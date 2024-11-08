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Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков

У Кремлі заявили про готовність до діалогу: цілі війни не змінюватимуть

В Кремле заявили, что готовность к диалогу по Украине не означает изменения целей войны.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики пока нет.

Также он сказал, что пока рано говорить о "потеплении" отношений России и США.

"Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей "спецоперации", - цитируют Пескова СМИ.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.

Дональд Трамп не исключил, что поговорит с Путиным.

Читайте: Трамп говорил, что будет звонить Путину, возможность разговора не исключена, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1959) путин владимир (31658) россия (96472) США (27341) Трамп Дональд (5860)


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Топ комментарии
+21
Ну так и пошли нах.
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08.11.2024 12:22 Ответить
+13
Цели "СВО" изменятся только после полного уничтожения параши и её населения.
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08.11.2024 12:28 Ответить
+12
Песков, закрий ВАРЕЖКУ. Як українці скажуть - так і буде
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08.11.2024 12:23 Ответить
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Ну так и пошли нах.
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08.11.2024 12:22 Ответить
Не,,ще дальшее і глубжее.
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08.11.2024 12:41 Ответить
"парниша держит марку "--нічого трамп має багато способів поставити раком пуйла,а за ним і всю кацапську рать
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08.11.2024 12:59 Ответить
Песков, закрий ВАРЕЖКУ. Як українці скажуть - так і буде
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08.11.2024 12:23 Ответить
До речі, а чому досі проти Писькова нема суда і запрос до Інтерполу?
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08.11.2024 12:24 Ответить
Ви вже іслам прийняли ?
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08.11.2024 12:49 Ответить
Пшла нах, кацапо-свиня.
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08.11.2024 12:50 Ответить
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08.11.2024 13:48 Ответить
Бачать, що весь пляцький світ схиляється на їхній бік і вийопуються.
Сучі часи...
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08.11.2024 12:25 Ответить
Всі розмови про капітуляцію бо всередині рашки пзда : інфляція,кадирівці ,впк(((
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08.11.2024 12:26 Ответить
Щуряка, пройде трохи часу, і ви всім стадом будете просити, щоб весь світ визнав, що ви підараси.
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08.11.2024 12:27 Ответить
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08.11.2024 12:27 Ответить
Бубубу...бебебе...блаблабла...Та горіть в пеклі,кацапня смердюча.
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08.11.2024 12:28 Ответить
Поки Трамп більше схожий на сільського забіяку - репетує: тримайте мене семеро, а то я порву рашистів. Типу - зараз як позвоню пукіну, небу жарко стане... Досить швидко стане ясно - чи Трамп дешева балаболка (що вірогідніше), чи таки здатний на вчинок (що маловірогідно).
Одне діло чмарити нещасних мігрантів у США, інше - зламати рашистських шизофреників.
А досягнути "миру", згодувавши рашистам Україну - великого розуму не треба, та й не вдасться це Трампу.
Подивимося.
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08.11.2024 12:28 Ответить
І тобі Трамп в штанці насрав?
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08.11.2024 12:51 Ответить
А тобі ?
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08.11.2024 17:03 Ответить
Третій день пішов, як Трамп зупиняє війну за 24 години. Це щодо балабольства.
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08.11.2024 13:24 Ответить
а була вже інавгурація? Президент ще досі Байден.
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08.11.2024 14:52 Ответить
Цели "СВО" изменятся только после полного уничтожения параши и её населения.
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08.11.2024 12:28 Ответить
Демилитаризация и денацификация Соссии будет завершена!
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08.11.2024 13:29 Ответить
, тупа потвора, діалог з монологом плутає
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08.11.2024 12:28 Ответить
піськов йде накуй разом з орбаном та путіним
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08.11.2024 12:30 Ответить
Отже і незмінюється напрям за яким має іти *уйло-за кацапським крейсером!
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08.11.2024 12:31 Ответить
Щось після обрання Трампа кацапня дуже активувалася ротом!
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08.11.2024 12:36 Ответить
Тому ця "готовність до діалогу", не більше ніж окозамилювання.
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08.11.2024 12:37 Ответить
Ну так, прийняти капітуляцію вони ніколи не проти.
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08.11.2024 12:43 Ответить
щурі плакали кололися але не припиняли спроб покусати ненависний кактус
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08.11.2024 12:43 Ответить
В кацапів все йде чудово, навіщо їм взагалі якісь переговори та зміни цілей? Вони свого поступово домагаються, оно, вже корейців залучили воювати замість свого біосміття, шахедами будуть кошмарити 24/7, поки країна не гигне від постійного ступору економіки. А в нас зате - потужність, незламність і гола дупа. І шапкозакидання інфантилів.
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08.11.2024 12:49 Ответить
Іди геть, кацапка-водкі нєт.
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08.11.2024 12:53 Ответить
відкормила вас, лапотну п*издоту Америка свого часу, на 46 міл'ярдів гум.допомоги передала.. А даремно, вас лаптів нищити потрібно.
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08.11.2024 12:53 Ответить
Цілі війни не передбачають переговорів. Тому піськовські висери розраховані на розумово відсталих росянців.
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08.11.2024 12:53 Ответить
пока не почнемо бомбить москву,ніякого перемир'я не буде
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08.11.2024 13:26 Ответить
..ну то йдіть нАбуй, кацапи, за своїм кораблем, який вже знайшов своє місце і чекає на своїх..
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08.11.2024 13:29 Ответить
Це відповідь ДО дзвінка,чи вже ПІСЛЯ?? І коли починати той відлік 24 годин??
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08.11.2024 13:52 Ответить
Оце їхнє "послідовно та методично" та "повільно та невблаганно" вже реально дістало. Так і намагаються створити ілюзію того, що вони паровий каток, який ніщо і ніхто не може зупинити. Але це не так. Просто бідон з його шоблою дали їм можливість оговтатися після поразок у 2022 році, накопичити зброї та набрати м'яса. Та ще й нас постійно за руки хапали і не давали повноцінно вести війну. Ось і все пояснення їхній "крутизні".
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08.11.2024 14:16 Ответить
Здохни ти вже мерзота разом з путіном невже вас хтось серйозно сприймає.
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08.11.2024 14:47 Ответить
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08.11.2024 16:50 Ответить
 
 