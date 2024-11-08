В Кремле заявили, что готовность к диалогу по Украине не означает изменения целей войны.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики пока нет.

Также он сказал, что пока рано говорить о "потеплении" отношений России и США.

"Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей "спецоперации", - цитируют Пескова СМИ.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.

Дональд Трамп не исключил, что поговорит с Путиным.

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