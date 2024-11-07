Трамп говорил, что будет звонить Путину, возможность разговора не исключена, - Песков

В Кремле не исключают возможности общения диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа до инаугурации президента США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков российским СМИ.

"Оно не исключено. Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова", - сказал он.

Песков заявил, что Кремль не связывался со штабом Трампа после выборов.

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Также он исключил возможность разговора Путина и Джо Байдена.

В то же время, комментируя потенциальную возможность встречи лидеров США и РФ, он сказал, что любая встреча должна быть хорошо подготовлена

"За каждой встречей стоит большая работа на экспертном уровне. Пока этой работы нет, да пока и рано, с кем там работать? С администрацией Байдена мы не работаем. Какие-то скудные каналы для общения технического есть, они не имеют субстантивного характера", - добавил Песков.

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Напомним, ранее Трамп заявил, что надеется, что в случае победы ему удастся заключить мирное соглашение в период между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января 2025 года.

Также Трамп говорил, что очень хорошо знает Зеленского и Путина, поэтому собирается "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине