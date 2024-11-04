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Новости Война
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Украина выиграла для Запада время на подготовку к войне с РФ. Европа им не воспользовалась, - The Times

Україна виграла час для Заходу на підготовку до війни з РФ

Война России против Европы возможна и ближе, чем все думают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет обозреватель Эдвард Лукас в колонке The Times.

По его словам, если РФ заведет Украину в тупик, то войска РФ будут готовы к новому вторжению через два года, а может и меньше.

Обозреватель заявил, что Украина выиграла для Запада время для подготовки к войне, однако Европа не воспользовалась им и "скандально плохо" подготовлена к возможному вторжению РФ. И Путин об этом знает.

Лукас отметил, что РФ уже атакует Запад, в частности, осуществляя диверсии. Кое-где официальные лица и соответствующие компании "замалчивают" такие инциденты, это приводит к еще большему хаосу.

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В то же время, сказал он, некоторые страны все же готовятся к возможной войне с РФ.

Так, Финляндия накопила шестимесячные запасы продовольствия, топлива и медикаментов и подготовила бомбоубежища, Эстония тратит четверть оборонного бюджета на боеприпасы, а вооруженные силы Польши являются крупнейшими и самыми эффективными в Европе, но им, предполагает обозреватель, возможно, придется бороться в одиночку.

"У нас был шанс противостоять кремлевскому империализму вместе с большой, сильной, единой страной. Испугавшись рисков и затрат, связанных с предоставлением реальной военной поддержки, мы не воспользовались им. Украина дала нам время на укрепление собственной обороны. Мы его потратили зря... Между тем наша безопасность и свобода основываются на хрупком предположении: следующая администрация США будет заботиться о нашей безопасности больше, чем мы сами", - добавил аналитик.

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Автор: 

Европа (1940) путин владимир (31651) россия (96420)


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Топ комментарии
+24
жорстко, але вірно !

ще жорсткіше буде, якщо буйло таки захопить Україну і проти Європи будуть воювати вже українські "мобіки"

.
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04.11.2024 13:03 Ответить
+14
ні, українські мобіки в рядах армії ***** будуть атакувати Варшаву і Берлін в повний зріст, можливо, і без броників. Ну, як нині це роблять сепарські мобіки, атакуючи наші позиції на Донбасі і курщині.
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04.11.2024 13:20 Ответить
+13
З 2019-го по 2022-й зе-влада про*рала підготовку до війни. Х**ло цим скористалось.
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04.11.2024 13:06 Ответить
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Просто подивіться на оборонні бюджети. І все стане ясно. Можете ще почитати скільки літаків і ракет використали в "Бурі в пустелі".
А так - да! рашка всіх побідить уууу!!!
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04.11.2024 14:54 Ответить
Ніколи не міряйте кількість зброї грошима. За тисячу доларів європеєць зробить один снаряд, північнокореєць - сто.
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04.11.2024 14:55 Ответить
Так так, я вже зрозумів. кацапи і пн корейці захоплять світ! Одні на "ісконно руской смікалкє" а інші на траві і поживних хробаках.
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04.11.2024 15:01 Ответить
Такий світ вони цілком можуть захопити.
зс рф - бомжі, але спецслужби у росії - найкращі в світі.
Втім, завтра-післязавтра буде приблизно ясно.
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04.11.2024 15:48 Ответить
В цих найкраших спецслужб американці всю секретну переписку читали весь час донедавна . Шось ви якось занадто захоплюєтеся цими дебілами.
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04.11.2024 15:55 Ответить
Таке враження що я з фаном Скабеєвої розмовляю в стилі танками до ламаншу за три дні. І де ті танки загрузли на Донбасі.

Ще раз питаю де орки будуть брати електроніку до своїх ракет, літаків і навіть танків. А реб то взагалі повністю збудований на них.

Нагадаю вам досвід війни в Іраку та Лівії коли в кожу машину з кулеметом ракета прилітала як не з винищувача то з гелікоптера.

Щодо дронів - ударні дрони орків то взагалі розробка Ізраїля.
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04.11.2024 15:52 Ответить
Сподіваюсь, що так воно і є, але щось мені підказує: розчарування в армії НАТО буде приблизно таким, як розчарування в російській армії.
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04.11.2024 15:55 Ответить
Не будуть вони ніколи напряму воювати, буде як при совку.

Між собою торгівля, для внутрішнього електорату вороги, а воювати будуть в інших країнах.

Причому совок навідміну від раші мав повний цикл компонентів для зброї а не купував їх у заходу.
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04.11.2024 16:01 Ответить
Подивимось, якщо доживемо.
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04.11.2024 16:02 Ответить
на дотичну тему:
https://t.me/svoboda_radio/31413 ***** ще 7/03.2022р. до переговорів в Пущі в резиденції бульбопюрера передавав українській делегації (Резнікову) варіант "морного договору", по сутті - капітуляції України. Про це розповідає Радіо Свобода , уточнюючи деталі:
Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html отримало проєкт договору від українського джерела, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність.
🔸Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Кремль передав його українській делегації під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі.
🔸Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки війська РФ залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу.
🔸Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму, яке перекрила ще у 2014-му, розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело. Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі РФ мала б покинути територію навколо каналу, щоб Україна могла «повернути воду до Криму».

Читайте за https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html посиланням розбір цього документу проєктом «Система», підрозділу розслідувань Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html

https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html Радіо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html
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04.11.2024 14:22 Ответить
З одного боку класна стаття, шоб трохи струснути західних ховрашків. З іншого боку... війна рашки з НАТО? Рілі? Туземці намагаються збити F-22 плювачкою для гороху? Я б хотів на це подивитись як рашка дойобується до НАТО.
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04.11.2024 14:37 Ответить
Тему "глухого кота" не розкрито.
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04.11.2024 15:03 Ответить
EDWARD LUCAS, який написав цю статтю в The Times, був кореспондетом в Москві (1998-2002), те був завербований і став непрофісійним агентом ФСбббббб.

ЩО ВИ ХОТІЛИ ПОЧУТИ ВІД агента фі-іс-бі??
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04.11.2024 15:07 Ответить
ну, напевне не попередження всім західним політикам про їх слабкість та нерішучість.
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04.11.2024 15:50 Ответить
просто цікаво чому оглядачі та різні військові коментатори це розуміють, а ті, хто безпосередньо несе відповідальність за безпеку жителів своїх країн - ні? Наприклад той самй придурок Орбан, він що, вважає, що якщо у Європі почнеться війна то ***** буде якось обходити Угорщину? Ні. Не буде. І будуть йому такі ж події, коли срср у 56-му ввів в Угорщину війська та жорстоко подавив спробу угорців навести лад в своїй країні та позбавитися вбливу раднської гебні. Невже люди цього не розуміють, чи така вже ккоротка пам"ять??
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04.11.2024 15:49 Ответить
Все они понимают. То вы никак не поймёте, что некоторым из этих выродков под кацапом будет так же хорошо, как и без него. И в той же Венгрии в 56 году было достаточно всякой наволочи, которая под кацапом вылезла на самый верх и там жировала еще 35 лет
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04.11.2024 18:54 Ответить
Тоді хай сита та самозакохана Європа зустрічає путінські танки на своїх вулицях. Вже не довго чекати залишилось. Якщо Україна не встоїть - офіційний Брюсель про все пожалкує.
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05.11.2024 13:51 Ответить
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