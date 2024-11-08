Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков
В Кремле заявили, что готовность к диалогу по Украине не означает изменения целей войны.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики пока нет.
Также он сказал, что пока рано говорить о "потеплении" отношений России и США.
"Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей "спецоперации", - цитируют Пескова СМИ.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.
Дональд Трамп не исключил, что поговорит с Путиным.
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+21 ALEX SUROVV #593022
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+12 Maria Sofia Douglas #585494
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Одне діло чмарити нещасних мігрантів у США, інше - зламати рашистських шизофреників.
А досягнути "миру", згодувавши рашистам Україну - великого розуму не треба, та й не вдасться це Трампу.
Подивимося.