Україна сподівається на підтримку Європи, якщо допомога від США зменшиться, - Зеленський

Зеленський сподівається на підтримку Європи, якщо допомога США зменшиться

Президент Володимир Зеленський сподівається на підтримку Європи, якщо допомога від США зменшиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

"Хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, і за військовим сегментом - дуже сильна. Тому план полягає у тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку Сполучених Штатів або якщо вона зменшиться. Ми будемо розраховувати на себе і на єдність у Європі, і на громадську думку американського народу", - сказав президент.

Водночас Зеленський сподівається на те, що політика США не зміниться і вони продовжать підтримувати Україну.

"Тому що політика Сполучених Штатів – це не лише Білий дім, а й Конгрес, Сенат, двопартійна підтримка", - додав глава держави.

+11
Пустозвон пафосний
30.10.2024 15:05 Відповісти
+6
Хвилюється, а раптом корито спорожніє
30.10.2024 15:10 Відповісти
+6
Тобто готовий відправляти своїх громадян на м'ясо навіть коли шанси на перемогу полетіли в мінус.
30.10.2024 15:37 Відповісти
Пустозвон пафосний
30.10.2024 15:05 Відповісти
європа... це несерьозно
30.10.2024 15:07 Відповісти
Європа велика... Але про Китай ми тут не згадуватимемо, еге ж?
Просто балабол, за якого соромно
30.10.2024 15:14 Відповісти
Хвилюється, а раптом корито спорожніє
30.10.2024 15:10 Відповісти
Де грім-2? Зелені
30.10.2024 15:10 Відповісти
Вся Європеська коаліція дивиться на США, тому як там відбудиться, так далі і піде. Європа більше не стане кидати свої єврики в багаття Української війни, а Трамп вже натякнув, я стаю президентом, і потім зі своєю війною якось самі....
30.10.2024 15:10 Відповісти
Кацл,іди-броди.
30.10.2024 15:19 Відповісти
нарід готують до підписання Стамбул-2
30.10.2024 15:12 Відповісти
30.10.2024 15:14 Відповісти
Де ЯЗ? Давно можна було створити Чекаємо коли підари знову будуть під Києвом?
30.10.2024 15:25 Відповісти
Тобто готовий відправляти своїх громадян на м'ясо навіть коли шанси на перемогу полетіли в мінус.
30.10.2024 15:37 Відповісти
Тікай, придурок, тікай. Бо скоро тебе на вилах винесуть з Банкової. Здав все що можна, перетворив війну на посміховисько, з мобілізації зробив лякалку, нормальних людей з посад поприбирав. І ти ще, тварюка, після цього смієш свого рота роззявляти???
30.10.2024 16:08 Відповісти
Він усю націю та країну на посміховисько перетворив. Це кривава трагедія - фарс на століття. Гундос - ходячий сором української нації, буде проклятий в Історії, як Іуда.
30.10.2024 18:05 Відповісти
вава пам'ятаєш твоє "ідіть у сраку"? поржав тоді, то пожри тепер
30.10.2024 16:18 Відповісти
Ні Європа, ні штати не будуть нам давати. Це вже зрозуміли всі.
30.10.2024 16:23 Відповісти
Боже, який дебіл... Скажіть хтось цьому ідіоту, що Європа не зобов'язана тягнути його корупційне кубло на своїй шиї. Вони навіть не гаранти Будапешті, і їх допомога - добровільна. І в один день вона скінчиться.
30.10.2024 18:03 Відповісти
Дограешся ти зе осбливо коли спробуєш стрибнути через голову майбутнього президента США, апелючи к конгресу,сенату чи суспільству тих країн. А в загалі план що "Я! дартаньян, а всі остальні паскуди" у дії і скоро вже кульмінfція.
30.10.2024 18:51 Відповісти
 
 