Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков

У Кремлі заявили, що готовність до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, готовність і відкритість Путіна до діалогу з Трампом зберігається, конкретики наразі немає.

Також він сказав, що поки рано казати про "потепління" відносин Росії та США.

"Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей "спецоперації", - цитують Пєскова ЗМІ.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.

Дональд Трамп не виключив, що поговорить із Путіним.

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