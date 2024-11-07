Трамп говорил, что будет звонить Путину, возможность разговора не исключена, - Песков
В Кремле не исключают возможности общения диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа до инаугурации президента США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков российским СМИ.
"Оно не исключено. Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова", - сказал он.
Песков заявил, что Кремль не связывался со штабом Трампа после выборов.
Также он исключил возможность разговора Путина и Джо Байдена.
В то же время, комментируя потенциальную возможность встречи лидеров США и РФ, он сказал, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена
"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, да пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, они не имеют субстантивного характера", - добавил Песков.
Напомним, ранее Трамп заявил, что надеется, что в случае победы ему удастся заключить мирное соглашение в период между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января 2025 года.
Также Трамп говорил, что очень хорошо знает Зеленского и Путина, поэтому собирается "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине
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бариги завжди і всюди однакові були, є, і будуть.
Буде вмовляти "прекратить стрелять", і обговорюватиме ультиматуми *****, мовляв, "для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус. А задля переговорів з Росією західні країни мають зняти усі санкції з Кремля" - це був останній варіант ультиматуму *****, від 14 червня ц.р.
https://www.youtube.com/watch?v=wKe9dUKiEOQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJ_g-1Zo-rY
https://www.youtube.com/watch?v=VUigtObPPD8
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko
від цього залежить доля України