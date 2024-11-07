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Трамп говорил, что будет звонить Путину, возможность разговора не исключена, - Песков

Кремль не виключає можливості контакту Путіна із Трампом до інавгурації

В Кремле не исключают возможности общения диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа до инаугурации президента США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков российским СМИ.

"Оно не исключено. Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова", - сказал он.

Песков заявил, что Кремль не связывался со штабом Трампа после выборов.

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Также он исключил возможность разговора Путина и Джо Байдена.

В то же время, комментируя потенциальную возможность встречи лидеров США и РФ, он сказал, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена

"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, да пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, они не имеют субстантивного характера", - добавил Песков.

Читайте: Никто в мире сейчас точно не знает, как Трамп будет действовать по войне в Украине. Однако можно ожидать "динамичное президентство", - Туск

Напомним, ранее Трамп заявил, что надеется, что в случае победы ему удастся заключить мирное соглашение в период между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января 2025 года.

Также Трамп говорил, что очень хорошо знает Зеленского и Путина, поэтому собирается "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине

Автор: 

Песков Дмитрий (1956) путин владимир (31657) россия (96455) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+8
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07.11.2024 13:59 Ответить
+6
@уйло чекає - не дочекається дзвоника, вже всі чумайдани засрав
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07.11.2024 13:59 Ответить
+3
Хай цей поц скаже *****, що війна вже закінчилася. 24 години ж пройшло...
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07.11.2024 14:00 Ответить
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@уйло чекає - не дочекається дзвоника, вже всі чумайдани засрав
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07.11.2024 13:59 Ответить
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07.11.2024 13:59 Ответить
наразі стан "кульгава" качка, з січня-лютого будемо бачити

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07.11.2024 14:03 Ответить
так, наразі маємо двох кульгавих качок. Користуючись ситуацією кацапи з похолоданням підуть вабанк.
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07.11.2024 15:07 Ответить
шо є то є
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07.11.2024 15:12 Ответить
Хай цей поц скаже *****, що війна вже закінчилася. 24 години ж пройшло...
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07.11.2024 14:00 Ответить
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07.11.2024 14:02 Ответить
"Медведєв вирішив пригрозити Трампу, якщо той намагатиметься реалізувати свій план із закінчення війни, долею 35-о президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді, якого вбили смертельним пострілом" (С)

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07.11.2024 14:08 Ответить
письков как обычно несёт пургу 🤣
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07.11.2024 14:03 Ответить
Военный преступник прекрасная компания.
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07.11.2024 14:04 Ответить
Доповідь від свого агента чекають
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07.11.2024 14:04 Ответить
Був би розумний, чекав би на дзвінок від Путіна.
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07.11.2024 14:07 Ответить
будуть обговорювати вартість "мирного" плану по Трампу.
бариги завжди і всюди однакові були, є, і будуть.
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07.11.2024 14:08 Ответить
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07.11.2024 14:09 Ответить
Читаю в очікуванні обов'язкового викрутаса ,який ця ходяча карикатура завжди робить. Опа..."субстантивного". Не підвів йоршик.
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07.11.2024 14:12 Ответить
А песков з хутиним вже подмились і чекають
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07.11.2024 14:12 Ответить
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07.11.2024 14:17 Ответить
він не скаже ***** "йди ***** з України", однозначно.
Буде вмовляти "прекратить стрелять", і обговорюватиме ультиматуми *****, мовляв, "для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус. А задля переговорів з Росією західні країни мають зняти усі санкції з Кремля" - це був останній варіант ультиматуму *****, від 14 червня ц.р.
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07.11.2024 14:19 Ответить
Гей, трампісти, а які ваші варіанти, що скаже ваш клоун *****?
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07.11.2024 14:21 Ответить
пан Валерій Чалий непогано на прямому дав попередню аналітику

https://www.youtube.com/watch?v=wKe9dUKiEOQ
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07.11.2024 14:24 Ответить
Як не дивно, але у цьому інтерв'ю Чалий сказав, що йому Президенту Порошенку найбільш комфортно було працювати із Трампом, аніж із адміністрацією Обами
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07.11.2024 14:27 Ответить
та й сам ПП цікаво на прямому висловився

https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY
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07.11.2024 14:34 Ответить
бачив. А важливе я занотував нижче:
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07.11.2024 16:46 Ответить
Впевнений що він буде діяти в інтересах Америки.
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07.11.2024 15:00 Ответить
якщо він знає, в чому полягають стратегічні інтереси США, і де вони тактично не заважають його особистим.
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07.11.2024 15:10 Ответить
Сергій Кривонос упевнений, що воєнна допомога не зупиниться, а от для зелебобиків "казка скінчилася"

https://www.youtube.com/watch?v=VUigtObPPD8
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07.11.2024 16:01 Ответить
тоді нам пі*да.
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08.11.2024 01:14 Ответить
Всё логично. Шестёрка будет звонить боссу-пахану, а не наоборот. Согласно иерархии.
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07.11.2024 14:22 Ответить
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07.11.2024 14:26 Ответить
Подивимось, як Америка буде "great again"...
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07.11.2024 14:31 Ответить
Трамп уже закінчив війну в своїй голові, можем розходитись
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07.11.2024 14:33 Ответить
Хоча б номер телефону не загубив...бо вже в літах прохіндей
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07.11.2024 14:34 Ответить
Блазень
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07.11.2024 14:41 Ответить
Датишооооо??? Ломают комедию как любовник который случайно встретил любовницу с мужем, и делают вид типо они не знакомы
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07.11.2024 14:43 Ответить
Птиця-говорун,точніш 3,14здун.
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07.11.2024 14:47 Ответить
Трамп казав, що дзвонитиме Путіну, можливість розмови не виключена, - Пєсков, Був би американський президент "трамбон" "мачо з яйцями" відпові в би..."Виведеш всіх своїх вьивць з території України,тоді можливо побалакаємо ,а поки що ПТН-ПНХ"
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07.11.2024 15:44 Ответить
Петро Порошенко: про вибори в США. Ефір на телеканалі «Прямий» 6 лист. 2024р.
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko
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07.11.2024 16:48 Ответить
мене найбільше наразі хвилює рівень контактів ПП із "респами"
від цього залежить доля України
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07.11.2024 16:59 Ответить
Щось суто мені підказує, що під час цієї розмови можуть навіть й не згадати про Україну. Ну лише наостанок, під час "чаю".
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07.11.2024 17:15 Ответить
хтось колись тут написав, що одні харанти на нас напали, а інші - продадуть. До того йде.
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08.11.2024 01:15 Ответить
 
 