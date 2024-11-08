Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков
У Кремлі заявили, що готовність до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, готовність і відкритість Путіна до діалогу з Трампом зберігається, конкретики наразі немає.
Також він сказав, що поки рано казати про "потепління" відносин Росії та США.
"Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей "спецоперації", - цитують Пєскова ЗМІ.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.
Дональд Трамп не виключив, що поговорить із Путіним.
Топ коментарі
+21 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар08.11.2024 12:22 Відповісти Посилання
+13 ZoV KobZona
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+12 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар08.11.2024 12:23 Відповісти Посилання
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Сучі часи...
Одне діло чмарити нещасних мігрантів у США, інше - зламати рашистських шизофреників.
А досягнути "миру", згодувавши рашистам Україну - великого розуму не треба, та й не вдасться це Трампу.
Подивимося.