Україна сподівається на підтримку Європи, якщо допомога від США зменшиться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається на підтримку Європи, якщо допомога від США зменшиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

"Хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, і за військовим сегментом - дуже сильна. Тому план полягає у тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку Сполучених Штатів або якщо вона зменшиться. Ми будемо розраховувати на себе і на єдність у Європі, і на громадську думку американського народу", - сказав президент.

Водночас Зеленський сподівається на те, що політика США не зміниться і вони продовжать підтримувати Україну.

"Тому що політика Сполучених Штатів – це не лише Білий дім, а й Конгрес, Сенат, двопартійна підтримка", - додав глава держави.

