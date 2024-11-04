Украина выиграла для Запада время на подготовку к войне с РФ. Европа им не воспользовалась, - The Times
Война России против Европы возможна и ближе, чем все думают.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет обозреватель Эдвард Лукас в колонке The Times.
По его словам, если РФ заведет Украину в тупик, то войска РФ будут готовы к новому вторжению через два года, а может и меньше.
Обозреватель заявил, что Украина выиграла для Запада время для подготовки к войне, однако Европа не воспользовалась им и "скандально плохо" подготовлена к возможному вторжению РФ. И Путин об этом знает.
Лукас отметил, что РФ уже атакует Запад, в частности, осуществляя диверсии. Кое-где официальные лица и соответствующие компании "замалчивают" такие инциденты, это приводит к еще большему хаосу.
В то же время, сказал он, некоторые страны все же готовятся к возможной войне с РФ.
Так, Финляндия накопила шестимесячные запасы продовольствия, топлива и медикаментов и подготовила бомбоубежища, Эстония тратит четверть оборонного бюджета на боеприпасы, а вооруженные силы Польши являются крупнейшими и самыми эффективными в Европе, но им, предполагает обозреватель, возможно, придется бороться в одиночку.
"У нас был шанс противостоять кремлевскому империализму вместе с большой, сильной, единой страной. Испугавшись рисков и затрат, связанных с предоставлением реальной военной поддержки, мы не воспользовались им. Украина дала нам время на укрепление собственной обороны. Мы его потратили зря... Между тем наша безопасность и свобода основываются на хрупком предположении: следующая администрация США будет заботиться о нашей безопасности больше, чем мы сами", - добавил аналитик.
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А так - да! рашка всіх побідить уууу!!!
зс рф - бомжі, але спецслужби у росії - найкращі в світі.
Втім, завтра-післязавтра буде приблизно ясно.
Ще раз питаю де орки будуть брати електроніку до своїх ракет, літаків і навіть танків. А реб то взагалі повністю збудований на них.
Нагадаю вам досвід війни в Іраку та Лівії коли в кожу машину з кулеметом ракета прилітала як не з винищувача то з гелікоптера.
Щодо дронів - ударні дрони орків то взагалі розробка Ізраїля.
Між собою торгівля, для внутрішнього електорату вороги, а воювати будуть в інших країнах.
Причому совок навідміну від раші мав повний цикл компонентів для зброї а не купував їх у заходу.
https://t.me/svoboda_radio/31413 ***** ще 7/03.2022р. до переговорів в Пущі в резиденції бульбопюрера передавав українській делегації (Резнікову) варіант "морного договору", по сутті - капітуляції України. Про це розповідає Радіо Свобода , уточнюючи деталі:
Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html отримало проєкт договору від українського джерела, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність.
🔸Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Кремль передав його українській делегації під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі.
🔸Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки війська РФ залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу.
🔸Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму, яке перекрила ще у 2014-му, розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело. Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі РФ мала б покинути територію навколо каналу, щоб Україна могла «повернути воду до Криму».
Читайте за https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html посиланням розбір цього документу проєктом «Система», підрозділу розслідувань Радіо Свобода.
https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html
https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html Радіо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html
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