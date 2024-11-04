Україна виграла для Заходу час на підготовку до війни з РФ. Європа ним не скористалась, - The Times
Війна Росії проти Європи можлива та ближча, ніж усі думають.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише оглядач Едвард Лукас у колонці The Times.
За його словами, якщо РФ заведе Україну у глухий кіт, то війська РФ будуть готові до нового вторгнення за два роки, а може й менше.
Оглядач заявив, що Україна виграла для Заходу час для підготовки до війни, проте Європа не скористалася ним та "скандально погано" підготована до можливого вторгнення РФ. І Путін про це знає.
Лукас зазначив, що РФ вже атакує Захід, зокрема здійснюючи диверсії. Подекуди офіційні особи та відповідні компанії "замовчують" такі інциденти, це призводить до ще більшого хаосу.
Водночас, сказав він, деякі країни все ж готуються до можливої війни з РФ.
Так, Фінляндія накопичила шестимісячні запаси продовольства, палива та медикаментів й підготувала бомбосховища, Естонія витрачає чверть оборонного бюджету на боєприпаси, а збройні сили Польщі є найбільшими та найефективнішими у Європі, але їм, припускає оглядач, можливо, доведеться боротися наодинці.
"У нас був шанс протистояти кремлівському імперіалізму разом із великою, сильною, єдиною країною. Злякавшись ризиків і витрат, пов'язаних із наданням реальної військової підтримки, ми не скористалися ним. Україна дала нам час на зміцнення власної оборони. Ми його витратили даремно. ... Тим часом наша безпека і свобода ґрунтуються на крихкому припущенні: наступна адміністрація США дбатиме про нашу безпеку більше, ніж ми самі", - додав аналітик.
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А так - да! рашка всіх побідить уууу!!!
зс рф - бомжі, але спецслужби у росії - найкращі в світі.
Втім, завтра-післязавтра буде приблизно ясно.
Ще раз питаю де орки будуть брати електроніку до своїх ракет, літаків і навіть танків. А реб то взагалі повністю збудований на них.
Нагадаю вам досвід війни в Іраку та Лівії коли в кожу машину з кулеметом ракета прилітала як не з винищувача то з гелікоптера.
Щодо дронів - ударні дрони орків то взагалі розробка Ізраїля.
Між собою торгівля, для внутрішнього електорату вороги, а воювати будуть в інших країнах.
Причому совок навідміну від раші мав повний цикл компонентів для зброї а не купував їх у заходу.
https://t.me/svoboda_radio/31413 ***** ще 7/03.2022р. до переговорів в Пущі в резиденції бульбопюрера передавав українській делегації (Резнікову) варіант "морного договору", по сутті - капітуляції України. Про це розповідає Радіо Свобода , уточнюючи деталі:
Радіо Свобода https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html отримало проєкт договору від українського джерела, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність.
🔸Проєкт під назвою «Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України» датований 7 березня 2022 року. Кремль передав його українській делегації під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі.
🔸Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки війська РФ залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу.
🔸Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Одного разу росіяни намагалися включити до проєкту вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму, яке перекрила ще у 2014-му, розповідає знайоме з перебігом переговорів джерело. Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі РФ мала б покинути територію навколо каналу, щоб Україна могла «повернути воду до Криму».
Читайте за https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html посиланням розбір цього документу проєктом «Система», підрозділу розслідувань Радіо Свобода.
https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html
https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html Радіо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/rfe-rl-rosija-ukrajina-dohovir-myr-kapitulyatsiya/33185063.html
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