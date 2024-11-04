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Новини Війна
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Україна виграла для Заходу час на підготовку до війни з РФ. Європа ним не скористалась, - The Times

Україна виграла час для Заходу на підготовку до війни з РФ

Війна Росії проти Європи можлива та ближча, ніж усі думають.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише оглядач Едвард Лукас у колонці The Times.

За його словами, якщо РФ заведе Україну у глухий кіт, то війська РФ будуть готові до нового вторгнення за два роки, а може й менше.

Оглядач заявив, що Україна виграла для Заходу час для підготовки до війни, проте Європа не скористалася ним та "скандально погано" підготована до можливого вторгнення РФ. І Путін про це знає.

Лукас зазначив, що РФ вже атакує Захід, зокрема здійснюючи диверсії. Подекуди офіційні особи та відповідні компанії "замовчують" такі інциденти, це призводить до ще більшого хаосу.

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Водночас, сказав він, деякі країни все ж готуються до можливої війни з РФ.

Так, Фінляндія накопичила шестимісячні запаси продовольства, палива та медикаментів й підготувала бомбосховища, Естонія витрачає чверть оборонного бюджету на боєприпаси, а збройні сили Польщі є найбільшими та найефективнішими у Європі, але їм, припускає оглядач, можливо, доведеться боротися наодинці.

"У нас був шанс протистояти кремлівському імперіалізму разом із великою, сильною, єдиною країною. Злякавшись ризиків і витрат, пов'язаних із наданням реальної військової підтримки, ми не скористалися ним. Україна дала нам час на зміцнення власної оборони. Ми його витратили даремно. ... Тим часом наша безпека і свобода ґрунтуються на крихкому припущенні: наступна адміністрація США дбатиме про нашу безпеку більше, ніж ми самі", - додав аналітик.

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Автор: 

Європа (1902) путін володимир (24222) росія (66431)


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Топ коментарі
+24
жорстко, але вірно !

ще жорсткіше буде, якщо буйло таки захопить Україну і проти Європи будуть воювати вже українські "мобіки"

.
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04.11.2024 13:03 Відповісти
+14
ні, українські мобіки в рядах армії ***** будуть атакувати Варшаву і Берлін в повний зріст, можливо, і без броників. Ну, як нині це роблять сепарські мобіки, атакуючи наші позиції на Донбасі і курщині.
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04.11.2024 13:20 Відповісти
+13
З 2019-го по 2022-й зе-влада про*рала підготовку до війни. Х**ло цим скористалось.
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04.11.2024 13:06 Відповісти
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Просто подивіться на оборонні бюджети. І все стане ясно. Можете ще почитати скільки літаків і ракет використали в "Бурі в пустелі".
А так - да! рашка всіх побідить уууу!!!
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04.11.2024 14:54 Відповісти
Ніколи не міряйте кількість зброї грошима. За тисячу доларів європеєць зробить один снаряд, північнокореєць - сто.
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04.11.2024 14:55 Відповісти
Так так, я вже зрозумів. кацапи і пн корейці захоплять світ! Одні на "ісконно руской смікалкє" а інші на траві і поживних хробаках.
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04.11.2024 15:01 Відповісти
Такий світ вони цілком можуть захопити.
зс рф - бомжі, але спецслужби у росії - найкращі в світі.
Втім, завтра-післязавтра буде приблизно ясно.
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04.11.2024 15:48 Відповісти
В цих найкраших спецслужб американці всю секретну переписку читали весь час донедавна . Шось ви якось занадто захоплюєтеся цими дебілами.
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04.11.2024 15:55 Відповісти
Таке враження що я з фаном Скабеєвої розмовляю в стилі танками до ламаншу за три дні. І де ті танки загрузли на Донбасі.

Ще раз питаю де орки будуть брати електроніку до своїх ракет, літаків і навіть танків. А реб то взагалі повністю збудований на них.

Нагадаю вам досвід війни в Іраку та Лівії коли в кожу машину з кулеметом ракета прилітала як не з винищувача то з гелікоптера.

Щодо дронів - ударні дрони орків то взагалі розробка Ізраїля.
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04.11.2024 15:52 Відповісти
Сподіваюсь, що так воно і є, але щось мені підказує: розчарування в армії НАТО буде приблизно таким, як розчарування в російській армії.
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04.11.2024 15:55 Відповісти
Не будуть вони ніколи напряму воювати, буде як при совку.

Між собою торгівля, для внутрішнього електорату вороги, а воювати будуть в інших країнах.

Причому совок навідміну від раші мав повний цикл компонентів для зброї а не купував їх у заходу.
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04.11.2024 16:01 Відповісти
Подивимось, якщо доживемо.
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04.11.2024 16:02 Відповісти
на дотичну тему:
https://t.me/svoboda_radio/31413 ***** ще 7/03.2022р. до переговорів в Пущі в резиденції бульбопюрера передавав українській делегації (Резнікову) варіант "морного договору", по сутті - капітуляції України. Про це розповідає Радіо Свобода , уточнюючи деталі:
Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html отримало проєкт договору від українського джерела, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність.
🔸Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Кремль передав його українській делегації під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі.
🔸Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки війська РФ залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу.
🔸Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму, яке перекрила ще у 2014-му, розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело. Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі РФ мала б покинути територію навколо каналу, щоб Україна могла «повернути воду до Криму».

Читайте за https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html посиланням розбір цього документу проєктом «Система», підрозділу розслідувань Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html

https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html Радіо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html
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04.11.2024 14:22 Відповісти
З одного боку класна стаття, шоб трохи струснути західних ховрашків. З іншого боку... війна рашки з НАТО? Рілі? Туземці намагаються збити F-22 плювачкою для гороху? Я б хотів на це подивитись як рашка дойобується до НАТО.
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04.11.2024 14:37 Відповісти
Тему "глухого кота" не розкрито.
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04.11.2024 15:03 Відповісти
EDWARD LUCAS, який написав цю статтю в The Times, був кореспондетом в Москві (1998-2002), те був завербований і став непрофісійним агентом ФСбббббб.

ЩО ВИ ХОТІЛИ ПОЧУТИ ВІД агента фі-іс-бі??
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04.11.2024 15:07 Відповісти
ну, напевне не попередження всім західним політикам про їх слабкість та нерішучість.
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04.11.2024 15:50 Відповісти
просто цікаво чому оглядачі та різні військові коментатори це розуміють, а ті, хто безпосередньо несе відповідальність за безпеку жителів своїх країн - ні? Наприклад той самй придурок Орбан, він що, вважає, що якщо у Європі почнеться війна то ***** буде якось обходити Угорщину? Ні. Не буде. І будуть йому такі ж події, коли срср у 56-му ввів в Угорщину війська та жорстоко подавив спробу угорців навести лад в своїй країні та позбавитися вбливу раднської гебні. Невже люди цього не розуміють, чи така вже ккоротка пам"ять??
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04.11.2024 15:49 Відповісти
Все они понимают. То вы никак не поймёте, что некоторым из этих выродков под кацапом будет так же хорошо, как и без него. И в той же Венгрии в 56 году было достаточно всякой наволочи, которая под кацапом вылезла на самый верх и там жировала еще 35 лет
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04.11.2024 18:54 Відповісти
Тоді хай сита та самозакохана Європа зустрічає путінські танки на своїх вулицях. Вже не довго чекати залишилось. Якщо Україна не встоїть - офіційний Брюсель про все пожалкує.
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05.11.2024 13:51 Відповісти
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