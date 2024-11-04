Україна виграла для Заходу час на підготовку до війни з РФ. Європа ним не скористалась, - The Times

Війна Росії проти Європи можлива та ближча, ніж усі думають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише оглядач Едвард Лукас у колонці The Times.

За його словами, якщо РФ заведе Україну у глухий кіт, то війська РФ будуть готові до нового вторгнення за два роки, а може й менше.

Оглядач заявив, що Україна виграла для Заходу час для підготовки до війни, проте Європа не скористалася ним та "скандально погано" підготована до можливого вторгнення РФ. І Путін про це знає.

Лукас зазначив, що РФ вже атакує Захід, зокрема здійснюючи диверсії. Подекуди офіційні особи та відповідні компанії "замовчують" такі інциденти, це призводить до ще більшого хаосу.

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Водночас, сказав він, деякі країни все ж готуються до можливої війни з РФ.

Так, Фінляндія накопичила шестимісячні запаси продовольства, палива та медикаментів й підготувала бомбосховища, Естонія витрачає чверть оборонного бюджету на боєприпаси, а збройні сили Польщі є найбільшими та найефективнішими у Європі, але їм, припускає оглядач, можливо, доведеться боротися наодинці.

"У нас був шанс протистояти кремлівському імперіалізму разом із великою, сильною, єдиною країною. Злякавшись ризиків і витрат, пов'язаних із наданням реальної військової підтримки, ми не скористалися ним. Україна дала нам час на зміцнення власної оборони. Ми його витратили даремно. ... Тим часом наша безпека і свобода ґрунтуються на крихкому припущенні: наступна адміністрація США дбатиме про нашу безпеку більше, ніж ми самі", - додав аналітик.

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