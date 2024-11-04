Украина выиграла для Запада время на подготовку к войне с РФ. Европа им не воспользовалась, - The Times

Война России против Европы возможна и ближе, чем все думают.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет обозреватель Эдвард Лукас в колонке The Times.

По его словам, если РФ заведет Украину в тупик, то войска РФ будут готовы к новому вторжению через два года, а может и меньше.

Обозреватель заявил, что Украина выиграла для Запада время для подготовки к войне, однако Европа не воспользовалась им и "скандально плохо" подготовлена к возможному вторжению РФ. И Путин об этом знает.

Лукас отметил, что РФ уже атакует Запад, в частности, осуществляя диверсии. Кое-где официальные лица и соответствующие компании "замалчивают" такие инциденты, это приводит к еще большему хаосу.

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В то же время, сказал он, некоторые страны все же готовятся к возможной войне с РФ.

Так, Финляндия накопила шестимесячные запасы продовольствия, топлива и медикаментов и подготовила бомбоубежища, Эстония тратит четверть оборонного бюджета на боеприпасы, а вооруженные силы Польши являются крупнейшими и самыми эффективными в Европе, но им, предполагает обозреватель, возможно, придется бороться в одиночку.

"У нас был шанс противостоять кремлевскому империализму вместе с большой, сильной, единой страной. Испугавшись рисков и затрат, связанных с предоставлением реальной военной поддержки, мы не воспользовались им. Украина дала нам время на укрепление собственной обороны. Мы его потратили зря... Между тем наша безопасность и свобода основываются на хрупком предположении: следующая администрация США будет заботиться о нашей безопасности больше, чем мы сами", - добавил аналитик.

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