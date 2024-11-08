Україна почала "дипломатичний наступ", щоб Трамп продовжив допомогу, - El Pais

Київ розпочав "дипломатичний наступ", щоб переконати Дональда Трампа, що військова допомога Україні не може бути загальмованою, оскільки на кону стоїть світове лідерство Америки.

Про це пише видання El Pais, передає Цензор.НЕТ.

Джерела в Офісі Президента України заявили, що найближчими тижнями порядок денний Володимира Зеленського буде спрямований на зближення позицій з Трампом. У планах зробити це до того, як він офіційно вступить на посаду глави США в січні 2025 року.

Також читайте: США підтримають Зеленського, якщо він вирішить розпочати мирні перемовини з РФ, але ніхто не має його примушувати, - Держдепартамент

Президент Американського університету в Києві Ден Райс пояснив, що стратегію Зеленського щодо "завоювання Трампа" буде зосереджено на апеляції до 40-го президента США Рональду Рейгану.

"Трамп може бути лідером вільного світу, яким був Рейган (проти СРСР. - Ред.). Одна річ - те, що йдеться у передвиборчій кампанії для національної аудиторії, а інша – міжнародна спадщина, яка визначає американського президента в історії. І Трамп не виняток. На краще чи на гірше, але його спадщина буде відзначена Україною", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков