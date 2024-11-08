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Новини
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Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни, - Пєсков

У Кремлі заявили про готовність до діалогу: цілі війни не змінюватимуть

У Кремлі заявили, що готовність до діалогу щодо України не означає зміни цілей війни.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, готовність і відкритість Путіна до діалогу з Трампом зберігається, конкретики наразі немає.

Також він сказав, що поки рано казати про "потепління" відносин Росії та США.

"Відкритість РФ до діалогу щодо України не означає зміни цілей "спецоперації", - цитують Пєскова ЗМІ.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.

Дональд Трамп не виключив, що поговорить із Путіним.

Читайте: Трамп казав, що дзвонитиме Путіну, можливість розмови не виключена, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1711) путін володимир (24231) росія (66502) США (23623) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+21
Ну так и пошли нах.
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08.11.2024 12:22 Відповісти
+13
Цели "СВО" изменятся только после полного уничтожения параши и её населения.
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08.11.2024 12:28 Відповісти
+12
Песков, закрий ВАРЕЖКУ. Як українці скажуть - так і буде
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08.11.2024 12:23 Відповісти
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Ну так и пошли нах.
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08.11.2024 12:22 Відповісти
Не,,ще дальшее і глубжее.
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08.11.2024 12:41 Відповісти
"парниша держит марку "--нічого трамп має багато способів поставити раком пуйла,а за ним і всю кацапську рать
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08.11.2024 12:59 Відповісти
Песков, закрий ВАРЕЖКУ. Як українці скажуть - так і буде
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08.11.2024 12:23 Відповісти
До речі, а чому досі проти Писькова нема суда і запрос до Інтерполу?
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08.11.2024 12:24 Відповісти
Ви вже іслам прийняли ?
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08.11.2024 12:49 Відповісти
Пшла нах, кацапо-свиня.
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08.11.2024 12:50 Відповісти
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08.11.2024 13:48 Відповісти
Бачать, що весь пляцький світ схиляється на їхній бік і вийопуються.
Сучі часи...
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08.11.2024 12:25 Відповісти
Всі розмови про капітуляцію бо всередині рашки пзда : інфляція,кадирівці ,впк(((
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08.11.2024 12:26 Відповісти
Щуряка, пройде трохи часу, і ви всім стадом будете просити, щоб весь світ визнав, що ви підараси.
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08.11.2024 12:27 Відповісти
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08.11.2024 12:27 Відповісти
Бубубу...бебебе...блаблабла...Та горіть в пеклі,кацапня смердюча.
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08.11.2024 12:28 Відповісти
Поки Трамп більше схожий на сільського забіяку - репетує: тримайте мене семеро, а то я порву рашистів. Типу - зараз як позвоню пукіну, небу жарко стане... Досить швидко стане ясно - чи Трамп дешева балаболка (що вірогідніше), чи таки здатний на вчинок (що маловірогідно).
Одне діло чмарити нещасних мігрантів у США, інше - зламати рашистських шизофреників.
А досягнути "миру", згодувавши рашистам Україну - великого розуму не треба, та й не вдасться це Трампу.
Подивимося.
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08.11.2024 12:28 Відповісти
І тобі Трамп в штанці насрав?
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08.11.2024 12:51 Відповісти
А тобі ?
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08.11.2024 17:03 Відповісти
Третій день пішов, як Трамп зупиняє війну за 24 години. Це щодо балабольства.
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08.11.2024 13:24 Відповісти
а була вже інавгурація? Президент ще досі Байден.
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08.11.2024 14:52 Відповісти
Цели "СВО" изменятся только после полного уничтожения параши и её населения.
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08.11.2024 12:28 Відповісти
Демилитаризация и денацификация Соссии будет завершена!
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08.11.2024 13:29 Відповісти
, тупа потвора, діалог з монологом плутає
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08.11.2024 12:28 Відповісти
піськов йде накуй разом з орбаном та путіним
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08.11.2024 12:30 Відповісти
Отже і незмінюється напрям за яким має іти *уйло-за кацапським крейсером!
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08.11.2024 12:31 Відповісти
Щось після обрання Трампа кацапня дуже активувалася ротом!
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08.11.2024 12:36 Відповісти
Тому ця "готовність до діалогу", не більше ніж окозамилювання.
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08.11.2024 12:37 Відповісти
Ну так, прийняти капітуляцію вони ніколи не проти.
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08.11.2024 12:43 Відповісти
щурі плакали кололися але не припиняли спроб покусати ненависний кактус
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08.11.2024 12:43 Відповісти
В кацапів все йде чудово, навіщо їм взагалі якісь переговори та зміни цілей? Вони свого поступово домагаються, оно, вже корейців залучили воювати замість свого біосміття, шахедами будуть кошмарити 24/7, поки країна не гигне від постійного ступору економіки. А в нас зате - потужність, незламність і гола дупа. І шапкозакидання інфантилів.
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08.11.2024 12:49 Відповісти
Іди геть, кацапка-водкі нєт.
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08.11.2024 12:53 Відповісти
відкормила вас, лапотну п*издоту Америка свого часу, на 46 міл'ярдів гум.допомоги передала.. А даремно, вас лаптів нищити потрібно.
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08.11.2024 12:53 Відповісти
Цілі війни не передбачають переговорів. Тому піськовські висери розраховані на розумово відсталих росянців.
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08.11.2024 12:53 Відповісти
пока не почнемо бомбить москву,ніякого перемир'я не буде
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08.11.2024 13:26 Відповісти
..ну то йдіть нАбуй, кацапи, за своїм кораблем, який вже знайшов своє місце і чекає на своїх..
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08.11.2024 13:29 Відповісти
Це відповідь ДО дзвінка,чи вже ПІСЛЯ?? І коли починати той відлік 24 годин??
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08.11.2024 13:52 Відповісти
Оце їхнє "послідовно та методично" та "повільно та невблаганно" вже реально дістало. Так і намагаються створити ілюзію того, що вони паровий каток, який ніщо і ніхто не може зупинити. Але це не так. Просто бідон з його шоблою дали їм можливість оговтатися після поразок у 2022 році, накопичити зброї та набрати м'яса. Та ще й нас постійно за руки хапали і не давали повноцінно вести війну. Ось і все пояснення їхній "крутизні".
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08.11.2024 14:16 Відповісти
Здохни ти вже мерзота разом з путіном невже вас хтось серйозно сприймає.
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08.11.2024 14:47 Відповісти
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08.11.2024 16:50 Відповісти
 
 