiloval-generala-flinna/ генерал Флинн ), олигархов (Маск и др).
Что еще будет иметь катастрофические последствия - так это Верховный Суд.
Два или три самых пожилых судьи подадут в отставку и на их место Трамп назначит 40-ка летних ультра-правых и, учитывая, что судьи в ВС назначаются пожизненно, то значит лет на 40-50 вперед Америка будет иметь ультра-правый ВС. Это - для нескольких поколений людей.
На международной арене США перестанут быть Лидером Свободного мира, мировым полицейским и воплотится мечта и цель Путина и Си о замене однополярного мира с одной сверхдержавой на многополярный мир с разделом на сферы влияния (Путин с подачи Трампа будет претендовать на экс-СССР, без Балтии, так как страны Балтии в НАТО).
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08.11.2024 13:41 Відповісти
Хватит тащить эту ***** от разных говорящих голов вроде Пономаря
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08.11.2024 14:50 Відповісти
Тампу насрати на думку наших диванних патріотів типу Пономаря чи Шарпа ,так само як і Зєлі ,що американці скажуть ,те і будемо робити ,а ні ,так не отримаємо ні військової ,ні фінансової допомоги .
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08.11.2024 16:40 Відповісти
Наступальщикам зЄ не хватає клепок, дипломатів і політиків не набирають з вулиці, а вчать і готують десятиліттями
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08.11.2024 14:01 Відповісти
Ну может быть хоть теперь в Вашингтон назначат профессионального дипломата-американиста? Или эта, кабатчица, будет с Трампом общаться?
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08.11.2024 14:26 Відповісти
Хто вбив Північний потік? Трамп.
Хто першим почав давати зброю Україні? Трамп.
Хто стримував усіх диктаторів при першому строку? Трамп.
І ще багато чого. Але дебілам це важко пояснити.
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08.11.2024 14:53 Відповісти
Та, да. Підписав вивід з Афганістану Трамп, а винний у виведені Байден.
Дав трохи Джавелінів Трамп, а Петріоти від Байдена нічого не варті.
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08.11.2024 18:03 Відповісти
Вывод войск подписал Трамп, а позорное паническое бегство, вместо вывода, сотворил Байден.
Это как в поговорке: "Заставь дурня Богу молится"
Джавелины дал Трамп, и Пэтриоты Трамп тоже дал бы, причем еще раньше и больше. Но тогда вопрос о Пэтриотах не стоял. Их Украина тогда не просила.
Включи мозги.
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08.11.2024 19:16 Відповісти
Підписав, тому що більше не бачив користі від того що США буде в Афгані. Це була фінансова чорна діра яка продала бюджет.

Він створив прецедент, це вже немало. Якби замість байдена був би Трамп, то Україна ще у 22 отримала і Петріоти і все інше в потрібних кількостях.
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08.11.2024 20:10 Відповісти
вова де ти сховав свій інтелект ? Ти хочеш наступати на Трампа ? Він тебе просто і нагло не замітить .
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08.11.2024 14:54 Відповісти
Вчора наш невтомний. ЗЕ-стратег. давав інтерв*ю для журналістів...Угорсько--орбанівські агентки НЕ забарилися із приколом: мовляв--де ж. отой . ваш із новоспеченим дружбаном-презом ) обіцяний мир за 24 години???
Наш оратор. щось довго жував-пережовував у гримасах. а потім таки видав:---Такий мир дуже дорого обійдеться...
Спотвореними гримасами даючи зрозуміти--що його особисто б це задовільнило та народ України ( із здачею всих окупованих територій та іще й СТОП--НАТО на 20 років . як вже тепер пропонує рудий прохіндей...) ажніяк!
Одним словом: яке йшло --такого й здибало ... тепер і американці ощасливились : --мають таке саме . як і всі ми: ЧМО-73% )
P.S. А нині процес( під нові реалії рудого ) пішов: іще донедавна -63% українців готові були. стійко. переносити тяготи війни. а . сьогодні. якщо вірити новим вкидам--нирнув у піке... Хтось вже потерає пухкенькі рученята. мовляв : нагреблися...набанкувалися. до:
"вже НЕ можу!!! А тепер і хохлів ( щоб НЕ відібрали...) тихцем. на догоду скинемо КАРЛИКУ...( давно ж з кремля виглядає... )
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08.11.2024 14:55 Відповісти
Так в нас вже були 73 % ,ну а тепер вони перетворились на 63 % "терпіл" ,кому потрібні ці брехливі "опитування " на замовлення ОПи, в які ніхто не вірить ?
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08.11.2024 16:28 Відповісти
Зєля хоче ,щоб Трамп встромив в його зад "план перемоги ".
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08.11.2024 16:22 Відповісти
Зеленский, пора завязывать с травой и местами на второе переизбрание. Нужно трезво оценить ситуацию и делать то, что советуют умные люди - подписывать перемирие. Иначе мы так потеряем всю государственность.
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08.11.2024 16:25 Відповісти
Агов, маркарова, як ся маєш? Скільки ше буде тривати твоя високооплачувана "відпустка"?
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08.11.2024 16:29 Відповісти
95 гвартал перебрався з Польші до США?
Може просто приїхали дати виступ всією шоблою, в політичному стилі - на повній серьйозності хрипіти текст від д'АртаньянаЄрмака....
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08.11.2024 16:40 Відповісти
Кричіть голосніше, щоб Трамп почув, яку до нього будуть застосовувати стратегію, дебіли!
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08.11.2024 17:47 Відповісти
Дипломатическое наступление в исполнении зеленых это - дипломатическое хамство.
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08.11.2024 19:09 Відповісти
ЗЕлидор, ты ухе такое говорил, придуорок. Ну там где договоритсч посередине.
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08.11.2024 19:40 Відповісти
 
 